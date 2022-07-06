Джеймс Кэмерон: гений кассового кино, опередивший время

Кэмерон – удивительный режиссер. Его фильмография насчитывает меньше десяти художественных фильмов. Но почти каждая его работа становилась вехой в истории мирового кино, кассовым кинохитом.
Режиссер-перфекционист работает не спеша. Зато раз за разом устанавливает финансовые рекорды. Во многом именно благодаря ему киноиндустрия стала такой, какой мы ее знаем сегодня.
Чем фантастичнее сюжет, тем убедительнее должны быть детали. Таков фирменный стиль и принцип работы Кэмерона. И своего творческого кредо он придерживается всю жизнь. Отсюда и его выдающиеся результаты в кино. И художественные, и финансовые. Кэмерон никогда не боялся быть первопроходцем, пробовать что-то новое.
Однажды он доказал: чтобы снимать хорошее кино, необязательно иметь большой бюджет. Это сегодня он ворочает миллионами и приносит киностудиям миллиардные прибыли. А в начале 80-х годов голливудские боссы относились к нему скептически. Когда начинающий на тот момент режиссер показал сценарий про киборга из будущего, продюсеры не горели желанием вкладываться в проект. Никто не хотел связываться с новичком.
Но Кэмерон уже тогда умел настаивать на своем. Сценарий «Терминатора» он продал за один доллар. С условием, что снимать фильм будет именно он. В итоге на съемки выделили весьма скромный даже по тем временам бюджет – всего лишь шесть миллионов долларов. Никакой компьютерной графики тогда не было и в помине. Многие спецэффекты создавались буквально на коленке – на чистом энтузиазме. Однако результат впечатляет до сих пор. «Терминатор» не только многократно окупил производственные затраты. Он определил развитие жанра фантастического боевика на многие годы вперед. Фильм и сегодня является эталоном.
А потом Кэмерон замахнулся на святое – продолжение кинокартины Ридли Скотта. У режиссера было свое видение проекта. «Чужие» в руках Кэмерона превратились в крепкий фантастический боевик. Обычно сиквелы всегда получаются хуже оригинала. Но Джим сумел разрушить давний стереотип. Создал кино, которое по сюжету, динамике, накалу страстей намного превзошло оригинальную ленту. Да простят меня поклонники Ридли Скотта. Но из всей саги про ксеноморфов лично мне больше всего нравится именно второй фильм.
Далее было научно-фантастическое кино «Бездна». По сравнению с другими проектами Кэмерона фильм показал довольно скромные результаты в прокате. Но именно там режиссер впервые опробовал компьютерные спецэффекты, которые позже вовсю использует в продолжении истории о киборге.
«Терминатор 2: Судный день» стал триумфом режиссера. А заодно произвел революцию в жанре фантастического боевика. Идею с продолжением Кэмерон вынашивал несколько лет. Ждал подходящего момента – появления технологий, которые позволят ему реализовать все задуманные идеи. И ожидание того стоило. К съемкам Джим подошел со свойственной ему основательностью и перфекционизмом. В итоге компьютерные спецэффекты и сегодня выглядят на экране по-новаторски свежо. А все последующие продолжения смотрятся как поделки и не привносят в эту историю ничего нового.
В 90-х годах Джеймс Кэмерон стал одним из самых авторитетных голливудских режиссеров. Киностудии ему доверяли любые бюджеты. Взять хотя бы комедийный боевик «Правдивая ложь» – ремейк французской комедии «Тотальная слежка». Казалось бы, проходной проект в карьере режиссера. Но и его он сумел превратить в кассовый хит. А многие сцены оттуда стали хрестоматийными. Помните фееричную погоню на лошади по крыше небоскреба? А запуск ракеты вместе с висящим на ней террористом? А потрясающий танец в исполнении Джейми Ли Кертис? Все это теперь классика крутого боевика.
И ведь были еще и чисто продюсерские проекты Кэмерона. Например, адреналиновый боевик «На гребне волны», где Джим помогал Кэтрин Бигелоу – талантливому режиссеру и по совместительству своей супруге на тот момент. В итоге фильм собрал внушительную кассу. Стал одним из самых коммерчески успешных проектов в ее карьере. А история про серфингистов потрясающе смотрится до сих пор.
А уж когда вышел «Титаник» и собрал кассу в 2,2 миллиарда долларов, авторитет Кэмерона поднялся на недосягаемую высоту. В мире тогда началось массовое помешательство. Фильм стал культовым. А для нашей киноиндустрии он стал еще и спасением.
Напомню, на дворе была вторая половина 90-х годов. Кинотеатры стояли полупустыми. Прокат в стране не работал. В кино крутили хиты прошлых лет. И тут выходит «Титаник». Народ буквально хлынул в кинотеатры. На кассах снова стояли многометровые очереди, а залы опять забивались битком. Во время киносеансов женщины заливались слезами, а их спутники с трудом сдерживали эмоции.
Американский режиссер, сам того не подозревая, повернул историю нашего кинопроката вспять. В моем городе фильм крутили два месяца. А потом продлевали прокат еще и еще. И на каждом сеансе – аншлаг. Директор одного из кинотеатров в личной беседе как-то признался, что после проката «Титаника» сделал в кинозалах глобальный ремонт, полностью обновил все оборудование.
После столь оглушительного триумфа Джеймс Кэмерон надолго ушел в документалистику. Казалось, в художественном кино он достиг своего потолка, и сказать ему было больше нечего. Он всерьез занялся глубоководными съемками. Погружался к останкам «Титаника». Опускался на дно Марианской впадины. Но потом, спустя 12 лет опять совершил в киноиндустрии переворот. Создал потрясающей красоты киноаттракцион под названием «Аватар».
Снова – прокат длиной в несколько месяцев и аншлаги в кино. Снова – баснословные прибыли владельцев кинотеатров, специально под «Аватар» закупавших 3D-оборудование. Новый проект Джеймса Кэмерона побил прошлый финансовый рекорд режиссера. Мировые сборы в прокате составили 2,8 млрд долларов. Это было феноменально.
При этом все фильмы Кэмерона – с двойным дном. Даже в сугубо развлекательный формат режиссёр умудряется вставлять глубокие мысли, поднимать серьёзные проблемы. Нет судьбы, кроме той, что мы творим сами («Терминатор»). Если уж машина поняла ценность человеческой жизни, значит и мы, люди, тоже, наверное, сможем («Терминатор 2: Судный день»). Если у кого-то есть то, что тебе нужно, объяви его врагом и грабь («Аватар»). Тонко подмечено, правда? Джеймс Кэмерон и сегодня – гений массового, в хорошем смысле коммерческого кино. И наверняка еще удивит всех неравнодушных – и фанатов, и особенно завистников.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но по сути - да. На втором следовало закончить. Тем более, что сам Кэмерон тогда сказал, что история закончена. Последний фильм жалок. Старый Арни, который уже двигается как старик, старая Линда, с трудом удерживающая дробовик. И это на фоне той потрясной формы, в которой она была в «Судном дне»..