Стая косаток потопила ещё одну яхту в Гибралтарском проливе

Засаду, скорее всего, устроила стая во главе с косаткой по кличке Глэдис, которая нападает на моряков уже несколько лет.

Экипаж рассказал, что почувствовал внезапные удары по корпусу яхты, прежде чем она начала тонуть в водах Марокко. Моряки подали сигнал бедствия, их спас проходящий рядом нефтяной танкер. Парусник вскоре затонул.