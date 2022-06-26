16 случаев, когда архитекторы и проектировщики создавали странные здания

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В мире много интересных зданий, достойных восхищения, но в этой галерее вы таких не увидите. Если бы мы только знали, как архитекторы, спроектировавшие эти сумасшедшие здания, получили свои дипломы...
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Строительство архитектура дом
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