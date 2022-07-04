Что такое «парадокс Ферми» в общем виде известно, наверное, всем и каждому. Во Вселенной очень много галактик, в каждой галактике — тьма-тьмущая звёзд, у многих из них есть подходящие для жизни планеты, на многих из этих планет наверняка есть жизнь. Скорее всего, как минимум на части обитаемых планет жизнь развилась настолько, что породила разумных существ.
А если это так, то почему мы не наблюдаем следов их деятельности, почему они нас не посещают, не пытаются связаться, в конце концов?
Считается, что первым, кто задался этим вопросом, был американо-итальянский физик Энрико Ферми. По легенде, в 1950 году Ферми, Эдвард Теллер и еще пара ученых сидели в кафетерии и обсуждали, что представляют собой НЛО. И пришли к выводу, что хотя какие-то реальные явления за «летающими тарелками» и стоят, но к инопланетянам они никакого отношения явно не имеют. Тогда Ферми воскликнул: «Где все?» Вопрос этот, собственно, означал: если внеземные цивилизации есть, то почему мы не видим?
Так сколько вешать в штуках?
Собственно, первая попытка подсчитать, сколько во Вселенной должно быть «цивилизованных» планет, представляет собой знаменитое уравнение Дрейка. Собственно, оно представляет собой произведение более или менее спекулятивно оцениваемых сомножителей, из которых мы сейчас сколько-нибудь обоснованно можем оценить только количество пригодных для жизни планет.
Но даже и такая оценка показывает, что таких планет в нашей Галактике очень много — не меньше 50 миллиардов. Причём в буквальном смысле далеко ходить не надо — потенциально обитаемая планета есть даже у Проксимы Центавра.
Хуже, конечно, с вероятностью возникновения жизни, ибо в отличие от просто планет, которые открыты в изобилии, обитаемых планет мы пока знаем всего одну, и та наша. Но учитывая, что на Земле, насколько нам известно, жизнь возникла чуть ли не сразу — в первые же сотни миллионов лет после появления самой Земли, эта вероятность тоже не слишком мала.
В любом случае по самым пессимистическим подсчётам, только в нашей Галактике могли в разное время существовать сотни тысяч, если не миллионы цивилизаций. Так что вопрос Ферми — «и где они все?» представляется вполне обоснованным, хотя сам Энрико ответа на него так и не дал. И на него предлагаются сразу несколько возможных ответов.
«Великий фильтр»
Самый популярный вариант ответа — то, что существует некий «Великий фильтр» — некий закон или процесс, который просто не даёт цивилизациям развиваться до такой степени, чтобы стать заметными в космических масштабах — то ли цивилизации просто деградируют, не успев достичь галактических масштабов, то ли и вовсе уничтожают сами себя. В общем-то, оба варианта имеют право на существование, но есть некоторые «но».
Самопожирание?
Один из довольно простых ответов на вопрос Ферми «где все» — всем не до того, они периодически просто деградируют, скатываются в «новое средневековье» и слишком заняты собственным выживанием.
Аналоги таких деградаций в земной истории, казалось бы, есть, многие древние города — Ангкор-Ват, Чичен-Ица, Вавилон, Помпеи — по разным причинам населением были покинуты. Можно предположить, что нечто похожее может случиться и с внеземными цивилизациями, если их население будет расти так быстро, что его снабжение потребует бесконечных ресурсов за конечное время.
Однако все эти города, за редким исключением, были заброшены из-за войн, причём города победителей побеждённым как минимум ни в чём не уступали, а упадок отдельных городов совершенно не означал упадка всей цивилизации.
Ну и в конце концов, большие сомнения вызывает сопоставимость древних цивилизаций в лучшем случае железного века и высокоразвитой технической цивилизации. Если посмотреть на современные страны «золотого миллиарда», то мы можем с удивлением обнаружить, что за последние 50 лет количество расходуемых ресурсов на душу населения заметно уменьшилось, зато жить это самое население стало значительно лучше.
Если взять, например, США, то посевные площади на душу населения там с 1970 года уменьшились вдвое, да в абсолютных цифрах тоже снизились. При этом США ещё и экспортируют продовольствие, и проблемой для них является переедание, а не недоедание. С потреблением энергии картина примерно та же — оно хоть и выросло в абсолютных цифрах, но на душу населения опять же снизилось.
Кстати, тот же эффект наблюдается и в масштабах планеты — максимум излучения Земли в радиодиапазоне пришёлся на конец 1980-х годов, потом пошло снижение. При том, что 1980-е в плане связи — всё равно, что каменный век. Это и понятно — отапливать космос — не самое рациональное вложение ресурсов.
Да и прокормить, на самом деле, Земля может куда больше народу, чем сейчас. В 1972 в красноярском Институте биофизики РАН доказали, что три человека в герметичном объёме 315 кубометров могут полностью обеспечивать себя воздухом и едой сколь угодно долго. Причем без заметных потерь воды и без солнечного света. При том, что эти трое там не только еду выращивали, но и жили.
То есть получается, что с 40 триллионов квадратных метров сельхозземли (а на Земле её больше) теоретически можно прокормить триллион разумных особей. К тому же нет никакой нужды всем толпиться на планете — возможности строительства космических поселений никто не отменял.
И кстати, численность населения в странах «золотого миллиарда» падает, а не растет. А к концу XXI века сокращаться будет и численность населения Земли в целом. Так что дефицит ресурсов человечество вряд ли погубит и вряд ли оно такое уж уникальное в этом отношении.
Самоуничтожение?
Ещё одна разновидность «Великого фильтра» — некое гипотетическое событие, которое уничтожает саму цивилизацию. Механизмы уничтожения могут быть разными, но в основном предполагается война, в ходе которой разумный вид уничтожает себя сам.
Может показаться, что некоторый смысл в этом есть. Однако на практике ядерное оружие не может ни уничтожить человечество, ни даже убить большую часть населения стран-участниц ядерной войны. Теоретически, конечно, создать оружие, которое убьёт всех человеков, возможно, но это не слишком практично ни с какой точки зрения.
Да и применить такое оружие нужно в узком диапазоне времени — когда оружие такое уже есть, а межпланетных перелётов или орбитальных поселений ещё нет. То есть группа колонистов не сможет убежать от войны на уничтожение в другую планетную систему или на другую планету той же системы.
К тому же, как ни странно, в земной истории процент людей, гибнущих в войнах, не растет по мере роста мощности оружия, а глобальные войны утрачивают практический смысл. Так что если мы ожидаем гибели в глобальной войне вот прямо-таки всех инопланетных цивилизаций, нам придётся считать себя самыми умными во Вселенной, что явно несколько самонадеянно.
«Космический зоопарк»
На самом деле «парадокс Ферми» первым заметил вовсе не Ферми, а Константин Циолковский, и в 1933 году посвятил ему статью «Планеты заселены живыми существами», в которой, в отличие от Ферми, предложил его решение, сейчас известное, как «гипотеза космического зоопарка».
Во-первых, даже внеземных цивилизаций очень много, совсем не обязательно, что они прямо-таки сразу ринулись нас посещать. В конце концов, землеподобных планет даже в Галактике миллиарды, а нашему виду всего-то на всего 200 000 лет. Австралийские аборигены на своём континенте просидели до контактов с европейцами 50 000 лет, но это не значит, что всё это время никаких людей, кроме австралийцев, на Земле не было.
Во-вторых, сигналы и следы деятельности инопланетян мы не факт, что не наблюдаем. Вполне возможно, мы их просто не можем распознать в качестве таковых, особенно если они нам вовсе не предназначены. Подобно тому, как индейца Амазонии, понятия не имеющие о существовании других людей, могут принять самолёт за диковинного вида птицу.
Не стоит сбрасывать со счетов и сознательное нежелание высокоразвитых цивилизаций контактировать с менее развитыми из-за понимания, что это может совершенно не пойти им на пользу. Подобных примеров мы знаем множество и в истории Земли.
Желание инопланетян захватить Землю тоже в общем-то надо полагать маловероятным. Ничего такого, чего не было бы на других планетах, на Земле нет, а просто для колонизации есть полным-полно планет, жизнь на которых где-то на стадии между археем и миоценом, которые можно заселить, не разбираясь с возражениями разумных обитателей.
Циолковский делает простой вывод: «Можем ли мы завести разумные сношения с собаками и обезьянами? Так и высшие существа пока бессильны для сношений с нами».
«Тёмный лес»
В художественной форме предложил решение «парадокса Ферми», в некотором роде противоположное «космическому зоопарку» Циолковского китайский писатель Лю Цысинь.
По его гипотезе, между цивилизациями разных планет в принципе невозможно ни доверие, ни взаимопонимание. Они если и сами не слишком ксенофобы, то совершенно не имеют оснований предполагать отсутствие ксенофобии у «братьев по разуму».
А из этого, разумеется, следует, что цивилизация, давшая о себе знать, должна быть уничтожена просто превентивно, пока сама не предприняла ничего агрессивного. Из-за этого все, кто ни есть во Вселенной, просто сидят тише воды, ниже травы и не высовываются. А кто высунулся — быстро, решительно уничтожаются. Картинка мрачноватая, но, надо отметить, тоже вполне правдоподобная.
Источник:
АНТИФИШКИ
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За что?
За то, что мы их не успели.
А вы их за что?
Чтоб над головой не маячили!
И все погибли?
Конечно.
- Потому и не вступают, что разумные.
К некоторым я принадлежу, к некоторым - нет.
В отношении вас лично оно тоже справедливо, иначе вы бы до меня не стали с правилами русского языка до@%ываться, не так ли?
Демагогия начинается!