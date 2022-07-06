Запатентован российский банкомат с функцией рециркуляции денег

Купюры попадут сразу от одного клиента к другому, без обработки в банке. Это снизит расходы на инкассацию
Московская корпорация «САГА» запатентовала банкомат с функцией рециркуляции денег SAGA S–200 ATM. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По мнению создателей, новая разработка позволит финансовым учреждениям повысить скорость и качество обслуживания клиентов, снизив зависимость от иностранных поставщиков. Банкомат выполнен, преимущественно, из российских деталей и материалов и работает под управлением отечественного ПО. Предприятие планирует выпускать более 25 тысяч таких банкоматов в год.
Особенностью SAGA S–200 ATM является функция рециркуляции денег: банкноты, принятые от одного клиента, могут сразу выдаваться другому, без их обработки в банке. Это позволит заметно снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты. Банкомат может вести видеозапись всех операций, считывать штрих — и QR–коды, печатать чеки и выписки, также он оснащен системой быстрого приема купюр пачками. Российский производитель выполняет и сервисное обслуживание своих банкоматов, тогда как с марта текущего года иностранные устройства лишились такой поддержки на российском рынке. Новая разработка уже прошла проверку в Торгово–промышленной палате Российской Федерации и вскоре будет внесена в реестр отечественных товаров.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А что значит "преимущественно" ?
Если вдруг этот банкомат примет фальшивые купюры, то они так же без обработки в банке, будут попадать к другим людям. Потом запаришься по мусарням таскаться, учитывая какие полицаи ретивые когда людей закрывают, доказывая что эти купюры тебе банкомат выдал.
Ни кто?
Ну тогда я первый. За мной не занимать! )))
(раньше деньги из автомата считались стерильными. А еда тут вообще ни при чем)
Я отвечу "спасибо, буду знать!.
Я мою руки после каждого выхода на улицу. И я не параноик. Я пионером был. Меня так научили. )