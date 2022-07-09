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Почему Никита Михалков согласился сыграть карикатурного криминального авторитета Михалыча

Почему Никита Михалков согласился сыграть карикатурного криминального авторитета Михалыча

Автор:
09 июля 2022 10:15
Сообщество : Кино
Метки: Никита Михалков   актер   жмурки   кино   факты   фильм   фото   
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После выхода «Жмурок» на большие экраны Никите Михалкову часто задавали вопрос: - «Зачем вам это нужно? У вас за плечами много серьезных ролей, зачем сниматься в подобном кино?»

Рассказывая о своей роли и фильме в целом, Никита Сергеевич сравнил это с «очистительной клизмой», которая нужна, чтобы убрать с себя налет повседневности и невольно возникающую заштампованность, преследующую многих артистов. Вдобавок картина представляет собой комедию, пусть и черную, а как известно - юмор способен оказывать отличное терапевтическое воздействие.

Михалков сравнил своего персонажа «Михалыча» с проводником-Андреем из фильма «Вокзал для двоих». В «Жмурках» зритель видит того самого Андрея, правда в более поздней версии.

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К слову, Алексей Балабанов задумывал героя «Михалыча» немного иным, а все, что мы видим на экране - по большому счету импровизация Михалкова. Именно он настоял на том, чтобы герой получился властным, до безумия влюбленным в сына и с классической челкой.

Балабанов предложил сыграть его серьезно, желая сделать из карикатурного криминального авторитета в малиновом пиджаке сурового мафиози в кожаном пальто, который бы не гнушался самостоятельно проливать чужую кровь.

Но Никита Сергеевич заявил, что такого персонажа сыграть серьезно просто невозможно. Да и если избавиться от карикатуры он будет скучным. В итоге Михалков начал искать образ, играя на грани допустимого фарса. И нашел!

Его герой совершенно не похож на заезженных персонажей, как в бесконечных сериалах про ментов. Он смог слепить нечто необычное - этакого идиота, который одновременно жесток и слаб по отношению к сыну. При этом он побаивается жену, которая ни разу не появилась в кадре, но существует словно отдельный персонаж.

В карьере Михалкова было достаточно значимых серьезных ролей, а Михалыч - это чистый стеб. После фразы «Мамка заругает» Никита Сергеевич понял, что теперь может делать все. Вот он по сути и «развлекался».

Михалков всегда был противоречивой фигурой, поэтому многим было интересно, как он сработался с Балабановым? Действительно, изначально съемочная группа была на нервах, не зная как работать с Михалковым. Но по ходу съемочного процесса Никита Сергеевич оказался практически единственным актером, с которым не возникло никаких проблем.

Михалков отлично сработался не только со съемочной бригадой, но и конкретно с Балабановым. Он считал Алексея человеком глубоким, парадоксальным и по-настоящему русским. Проявлял к нему уважение за то, что после нашумевшего «Брата» он смог спокойно уйти от этого жанра и даже превратить его в иронию над собой. На подобное способен только художник высочайшего уровня.

Ну и в завершении хочется добавить слова самого Никиты Сергеевича: - «Была возможность посмеяться вместе, я и согласился сыграть «Михалыча». В серьезных тонах все это давно видели».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Никита Михалков   актер   жмурки   кино   факты   фильм   фото   
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5  комментариев
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38k
Александр 49 минут назад
Ответ: Потому что Никите заплатили деньги... Все остальное вода, все их ,так называемые, "моральные" переживания. Никита та же проститутка, только в профиль, будет говорить и показывать то, за что платят.
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15k
Кархародон 3 минуты назад
Причина простая - засветиться в картине популярного у молодёжи режиссёра. Дядьке нужна реклама. Я помню как от него Брэд Питт еле отбился.
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3k
MATPOC 8 минут назад
Да кто сказал что он там играл? он там себя по жизни показал и всё=))
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Infinite

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