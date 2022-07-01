"У меня долларов нет. У меня, кстати, и рублей тоже нет": россияне отреагировали на падение доллара

Россияне сообщают, что цены растут также, как и всегда. Падение доллара никак не сказалось на жизни обычных людей. В ролике жители российского города рассказывают, как изменилась их жизнь.

Всё как обычно - цены растут, коммуналка дорожает, проезд дорожает, люди недовольны. Ни долларов, ни рублей у людей нет.