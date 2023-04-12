“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова

Сергей Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. Его отец был уважаемым человеком - сначала заведовал конфетной фабрикой, потом стал директором винного завода. Мать занималась домом и воспитывала сына. А он с самого детства мечтал о сцене и в школьные годы участвовал во всех спектаклях самодеятельности.

Когда пришло время поступать в ВУЗ, Газаров послушался родителей и поступил в архитектурный. Через полтора года мучений, забрал документы и всё-таки решил стать актёром, но не смог пройти в местное училище. И через год отправился поступать в ГИТИС.

На вступительном экзамене Сергей читал прозу Гоголя. С учётом акцента, это было довольно комично и приёмная комиссия собралась его “завернуть”. Но тут за него заступился Олег Табаков - сказал, что у парня есть способности, ну а акцент со временем пройдёт. Так Газаров стал студентом уже театрального ВУЗа.