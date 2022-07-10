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"Одесситы имеют право говорить на русском!": посетитель вступил в конфликт с продавцом магазина

"Одесситы имеют право говорить на русском!": посетитель вступил в конфликт с продавцом магазина

Автор:
10 июля 2022 07:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Украина   видео   конфликт   одесса   повестка   политика   русский язык   салон связи   
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В Одессе упёртый продавец отказался обслуживать посетителя, который говорил на русском языке. Мужчина возмутился: "Ты не на Украине, а в Одессе!"

Конфликты на языковой почве на Украине происходят с завидной регулярностью. Несмотря на большое количество русскоязычных, в Незалежной крайне много принципиальных граждан, которые делают вид, что не понимают речи, произнесенной не на мове.


В Одессе посетитель магазина вышел из себя, когда его отказался обслуживать один из таких принципиальных. Мужчина, представившийся военным, даже повысил голос на упрямца, который ни в какую не хотел обслуживать русскоговорящего.


"Одесситы имеют право говорить на русском. Ты не на Украине, ты в Одессе! "— пытался объяснить посетитель, но безуспешно.



К сожалению, эта поучительная история имеет своё продолжение. Одесситу, отставивающий право разговаривать на русском языке, вскоре пришлось-таки пообщаться и с полицией, и с военным коммисариатом.


Вскоре после первого видео в соцсетях появился второй ролик, на котором мужчина извиняется за своё поведение в магазине и сообщает, что получил повестку и теперь готовится "защищать батькивщину". Кстати, к военным он не имел никакого отношения, и работал охранником в магазине.



Источник:

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Метки: Украина   видео   конфликт   одесса   повестка   политика   русский язык   салон связи   
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10  комментариев
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2k
Radugananebe 4 часа назад
Принципиальность на Украине нынче обходится дорого.
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342
vipilshik 10 минут назад
Ничего- скоро и Одесса и Николаев вернутся в родную гавань. Вот тогда чувак придёт и предъявит дюже ретивому лингвисту за мову.
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8k
♚ Мрачный Жнец ♚ 47 минут назад
Интересно, а амеров они поймут или тоже заставят говорить на украинском?
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11k
Джон Уик Час назад
Вот те проверил счёт свой на телефоне и отправился на фронт.
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351
Карл 2 часа назад


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80k
parallax 3 часа назад
А на кой они входят в магазин, где их заставляют рарговаривать на телячьем? Не будут ходить, тогда торговая точка сама рассосётся.
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2k
Пошляк Стебаныч 3 часа назад
Ух ты!.. Сиськи...
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