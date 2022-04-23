Фольга как единственное спасение от психотронного террора

Теория о чудодейственной силе шапочек из фольги получила широкое распространение в конце прошлого века. Её приверженцы были твёрдо уверены, что самодельная конструкция защищает от излучения, чтения мыслей и воздействия на психику на расстоянии и не только. А способен ли этот рукотворный головной убор в действительности обеспечить защиту, а если да, то от чего?
После трагедии на Чернобыльской АЭС в терминологии отечественных психиатров появилось новое определение, ставшее впоследствии и диагнозом – радиофобия. Люди панически боялись разного рода излучений, которые в реальности им не угрожали.
Одни считали, что радиоактивное облако из Чернобыля уже приблизилось и скоро окутает всю страну. Другие настаивали, что людьми управляют представители внеземных цивилизаций. И защититься от воздействия инопланетян можно только с помощью такой шапочки.
Причиной дестабилизации психики стало крушение привычной картины мира: перестала существовать огромная страна, не стало привычной и понятной идеологии, а на смену спокойной и размеренной жизни стремительно шла новая – ускоренная, с ярко выраженной агрессивной интеллектуальной составляющей.
Да, феномен повального увлечения заинтересовал учёных из США. Они даже разработали специальный термин для обозначения шапочки – AFDB – Aluminum Foil Deflector Beanie (шапочка-дефлектор из алюминиевой фольги). Для защиты от разных видов излучения – небольшого радиационного, электромагнитного и даже психотронного нужно задействовать как минимум 5 слоёв фольги. В 2005 году в Массачусетском технологическом институте провели комплексное исследование. Которое, впрочем, оказалось безрезультатным: большая часть образцов незначительно ослабляла радиосигналы, а вот определенные частоты наоборот усиливались.
Интерес к конструкции был обусловлен именно пятью слоями: здесь имеет место эффект, аналогичный клетке Фарадея (устройство для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей). Но поскольку при надевании слои не формировали единую полость, то необходимого эффекта замкнутой электропроводящей оболочки шапочка обеспечить не могла.
Постепенно истерия сошла на нет. И, казалось бы, шапочки должны были кануть в Лету. Но после печальных событий с пандемией жители самых разных стран мира снова ощутили потребность погрузиться в надёжные покровы из фольги.
В СМИ стали появляться публикации о связи технологии мобильной связи 5G с заболеваемостью ковид-19. Два года назад в Великобритании даже были случаи массового поджога вышек после появления этой информации. Принявшие в акте вандализма участники были в пресловутых шапочках.
После выступления властей Великобритании с опровержением такой связи инциденты произошли и в других странах. В том числе и у нас (Северная Осетия). Что усилило нагрузку на систему здравоохранения. Ведь помимо непосредственного лечения болезни медикам приходится бороться ещё и с тёмными заблуждениями типа связи 5G с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией.
Новый виток. Новый этап. И новая попытка справиться с рушащейся привычной картиной мира. В том числе и путём обвинения результатов прогресса. Но шапочки из фольги не работают. Это просто самообман, за который не стоит цепляться как за единственное средство спасения.
Источник:
АНТИФИШКИ
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