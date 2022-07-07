Умер российский бард

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Бард Леонид Сергеев умер вечером 5 июля 2022 года, причиной смерти стало онкологическое заболевание, сообщила дочь артиста Ирина Сергеева.
Леонид Александрович Сергеев родился 30 марта 1953 года в Бресте, закончил Казанский госуниверситет/КГУ по специальности «учитель истории и обществознания». Свою первую песню он написал в 1970 году, а всего Леонид создал около 300 песен, которые исполнял, аккомпанируя себе на шестиструнной гитаре. Кроме того, артист играл и на фортепиано.
Переехав в столицу, он снимался в юмористической передаче «Веселые ребята» на Центральном телевидении, работал на «Молодежном канале» и радио «Юность». Позднее Сергеев вместе с Сергеем Никитиным и Олегом Митяевым участвовал в проекте «Песни нашего века», гастролируя и выпуская альбомы, последний из которых вышел в 2020 году.
Переехав в столицу, он снимался в юмористической передаче «Веселые ребята» на Центральном телевидении, работал на «Молодежном канале» и радио «Юность». Позднее Сергеев вместе с Сергеем Никитиным и Олегом Митяевым участвовал в проекте «Песни нашего века», гастролируя и выпуская альбомы, последний из которых вышел в 2020 году.
Также он являлся членом Союза журналистов России и автором нескольких книг: «Концерт по переписке», «Штрихи к автопортрету» и «Фарш».
Источник:
АНТИФИШКИ
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