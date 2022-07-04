



Самопожирание?



Один из довольно простых ответов на вопрос Ферми «где все» — всем не до того, они периодически просто деградируют, скатываются в «новое средневековье» и слишком заняты собственным выживанием.



Аналоги таких деградаций в земной истории, казалось бы, есть, многие древние города — Ангкор-Ват, Чичен-Ица, Вавилон, Помпеи — по разным причинам населением были покинуты. Можно предположить, что нечто похожее может случиться и с внеземными цивилизациями, если их население будет расти так быстро, что его снабжение потребует бесконечных ресурсов за конечное время.

Однако все эти города, за редким исключением, были заброшены из-за войн, причём города победителей побеждённым как минимум ни в чём не уступали, а упадок отдельных городов совершенно не означал упадка всей цивилизации.



Ну и в конце концов, большие сомнения вызывает сопоставимость древних цивилизаций в лучшем случае железного века и высокоразвитой технической цивилизации. Если посмотреть на современные страны «золотого миллиарда», то мы можем с удивлением обнаружить, что за последние 50 лет количество расходуемых ресурсов на душу населения заметно уменьшилось, зато жить это самое население стало значительно лучше.

Если взять, например, США, то посевные площади на душу населения там с 1970 года уменьшились вдвое, да в абсолютных цифрах тоже снизились. При этом США ещё и экспортируют продовольствие, и проблемой для них является переедание, а не недоедание. С потреблением энергии картина примерно та же — оно хоть и выросло в абсолютных цифрах, но на душу населения опять же снизилось.



Кстати, тот же эффект наблюдается и в масштабах планеты — максимум излучения Земли в радиодиапазоне пришёлся на конец 1980-х годов, потом пошло снижение. При том, что 1980-е в плане связи — всё равно, что каменный век. Это и понятно — отапливать космос — не самое рациональное вложение ресурсов.



Да и прокормить, на самом деле, Земля может куда больше народу, чем сейчас. В 1972 в красноярском Институте биофизики РАН доказали, что три человека в герметичном объёме 315 кубометров могут полностью обеспечивать себя воздухом и едой сколь угодно долго. Причем без заметных потерь воды и без солнечного света. При том, что эти трое там не только еду выращивали, но и жили.

То есть получается, что с 40 триллионов квадратных метров сельхозземли (а на Земле её больше) теоретически можно прокормить триллион разумных особей. К тому же нет никакой нужды всем толпиться на планете — возможности строительства космических поселений никто не отменял.



И кстати, численность населения в странах «золотого миллиарда» падает, а не растет. А к концу XXI века сокращаться будет и численность населения Земли в целом. Так что дефицит ресурсов человечество вряд ли погубит и вряд ли оно такое уж уникальное в этом отношении.