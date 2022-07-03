Интересные факты о фильме «Особенности национальной охоты»

В России фильм продолжали чествовать на череде фестивалей и конкурсов, а национальная киноакадемия «Ника» наградила его в категории «Лучший фильм», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль» (Булдаков).



После успеха «Особенностей национальной охоты» Александра Рогожкина попросили написать ещё несколько сценарных заявок о приключениях этих же героев. Он написал про рыбалку и зимнюю охоту, сюжеты понравились и ему предложили снимать продолжение.



Рогожкин тиражировать приключения Кузьмича и компании не хотел, сначала просто отказывался, а потом поставил техническое условие: плёнка 35 мм и звук Dolbi. Он был уверен, что компания не пойдет на такие затраты и от него отстанут, а они согласились… Рогожкин снял ещё два фильма, а от четвёртой части — «Особенности национальной политики» — отказался уже наотрез.