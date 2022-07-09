Почему Никита Михалков согласился сыграть карикатурного криминального авторитета Михалыча

После выхода «Жмурок» на большие экраны Никите Михалкову часто задавали вопрос: - «Зачем вам это нужно? У вас за плечами много серьезных ролей, зачем сниматься в подобном кино?»
Рассказывая о своей роли и фильме в целом, Никита Сергеевич сравнил это с «очистительной клизмой», которая нужна, чтобы убрать с себя налет повседневности и невольно возникающую заштампованность, преследующую многих артистов. Вдобавок картина представляет собой комедию, пусть и черную, а как известно - юмор способен оказывать отличное терапевтическое воздействие.
Михалков сравнил своего персонажа «Михалыча» с проводником-Андреем из фильма «Вокзал для двоих». В «Жмурках» зритель видит того самого Андрея, правда в более поздней версии.
К слову, Алексей Балабанов задумывал героя «Михалыча» немного иным, а все, что мы видим на экране - по большому счету импровизация Михалкова. Именно он настоял на том, чтобы герой получился властным, до безумия влюбленным в сына и с классической челкой.
Балабанов предложил сыграть его серьезно, желая сделать из карикатурного криминального авторитета в малиновом пиджаке сурового мафиози в кожаном пальто, который бы не гнушался самостоятельно проливать чужую кровь.
Но Никита Сергеевич заявил, что такого персонажа сыграть серьезно просто невозможно. Да и если избавиться от карикатуры он будет скучным. В итоге Михалков начал искать образ, играя на грани допустимого фарса. И нашел!
Его герой совершенно не похож на заезженных персонажей, как в бесконечных сериалах про ментов. Он смог слепить нечто необычное - этакого идиота, который одновременно жесток и слаб по отношению к сыну. При этом он побаивается жену, которая ни разу не появилась в кадре, но существует словно отдельный персонаж.
В карьере Михалкова было достаточно значимых серьезных ролей, а Михалыч - это чистый стеб. После фразы «Мамка заругает» Никита Сергеевич понял, что теперь может делать все. Вот он по сути и «развлекался».
Михалков всегда был противоречивой фигурой, поэтому многим было интересно, как он сработался с Балабановым? Действительно, изначально съемочная группа была на нервах, не зная как работать с Михалковым. Но по ходу съемочного процесса Никита Сергеевич оказался практически единственным актером, с которым не возникло никаких проблем.
Михалков отлично сработался не только со съемочной бригадой, но и конкретно с Балабановым. Он считал Алексея человеком глубоким, парадоксальным и по-настоящему русским. Проявлял к нему уважение за то, что после нашумевшего «Брата» он смог спокойно уйти от этого жанра и даже превратить его в иронию над собой. На подобное способен только художник высочайшего уровня.
Ну и в завершении хочется добавить слова самого Никиты Сергеевича: - «Была возможность посмеяться вместе, я и согласился сыграть «Михалыча». В серьезных тонах все это давно видели».
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Евгений Герасимов: почему актер бросил кино и ушел в политику
- Что стало с Гансом Ландой после событий фильма "Бесславные ублюдки"
- Зачем Спартак Мишулин во время съемок фильма «Белое солнце пустыни» носил парик?
- 10 лучших фильмов Джека Николсона, чья игра идеально сочетает сумасшествие и гениальность
- Луспекаев: человек тяжёлой судьбы и невероятной силы воли