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Скрины из соцсетей

Скрины из соцсетей

Автор:
30 июня 2022 13:22
Сообщество : Юмор
Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
1490
18
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Прикольные маразматические объявления, фото, стихи.
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Источник:

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Метки: Разное   Юмор   маразм   прикол   
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35  комментариев
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29k
BuG 5 часов назад
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Работает? Не трогай!
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1k
Saplus 6 минут назад
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Как специалист скажу, что сверху должен лежать болт.
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10k
Мистер Фикс 23 минуты назад
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Старикашка Маркс насмешливо поглаживает свою бороду

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2k
Андрей Сенькив Час назад
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бухичихуахуава
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23
Натали Тихонова Час назад
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Дай человеку арбуз и он будет ссать весь день
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Тайвань, Тайбей, Тайшет и даже киТай.. ))
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2k
Dr. Zoidberg 2 часа назад
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Был похожий случай, только с соседями снизу.
Девочка решила, что она виртуоз и вместо разучиваний гамм стала сразу "играть" шедевры. Собачий вальс, как пример...
В общем посетил соседей, показал девочке правильный набор для игры на фортепиано (что такое октава и сколько их, белые просто ноты, а черные бемоли и диезы, что такое бекар и прочее...). Теперь хотя бы уши не сворачиваются, а девчонка молодец - есть перспектива.
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Синдром Туре тта
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2k
!ГЕНнадий 2 часа назад
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Поддержи! Купи себе барабан или трубу...
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768
Виктор Глущенко 3 часа назад
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Песдализ .
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681
raael13 3 часа назад
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Дай человеку рыбу и он будет сыт один день. Дай человеку имя Сыт и он будет Сыт всегда.
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2k
александр 3 часа назад
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Бухеншнауцер
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2k
александр 3 часа назад
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Кажется у папы не все дети его
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42k
Карандаш 3 часа назад
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Ага. А после оборачиваешься, проверяя, действительно ли один.
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1k
Алексей Попов 3 часа назад
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Ещё данунахская овчарка... :-)
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4k
sedoisever 3 часа назад
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Бух-жрассел терьер.
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9k
Izrin Maria 4 часа назад
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-Иди ко мне! Спиной повернись! Расслабься!
Обнимает крепко, приподнимает... и встряхивает.
Спина отзывается серией щелчков.
-О-о-о! Как хорошо! Спасибо!
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1k
Алексей 4 часа назад
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БухШнауцер
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21k
SolomonA 4 часа назад
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Плитка лежит? Лежит - значит все верно. положил.
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22
Alex 4 часа назад
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Можно просто тинькофф
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13k
Голос Вселенной 4 часа назад
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Меня бы радовал сам факт наличия балкона!
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