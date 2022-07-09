Почему Никита Михалков согласился сыграть карикатурного криминального авторитета Михалыча

Рассказывая о своей роли и фильме в целом, Никита Сергеевич сравнил это с «очистительной клизмой», которая нужна, чтобы убрать с себя налет повседневности и невольно возникающую заштампованность, преследующую многих артистов. Вдобавок картина представляет собой комедию, пусть и черную, а как известно - юмор способен оказывать отличное терапевтическое воздействие.

Михалков сравнил своего персонажа «Михалыча» с проводником-Андреем из фильма «Вокзал для двоих». В «Жмурках» зритель видит того самого Андрея, правда в более поздней версии.