В Саккаре найден 3300-летний саркофаг египетского «хранителя пирамид» из розового гранита

Иероглифическая надпись гласит, что Птах-им-веа присматривал за храмовым скотом, заведовал храмовой казной и отвечал «за божественные подношения всем богам», согласно переведённому заявлению Министерства туризма и древностей Египта.



Однако Птах-им-веа не был похоронен рядом с храмом Рамсеса II, которым он управлял. Вместо этого его гроб поместили рядом с пирамидой, построенной 1000 лет назад в Саккаре, древнем городе, известном своими огромными некрополями.



В заявлении говорится, что археологи обнаружили саркофаг рядом с пирамидой фараона Унаса (годы правления примерно с 2353 г. до н.э. по 2323 г. до н.э.), к югу от коридора, по которому люди поднимались в пирамиду. Археологические находки указывают на то, что в Древнем Египте не было ничего необычного в том, что люди хотели быть похороненными рядом с пирамидами, построенными фараонами, жившими в гораздо более ранние времена. Например, рядом с пирамидами Гизы (которым около 4500 лет) были обнаружены захоронения возрастом около 2500 лет, что указывает на то, что люди, скорее всего, считали эти достопримечательности священными ещё долго после того, как они были построены.