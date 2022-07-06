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Запатентован российский банкомат с функцией рециркуляции денег

Запатентован российский банкомат с функцией рециркуляции денег

Автор:
06 июля 2022 16:29
Метки: Москва   банкомат   патент   
393
1

Купюры попадут сразу от одного клиента к другому, без обработки в банке. Это снизит расходы на инкассацию

Московская корпорация «САГА» запатентовала банкомат с функцией рециркуляции денег SAGA S–200 ATM. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы. По мнению создателей, новая разработка позволит финансовым учреждениям повысить скорость и качество обслуживания клиентов, снизив зависимость от иностранных поставщиков. Банкомат выполнен, преимущественно, из российских деталей и материалов и работает под управлением отечественного ПО. Предприятие планирует выпускать более 25 тысяч таких банкоматов в год.

Особенностью SAGA S–200 ATM является функция рециркуляции денег: банкноты, принятые от одного клиента, могут сразу выдаваться другому, без их обработки в банке. Это позволит заметно снизить расходы на инкассацию и оптимизировать операционные затраты. Банкомат может вести видеозапись всех операций, считывать штрих — и QR–коды, печатать чеки и выписки, также он оснащен системой быстрого приема купюр пачками. Российский производитель выполняет и сервисное обслуживание своих банкоматов, тогда как с марта текущего года иностранные устройства лишились такой поддержки на российском рынке. Новая разработка уже прошла проверку в Торгово–промышленной палате Российской Федерации и вскоре будет внесена в реестр отечественных товаров.

Источник:

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21  комментарий
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25k
Ego sum qui sum 7 часов назад
Рециркуляция это конечно здорово, но тогда должна быть более тщательная проверка входящих денег, иначе выдать клиенту могут то, что удалось впихнуть предыдущему - рваное и склеенное, качественные подделки. Раньше эта нагрузка шла на банк.
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119k
arek14 2 часа назад
Банкомат выполнен, преимущественно, из российских деталей и материалов и работает под управлением отечественного ПО.
А что значит "преимущественно" ?

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27k
lem02 3 часа назад
Даже для фотографии в рекламных целях, поленились снять с поддона. Да и на поддон поставили криво.
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6k
Shtoppi 5 часов назад
<<Купюры попадут сразу от одного клиента к другому, без обработки в банке.>>
Если вдруг этот банкомат примет фальшивые купюры, то они так же без обработки в банке, будут попадать к другим людям. Потом запаришься по мусарням таскаться, учитывая какие полицаи ретивые когда людей закрывают, доказывая что эти купюры тебе банкомат выдал.
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282
Леонид Shtoppi 4 часа назад
У всех банкоматов есть кассеты для принятия подозрительных купюр и с этих кассет выдачи денег нет так что фальшивые деньги банкомат сможет выдать только если они пройдут все проверки ))
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2k
Трям 5 часов назад
Кто тут крайний в "получателя" всех денег?
Ни кто?
Ну тогда я первый. За мной не занимать! )))
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7k
Григорий Бабкин 6 часов назад
Вот теперь фальшивомонетчикам лафа будет.
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15k
Bill 7 часов назад
Дезинфекция купюр будет встроена?
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