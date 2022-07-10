"Одесситы имеют право говорить на русском!": посетитель вступил в конфликт с продавцом магазина

В Одессе упёртый продавец отказался обслуживать посетителя, который говорил на русском языке. Мужчина возмутился: "Ты не на Украине, а в Одессе!"
Конфликты на языковой почве на Украине происходят с завидной регулярностью. Несмотря на большое количество русскоязычных, в Незалежной крайне много принципиальных граждан, которые делают вид, что не понимают речи, произнесенной не на мове.
В Одессе посетитель магазина вышел из себя, когда его отказался обслуживать один из таких принципиальных. Мужчина, представившийся военным, даже повысил голос на упрямца, который ни в какую не хотел обслуживать русскоговорящего.
"Одесситы имеют право говорить на русском. Ты не на Украине, ты в Одессе! "— пытался объяснить посетитель, но безуспешно.
К сожалению, эта поучительная история имеет своё продолжение. Одесситу, отставивающий право разговаривать на русском языке, вскоре пришлось-таки пообщаться и с полицией, и с военным коммисариатом.
Вскоре после первого видео в соцсетях появился второй ролик, на котором мужчина извиняется за своё поведение в магазине и сообщает, что получил повестку и теперь готовится "защищать батькивщину". Кстати, к военным он не имел никакого отношения, и работал охранником в магазине.
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АНТИФИШКИ
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