Фольга как единственное спасение от психотронного террора

После трагедии на Чернобыльской АЭС в терминологии отечественных психиатров появилось новое определение, ставшее впоследствии и диагнозом – радиофобия. Люди панически боялись разного рода излучений, которые в реальности им не угрожали.

Одни считали, что радиоактивное облако из Чернобыля уже приблизилось и скоро окутает всю страну. Другие настаивали, что людьми управляют представители внеземных цивилизаций. И защититься от воздействия инопланетян можно только с помощью такой шапочки.