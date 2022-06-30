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Смешные и познавательные картинки

Смешные и познавательные картинки

Автор:
30 июня 2022 08:53
Метки: Приколы   Юмор   картинки   
1233
25
Подборка прикольных, познавательных и смешных картинок для утреннего настроения
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9  комментариев
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46k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
шустрый дерзкий как понос резкий)
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4k
Тамара 42 минуты назад
Ну всё объяснять надо.
- Покупаешь печеньки.
- Открываешь дверь в дом, забрасываешь печеньки.
- Ждешь полчаса.

Думаю - живым останешься.
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1
Lev A. Тамара 16 минут назад
Это уже будут не те печеньки, и тем более они не залечат душевную рану, приобретенную ночью.
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31k
ACU900 44 минуты назад
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16k
alexis 49 минут назад
Клуб «Тюлень»- хорошо забытое старое.
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16k
alexis 52 минуты назад
Ни о чём не жалею.
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31k
ACU900 55 минут назад
Ну и еще от всего этого крыша поехала...
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46k
dima423 Час назад
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а зачем для этого из дома выходить? ну нах это сложно...
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