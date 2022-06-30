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Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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- Покупаешь печеньки.
- Открываешь дверь в дом, забрасываешь печеньки.
- Ждешь полчаса.
Думаю - живым останешься.
Симпосий (др.-греч. συμ-πόσιον попойка, пиршество, пир[1] от συμ- приставка со значением совместности действия, соучастия и πόσις питьё, напиток) ритуализированное пиршество в Древней Греции, сопровождавшееся буйным весельем.