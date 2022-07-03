Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»

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В 1995 году на киноэкраны вышел фильм “Особенности национальной охоты”. Фильм имел оглушительный успех, был разобран на цитаты и заслужил славу народной комедии. Как такое могло случиться, если картину снимал арт-хаусный режиссер с малоизвестными актерами практически без бюджета?
Искусствовед по образованию, интеллектуал, молодой питерский режиссер Алесандр Рогожкин до середины 90-х снимал замысловатое авторское кино и был желанным гостем международных фестивалей («Чекиста» снимали для канала Arte, «Караул» получил приз в Берлине, «Жизнь с идиотом» — в Роттердаме).
За сценарий комедии об охотниках Рогожкин взялся по инициативе своего приятеля Михаила Кирилюка, который работал у него на фильмах директором. Кирилюк, страстно увлекавшийся охотой и рыбалкой, предложил тему и уговорил Рогожкина съездить с ним на настоящую охоту. Там Александр и насмотрелся на нравы и быт отдыхающих мужчин.
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Актёрский состав собрал быстро — Алексей Булдаков и Виктор Бычков уже снимались в его фильме «Ради нескольких строчек», а Сергей Гусинский работал с ним звукорежиссёром.
Вилле Хаапасало тогда учился ЛГИТМиКе и был одним из немногочисленных финских актёров, которые говорили по-русски. Сначала в сценарии был немец, но директор картины рассчитывал на совместное российско-финское производство и поменял герою национальность перед отправкой сценария финской стороне. Ответ от них получили только когда фильм уже закончили. Они были согласны…
Учитывая репутацию Рогожкина как режиссера фестивального кино, занятые в “Охоте” актеры, поначалу были уверены, что снимаются не в комедийном, а в авторском кино высокой степени художественности. Сам Рогожкин поддерживал эту легенду: «Когда мы снимали „Охоту“, я всех предупреждал, что мы снимаем не комедию. Леша Булдаков после просмотра подошел и сказал мне: „Ничего не понимаю, чего они все смеются? Мы же снимали серьезный фильм“».
На роль следователя Лёвы Соловейчика искали актёра с выразительным носом. Режиссёр хотел взять питерского актёра Александра Лыкова, но тот был занят, и тогда подходящий нос нашёлся в театре им. Ленсовета, где служил Семён Стругачёв.
Стругачев был театральным актером и имел небольшой опыт съёмок в кино. Актёр был очень рад сниматься, но от восторга и недостатка опыта сильно переигрывал, добавляя театральных эмоций. После первого съёмочного дня Рогожкин позвал Стругачёва, чтобы показать, как это всё выглядит в кадре. Актёр вспоминал, что он ужаснулся и понял разницу между игрой кино и в театре.
В образе Лёвы Соловейчика зашифрованы два человека — молодой Владимир Жириновский и брат Семёна Стругачёва, который был полковником уголовного розыска в отставке.
В генерале Иволгине (которому в первом фильме оставили фамилию Булдаков) зритель 1990-х безошибочно определял генерала Лебедя, на которого актер Булдаков был удивительно похож. Булдаков наблюдал за Лебедем и копировал его мимику, манеру говорить и смеяться. Когда они с Лебедем познакомились, то генерал рассказал, что в один момент его начали сравнивать с каким-то Михалычем. Он купил кассету, посмотрел и «…знаешь, Алексей, я в одном месте чуть не расплакался, настолько похож!».
Двух весёлых доярок, к которым ходили герои, сыграли Зоя Буряк и жена Вилле Хаапасало — начинающая актриса Саара Хедлунд. На тот момент они были молодожёнами, вскоре у них появилось двое детей, но позже семья распалась. Сейчас Саара живёт в Финляндии и работает психотерапевтом.
Двух весёлых доярок, к которым ходили герои, сыграли Зоя Буряк и жена Вилле Хаапасало — начинающая актриса Саара Хедлунд. На тот момент они были молодожёнами, вскоре у них появилось двое детей, но позже семья распалась. Сейчас Саара живёт в Финляндии и работает психотерапевтом.
Почти весь фильм сняли на берегу озера Проточное на границе ленинградской области и Карелии. Работать планировали летом, но пока искали деньги — наступил октябрь, и съёмочная группа начинала день с того, что разбивала и разгоняла намерзший на озере ледок.
С особым ужасом актеры вспоминали съемки в бане. Топить её было нельзя, поэтому все сидели в холоде и шлёпали друг друга ледяными мокрыми вениками. Чтобы актёры выглядели вспотевшими от жары, их обмазывали маслом, а на самом деле в бане было около 10 градусов условного тепла. Потом они бежали и прыгали в ледяную воду, а после грелись тем способом, о котором снимали кино…
У уличных фотографов одолжили медвежонка Борю, который без снотворного отличался скверным характером. Он покусал членов съёмочной группы, а особенно невзлюбил Семёна Стругачёва и всегда норовил его задеть. На съёмках эпизода «фото с медведем» ему это почти удалось, и сцена с огрызающимся и бросающимся зверем так и вошла в фильм.
Вставить фильм сцену с коровой решили уже по ходу съёмок, а снимать поехали на военный аэродром в Псковской области. Коров было три, и перед съёмками их приходилось подкрашивать, чтобы коровы не отличались цветом и формой пятен. Одной из них пришлось и правда повисеть в бомболюке самолета, хотя большая часть этого эпизода была сделана при помощи видеомонтажа.
Премьера “Охоты” прошла на «Кинотавре», который тогда сам напоминал происходящее в фильме: его президент Марк Рудинштейн ездил на слоне на презентацию в летний цирк, актеры играли в футбол с местным начальством, водка лилась рекой, а фуршеты становились главным событием дня.
Семен Стругачев, исполнитель роли Льва Соловейчика, вспоминал: «Когда приехали на фестиваль „Кинотавр“, на нас никто ставок не делал. Да мы и сами на себя не ставили — ходили чужими, никому не нужными. Московская тусовка уже праздновала свои победы, распределяла, кому Гран-при, кому — все остальное. Они даже не пришли смотреть нашу картину — все, кроме жюри, поехали на какую-то крутую рыбалку». Тем не менее жюри, которое возглавлял писатель Владимир Войнович и куда входил молодой и малоизвестный тогда режиссер Алексей Балабанов, отдали “Охоте” главный приз и приз критики.
После «Кинотавра» фильм отправился на Международный фестиваль в Карловы Вары, где снова был награжден спецпризом жюри, а после вышел в прокат, причем с большим успехом. Сергей Сельянов утверждает, что «в Чехии он побил рекорд „Звездных войн“», не уточняя, правда, каких именно.
В России фильм продолжали чествовать на череде фестивалей и конкурсов, а национальная киноакадемия «Ника» наградила его в категории «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль» (Булдаков).
После успеха «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина попросили написать ещё несколько сценарных заявок о приключениях этих же героев. Он написал про рыбалку и зимнюю охоту, сюжеты понравились и ему предложили снимать продолжение.
Рогожкин тиражировать приключения Кузьмича и компании не хотел, сначала просто отказывался, а потом поставил техническое условие: плёнка 35 мм и звук Dolbi. Он был уверен, что компания не пойдет на такие затраты и от него отстанут, а они согласились… Рогожкин снял ещё два фильма, а от четвёртой части — «Особенности национальной политики» — отказался уже наотрез.
После успеха «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина попросили написать ещё несколько сценарных заявок о приключениях этих же героев. Он написал про рыбалку и зимнюю охоту, сюжеты понравились и ему предложили снимать продолжение.
Рогожкин тиражировать приключения Кузьмича и компании не хотел, сначала просто отказывался, а потом поставил техническое условие: плёнка 35 мм и звук Dolbi. Он был уверен, что компания не пойдет на такие затраты и от него отстанут, а они согласились… Рогожкин снял ещё два фильма, а от четвёртой части — «Особенности национальной политики» — отказался уже наотрез.
Источник:
АНТИФИШКИ
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каждый герой - по своему идиот...
и в эту кучу идиотов попадает цивильный человек(конечно тоже приукрашено,ибо таких идеальных европейцев еще поискать надо).
после просмотра этого фильма - вот прям не хочется быть таким же идиотом.
"Особенности русской бани", 1999, реж. Рудаков, эротика :))) / Виктор Бычков.
Ну и отдельно стоит " Операция 'С Новым годом!'", 1996, реж. Рогожкин
Алексей Булдаков генерал Иволгин
Семён Стругачёв Лев Соловейчик
Виктор Бычков Кузьмичёв
Этооо ктоооо стооооит нааа мееестеее - этоооо фииины к нам идут .