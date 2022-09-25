В Саккаре найден 3300-летний саркофаг египетского «хранителя пирамид» из розового гранита

327
4
Гроб принадлежал чиновнику по имени «Птах-им-веа», который жил около 3300 лет назад во время правления царя Рамсеса II.
В Египте археологи раскопали 3300-летний каменный саркофаг чиновника, чьё мумифицированное тело было давно украдено расхитителями могил.
Гроб, высеченный из розового гранита, был изготовлен для чиновника по имени Птах-им-веа (Ptah-im-wea), который, судя по начертанным на нём иероглифам, жил во времена Рамсеса II (годы правления около 1279 г. до н.э. — 1213 г. до н.э.) и управлял храмом, который Рамсес II построил в Фивах (современный Луксор).
Гроб, высеченный из розового гранита, был изготовлен для чиновника по имени Птах-им-веа (Ptah-im-wea), который, судя по начертанным на нём иероглифам, жил во времена Рамсеса II (годы правления около 1279 г. до н.э. — 1213 г. до н.э.) и управлял храмом, который Рамсес II построил в Фивах (современный Луксор).
Иероглифическая надпись гласит, что Птах-им-веа присматривал за храмовым скотом, заведовал храмовой казной и отвечал «за божественные подношения всем богам», согласно переведённому заявлению Министерства туризма и древностей Египта.
Однако Птах-им-веа не был похоронен рядом с храмом Рамсеса II, которым он управлял. Вместо этого его гроб поместили рядом с пирамидой, построенной 1000 лет назад в Саккаре, древнем городе, известном своими огромными некрополями.
В заявлении говорится, что археологи обнаружили саркофаг рядом с пирамидой фараона Унаса (годы правления примерно с 2353 г. до н.э. по 2323 г. до н.э.), к югу от коридора, по которому люди поднимались в пирамиду. Археологические находки указывают на то, что в Древнем Египте не было ничего необычного в том, что люди хотели быть похороненными рядом с пирамидами, построенными фараонами, жившими в гораздо более ранние времена. Например, рядом с пирамидами Гизы (которым около 4500 лет) были обнаружены захоронения возрастом около 2500 лет, что указывает на то, что люди, скорее всего, считали эти достопримечательности священными ещё долго после того, как они были построены.
Однако Птах-им-веа не был похоронен рядом с храмом Рамсеса II, которым он управлял. Вместо этого его гроб поместили рядом с пирамидой, построенной 1000 лет назад в Саккаре, древнем городе, известном своими огромными некрополями.
В заявлении говорится, что археологи обнаружили саркофаг рядом с пирамидой фараона Унаса (годы правления примерно с 2353 г. до н.э. по 2323 г. до н.э.), к югу от коридора, по которому люди поднимались в пирамиду. Археологические находки указывают на то, что в Древнем Египте не было ничего необычного в том, что люди хотели быть похороненными рядом с пирамидами, построенными фараонами, жившими в гораздо более ранние времена. Например, рядом с пирамидами Гизы (которым около 4500 лет) были обнаружены захоронения возрастом около 2500 лет, что указывает на то, что люди, скорее всего, считали эти достопримечательности священными ещё долго после того, как они были построены.
Иероглифы на саркофаге призывают к защите покойного и имеют изображения Гора, бога неба с головой сокола и сына божеств Осириса и Исиды. И хотя саркофаг был ограблен ещё в древности, археологи обнаружили следы смолы, указывающие на то, что внутри гроба покоилась мумия. Согласно заявлению, команда не нашла никаких других артефактов рядом с гробом.
Добавим, что Рамсес II правил Египтом в то время, когда его империя простиралась от современной Сирии до современного Судана. Саркофаг был найден археологической миссией под руководством Олы Эль Агизи (Ola El Aguizy), профессора египтологии Каирского университета.
Добавим, что Рамсес II правил Египтом в то время, когда его империя простиралась от современной Сирии до современного Судана. Саркофаг был найден археологической миссией под руководством Олы Эль Агизи (Ola El Aguizy), профессора египтологии Каирского университета.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Авария дня. Трагичное закрытие мотосезона из Кемерова
- Подборка автомобильного юмора на пятницу
- Редкий кабриолет-кроссовер AMC Eagle Sundancer 1981 года появился в продаже
- В Египте открыли для публики гробницу фараона Джосера после 15 лет реставрации
- «Голубая папка КГБ»: как советские силовики искали инопланетян в Египте
Новости партнёров
Закапывайте на хер.