Джеймс Кэмерон: гений кассового кино, опередивший время

В 90-х годах Джеймс Кэмерон стал одним из самых авторитетных голливудских режиссеров. Киностудии ему доверяли любые бюджеты. Взять хотя бы комедийный боевик «Правдивая ложь» – ремейк французской комедии «Тотальная слежка». Казалось бы, проходной проект в карьере режиссера. Но и его он сумел превратить в кассовый хит. А многие сцены оттуда стали хрестоматийными. Помните фееричную погоню на лошади по крыше небоскреба? А запуск ракеты вместе с висящим на ней террористом? А потрясающий танец в исполнении Джейми Ли Кертис? Все это теперь классика крутого боевика.

И ведь были еще и чисто продюсерские проекты Кэмерона. Например, адреналиновый боевик «На гребне волны», где Джим помогал Кэтрин Бигелоу – талантливому режиссеру и по совместительству своей супруге на тот момент. В итоге фильм собрал внушительную кассу. Стал одним из самых коммерчески успешных проектов в ее карьере. А история про серфингистов потрясающе смотрится до сих пор.

А уж когда вышел «Титаник» и собрал кассу в 2,2 миллиарда долларов, авторитет Кэмерона поднялся на недосягаемую высоту. В мире тогда началось массовое помешательство. Фильм стал культовым. А для нашей киноиндустрии он стал еще и спасением.

Напомню, на дворе была вторая половина 90-х годов. Кинотеатры стояли полупустыми. Прокат в стране не работал. В кино крутили хиты прошлых лет. И тут выходит «Титаник». Народ буквально хлынул в кинотеатры. На кассах снова стояли многометровые очереди, а залы опять забивались битком. Во время киносеансов женщины заливались слезами, а их спутники с трудом сдерживали эмоции.