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Умер российский бард

Умер российский бард

Автор:
07 июля 2022 12:05
Метки: Барды   Музыка   имена   память   
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Бард Леонид Сергеев умер вечером 5 июля 2022 года, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщила дочь артиста Ирина Сергеева.
Леонид Александрович Сергеев родился 30 марта 1953 года в Бресте, закончил Казанский госуниверситет/КГУ по специальности «учитель истории и обществознания». Свою первую песню он написал в 1970 году, а всего Леонид создал около 300 песен, которые исполнял, аккомпанируя себе на шестиструнной гитаре. Кроме того, артист играл и на фортепиано.

Переехав в столицу, он снимался в юмористической передаче «Веселые ребята» на Центральном телевидении, работал на «Молодежном канале» и радио «Юность». Позднее Сергеев вместе с Сергеем Никитиным и Олегом Митяевым участвовал в проекте «Песни нашего века», гастролируя и выпуская альбомы, последний из которых вышел в 2020 году.
Также он являлся членом Союза журналистов России и автором нескольких книг: «Концерт по переписке», «Штрихи к автопортрету» и «Фарш».

Источник:

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5  комментариев
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7k
schmubu 3 часа назад
беда-беда
один из достойных был...
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13k
Элитный тигр 10 минут назад
Оооо, был на его концерте еще в 90-каком-то году, до сих пор вспоминаю его песню про тараканов...
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15k
seller-k Час назад
Эх-ма-а-а... Жалко. Любил я его. Земля пухом...
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26k
Ваня Час назад
был на его концертах, очень светлый человек был... мир праху его...
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35
Андрей Л Час назад
Я его не знал, послушал. И не расстроился, что не знал. Впрочем он бы тоже не расстроился бы, что меня не знал. Пел про простые истины. Норм чел.
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