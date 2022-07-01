"У меня долларов нет. У меня, кстати, и рублей тоже нет": россияне отреагировали на падение доллара

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Согласно данным Мосбиржи, доллар сейчас стоит 52 рубля. Вчера доллар опустился ниже 51 рубля впервые с мая 2015 года. В связи с этим журналисты решили спросить у россиян, как они на это смотрят.
Россияне сообщают, что цены растут также, как и всегда. Падение доллара никак не сказалось на жизни обычных людей. В ролике жители российского города рассказывают, как изменилась их жизнь.
Всё как обычно - цены растут, коммуналка дорожает, проезд дорожает, люди недовольны. Ни долларов, ни рублей у людей нет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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по моему очень не плохо