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В Саккаре найден 3300-летний саркофаг египетского «хранителя пирамид» из розового гранита

В Саккаре найден 3300-летний саркофаг египетского «хранителя пирамид» из розового гранита

Автор:
25 сентября 2022 10:31
Метки: авто   гранит   гробница   египет   саркофаг   фараон   
327
4
Гроб принадлежал чиновнику по имени «Птах-им-веа», который жил около 3300 лет назад во время правления царя Рамсеса II.

Источник:

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Метки: авто   гранит   гробница   египет   саркофаг   фараон   
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2  комментария
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7k
перевозчик Час назад
эй, археологи, осторожней - летучих мышей не есть, с обезьянками ни-ни!!
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18k
Andrey 8 минут назад
Не открывайте! Ну его к херам!!!
Закапывайте на хер.
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Лан не урчи

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