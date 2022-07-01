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"У меня долларов нет. У меня, кстати, и рублей тоже нет": россияне отреагировали на падение доллара

"У меня долларов нет. У меня, кстати, и рублей тоже нет": россияне отреагировали на падение доллара

Автор:
01 июля 2022 07:26
Сообщество : Юмор
Метки: видео   доллар   интересное   мнение   прикол   россияне   рубль   фото   
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Согласно данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит 52 рубля. Вчера доллар опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года. В связи с этим журналисты решили спросить у россиян, как они на это смотрят.

Россияне сообщают, что цены растут также, как и всегда. Падение доллара никак не сказалось на жизни обычных людей. В ролике жители российского города рассказывают, как изменилась их жизнь.

Всё как обычно - цены растут, коммуналка дорожает, проезд дорожает, люди недовольны. Ни долларов, ни рублей у людей нет.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: видео   доллар   интересное   мнение   прикол   россияне   рубль   фото   
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4  комментария
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Александр Шевченко Полчаса назад
Хорошо видно, по рыбе, кусок сёмги в вакумной упаковке в феврале стоил порядка 300 рублей, сейчас около 800. Но у нас стабильность, нет ничего стабильнее нашей зарплаты.
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24k
Сергей Алексеевич 8 минут назад
Давно нужно скотов спекулянтов сажать! Привыкли к сверхприбылям, делают наценки в несколько сотен процентов!
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3k
Copycat Час назад
У нас в казахстане в среднем рубль стоил 5.5 тенге все время, в марте упал до 4.3 - а сейчас взлетел до 8.8

по моему очень не плохо
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−15
Damvrot 2 часа назад
надо было бы по бомжатникам прошвырнутся ,поспрашать.
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