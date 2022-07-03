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Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»

Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»

Автор:
03 июля 2022 10:42
Сообщество : Кино
Метки: Александр Рогожкин   Алексей Булдаков   Особенности национальной охоты   кино   фильм   
685
18
В 1995 году на киноэкраны вышел фильм “Особенности национальной охоты”. Фильм имел оглушительный успех, был разобран на цитаты и заслужил славу народной комедии. Как такое могло случиться, если картину снимал арт-хаусный режиссер с малоизвестными актерами практически без бюджета?
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Источник:

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Метки: Александр Рогожкин   Алексей Булдаков   Особенности национальной охоты   кино   фильм   
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9  комментариев
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6k
klop Час назад
Фильм пропаганда алкоголизма, типа как классно бухать, а потом во время отходняка вспоминать как здорово накуралесил в состоянии поросячьего визга. И всё это транслировалось на федеральных каналов и не раз. Лучшей рекламы алкоголя не придумаешь.
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287
Liberman 9 секунд назад
Мальчишник в Вегасе - копия Особенностей.
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287
Liberman 2 минуты назад
это лучшая антиалкогольная пропаганда.
каждый герой - по своему идиот...
и в эту кучу идиотов попадает цивильный человек(конечно тоже приукрашено,ибо таких идеальных европейцев еще поискать надо).
после просмотра этого фильма - вот прям не хочется быть таким же идиотом.
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2k
Trilik 3 минуты назад
Немного поэксплуатировали актеров и идею названия фильмов: "Особенности национальной подлёдной ловли, или Отрыв по полной", 2007, реж. Мареев. , / Семён Стругачёв.

"Особенности русской бани", 1999, реж. Рудаков, эротика :))) / Виктор Бычков.

Ну и отдельно стоит " Операция 'С Новым годом!'", 1996, реж. Рогожкин
Алексей Булдаков генерал Иволгин
Семён Стругачёв Лев Соловейчик
Виктор Бычков Кузьмичёв
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809
Виктор Глущенко 4 минуты назад
Ответ от них получили только когда фильм уже закончили. Они были согласны…

Этооо ктоооо стооооит нааа мееестеее - этоооо фииины к нам идут .
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9k
Vampire 12 минут назад
Когда в рабочем году всего неделя-две свободного времени не очень-то хочется тратить его на гостиницы в каком-то [мат]. Я к чему? Нормальные мужики, нормальный отдых. У нас, практически, так же всегда.
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