Запатентован российский банкомат с функцией рециркуляции денег

Московская корпорация «САГА» запатентовала банкомат с функцией рециркуляции денег SAGA S–200 ATM. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По мнению создателей, новая разработка позволит финансовым учреждениям повысить скорость и качество обслуживания клиентов, снизив зависимость от иностранных поставщиков. Банкомат выполнен, преимущественно, из российских деталей и материалов и работает под управлением отечественного ПО. Предприятие планирует выпускать более 25 тысяч таких банкоматов в год.



Особенностью SAGA S–200 ATM является функция рециркуляции денег: банкноты, принятые от одного клиента, могут сразу выдаваться другому, без их обработки в банке. Это позволит заметно снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты. Банкомат может вести видеозапись всех операций, считывать штрих — и QR–коды, печатать чеки и выписки, также он оснащен системой быстрого приема купюр пачками. Российский производитель выполняет и сервисное обслуживание своих банкоматов, тогда как с марта текущего года иностранные устройства лишились такой поддержки на российском рынке. Новая разработка уже прошла проверку в Торгово–промышленной палате Российской Федерации и вскоре будет внесена в реестр отечественных товаров.