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Стая косаток потопила ещё одну яхту в Гибралтарском проливе

Стая косаток потопила ещё одну яхту в Гибралтарском проливе

Автор:
15 мая 2024 09:05
Сообщество : Животные
Метки: Гибралтарский пролив   кит   косатка   нападение   судно   яхта   
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В воскресенье утром киты-убийцы атаковали 15-метровое судно в 14 милях от мыса Спартель. На борту Alboran Cognac находились два человека. Это уже четвёртый подобный инцидент за последний год.

Засаду, скорее всего, устроила стая во главе с косаткой по кличке Глэдис, которая нападает на моряков уже несколько лет.

Экипаж рассказал, что почувствовал внезапные удары по корпусу яхты, прежде чем она начала тонуть в водах Марокко. Моряки подали сигнал бедствия, их спас проходящий рядом нефтяной танкер. Парусник вскоре затонул.

Первое нападение косаток на судно в Гибралтарском проливе было зафиксировано в 2020 году. Подобные засады неоднократно происходили на участке между Испанией и Марокко. Власти Испании запретили небольшим яхтам выходить в море в районе северо-западного побережья.

По мнению экспертов, группой руководит кит-убийца Глэдис, именно она может учить сородичей нападать на проходящие через пролив суда и топить их.

Так, в ноябре прошлого года морская банда яростно атаковала яхту возле марокканского порта. Судно принадлежало польской круизной компании Morskie Mile. Несмотря на попытки капитана, экипажа, спасателей и Королевских военно-морских сил Марокко доставить судно в порт, оно затонуло.

2 мая шесть косаток протаранили корпус яхты Bavaria 46, на которой путешествовали британцы Джанет Моррис и Стивен Бидвелл. Террор длился час.

Стивен рассказал: "Я этого никогда не забуду. Постоянно напоминал себе, что у нас 22-тонная стальная лодка, но было очень страшно видеть, как три из них быстро приближаются". "Более крупная особь была рядом. Казалось, она руководила процессом", - добавил мужчина, подкрепляя предположения о том, что это была Глэдис.

Есть несколько возможных причин такого поведения животных. Это может быть проявлением любопытства. Однако Альфредо Лопес Фернандес, биолог из Университета Авейру в Португалии, полагает, что за агрессией скрывается страх. Вероятно, косатка пережила столкновение с судном и теперь защищается, привлекая к этому сородичей.

Косатки - самые крупные представители семейства дельфиновых. Эти хищники способны уничтожать большие группы китов, отсюда и название "убийца".

Уникальность косаток заключается в том, что они часто охотятся стаями до 40 особей, питаются рыбой, дельфинами, морскими львами, тюленями, акулами и скатами. Они вырастают до 10 м в длину и весят до 6 т.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гибралтарский пролив   кит   косатка   нападение   судно   яхта   
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1  комментарий
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friday2009 Час назад
Путина уже приплели?
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Fuchsia
  • Дата регистрации: 10.06.2014
  • 2947 постов (2775 в горячем)

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