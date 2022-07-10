"Одесситы имеют право говорить на русском!": посетитель вступил в конфликт с продавцом магазина

Конфликты на языковой почве на Украине происходят с завидной регулярностью. Несмотря на большое количество русскоязычных, в Незалежной крайне много принципиальных граждан, которые делают вид, что не понимают речи, произнесенной не на мове.

В Одессе посетитель магазина вышел из себя, когда его отказался обслуживать один из таких принципиальных. Мужчина, представившийся военным, даже повысил голос на упрямца, который ни в какую не хотел обслуживать русскоговорящего.

"Одесситы имеют право говорить на русском. Ты не на Украине, ты в Одессе! "— пытался объяснить посетитель, но безуспешно.