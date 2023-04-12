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“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова

“Я пытаюсь бороться с этим ради сыновей”: взлёты и падения актёра Сергея Газарова

Автор:
12 апреля 2023 00:59
Сообщество : RealFishki
Метки: актер   гитис   кино   сергей газаров   современник   студент   судьба   театр   
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Он пережил забвение, безработицу и нищету. Но главным ударом стала смерть любимой жены.

Сергей Газаров родился 13 января 1958 года в Баку. Его отец был уважаемым человеком - сначала заведовал конфетной фабрикой, потом стал директором винного завода. Мать занималась домом и воспитывала сына. А он с самого детства мечтал о сцене и в школьные годы участвовал во всех спектаклях самодеятельности.

Когда пришло время поступать в ВУЗ, Газаров послушался родителей и поступил в архитектурный. Через полтора года мучений, забрал документы и всё-таки решил стать актёром, но не смог пройти в местное училище. И через год отправился поступать в ГИТИС.

На вступительном экзамене Сергей читал прозу Гоголя. С учётом акцента, это было довольно комично и приёмная комиссия собралась его “завернуть”. Но тут за него заступился Олег Табаков - сказал, что у парня есть способности, ну а акцент со временем пройдёт. Так Газаров стал студентом уже театрального ВУЗа.

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Учился блестяще, там, где остальные трудились на 80%, он выкладывался на 120%. Поэтому после ГИТИСа его пригласили в “Современник”. Там он познакомился с актрисой Ириной Метлицкой и сразу влюбился.

Вскоре они сыграли свадьбу и Газаров буквально светился от счастья. А когда красавица-жена родила ему двух сыновей, он решил, что получил от жизни всё. В то время он уже постоянно играл в спектаклях “Современника” и получал роли в кино. С 1980 по 1990-й год он поучаствовал в фильмах “Родня”, “Палач”, Такси-блюз” и ещё в двух десятках проектов.

Затем рухнул Союз, работы не стало, а в 1995 году любимой жене поставили страшный диагноз - лейкоз. Сергей не жалел никаких денег, они перепробовали все способы лечения, но болезнь лишь прогрессировала. Через два года её не стало. Человек, ради которого он жил последние 14 лет, оставил его с двумя сыновьями на руках.

Я не пережил, это нельзя пережить… Это горе живёт во мне. Время не лечит, мне не стало легче… Но я пытаюсь бороться с этим ради сыновей.

Работы не было, все деньги ушли на врачей и лекарства. Но Сергей не жаловался на судьбу и не заливал своё горе водкой. Вместо этого сел за руль старенького авто и занялся частным извозом. Через некоторое время занял денег у друзей, открыл небольшой ресторанчик и с головой ушёл в работу. Только теперь он был не студентом, а отцом-одиночкой, и вкалывать пришлось не на 120, а на 200%.

Несколько лет пахал как проклятый, а на личную жизнь махнул рукой. Но потом в его ресторан пришла девушка, чтобы обсудить вопросы рекламы - они побеседовали, потом ещё раз, и вскоре начали встречаться. Она была на 18 лет моложе, а он - опытным и побитым судьбой человеком, но вместе им было хорошо.

Они поженились и родили сына. Тут как раз наладилось и с творческой работой: с начала нулевых, Газаров постоянно снимался в кино, а ещё попробовал себя в амплуа режиссёра, продюсера и сценариста.

Сейчас Газарову 65 лет: старшие сыновья давно выросли, один стал экономистом, второй - музыкантом. Ну а младший ещё школьник. А Сергей постоянно ездит на съёмки, трудится худруком театра “Сатиры” и считает, что в жизни ему всё-таки повезло.

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Метки: актер   гитис   кино   сергей газаров   современник   студент   судьба   театр   
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