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16 случаев, когда архитекторы и проектировщики создавали странные здания

16 случаев, когда архитекторы и проектировщики создавали странные здания

Автор:
26 июня 2022 11:08
Метки: Строительство   архитектура   дом   
437
16
В мире много интересных зданий, достойных восхищения, но в этой галерее вы таких не увидите. Если бы мы только знали, как архитекторы, спроектировавшие эти сумасшедшие здания, получили свои дипломы...
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381
alex 51 минуту назад

Островцы
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Кыся 55 минут назад
Дом Пикассо и научно-фантастический очень даже неплохи.
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Лан не урчи

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