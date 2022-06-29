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«Живыми не брать»: настоящая история «Пиратов XX века»

«Живыми не брать»: настоящая история «Пиратов XX века»

Автор:
29 июня 2022 17:51
Сообщество : Исторические факты
Метки: Пираты XX века   СССР   абордаж   блокбастер   корабль   морпехи   судно   фильм   
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Знаменитый фильм был основан на реальной операции: когда советские моряки и военные пустили на дно пиратские корабли. Позже из этого сделали замечательное кино.

«Пираты XX века» - самый кассовый советский фильм, его посмотрело почти 88 миллионов зрителей. Это был настоящий блокбастер: шикарные съёмки, отважные герои, драки с приёмами карате в конце концов! Он и сейчас смотрится отлично, а тогда просто взорвал советский кинематограф.

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А самое интересное в нём то, что он основан на реальных событиях.

После Второй мировой войны пиратство стало огромной проблемой для мирного мореплавания. Правительство Тайваня, под прикрытием США, организовало «плавучие банды» -  корабли с пиратами на борту, которые лишь за 5 лет ограбили 43 британских, 14 панамских, 2 польских и 2 греческих судна. Всего же они «обнесли»около 110 торговых и грузовых судов.

Нападали и на советские корабли. В прессе об этом не писали, но случаи были из ряда вон - например, в 1954 году пираты захватили танкер «Туапсе», он шёл в Китай с грузом топлива. Наших моряков взяли в плен: пытали, морили голодом, били и не давали спать. Хотели, чтобы они выступили с заявлением и публично отказались от СССР и рассказали об «ужасах, творящихся в этой стране». Но моряки не дрогнули и никто из них не сдался, даже под пытками.

Дипотношений с Тайванем у СССР не было и моряков пытались вызволить с помощью переговоров с Францией и США. Они длились 13 месяцев, всё это время над людьми издевались, в итоге, на родину вернулось только 29 из захваченных 49 человек, остальные погибли в плену.

Советское руководство хотело сразу же после захвата судна наказать пиратов, но справедливо опасалось, что тогда они убьют всех членов экипажа. А когда моряки оказались дома, наступил час возмездия.

Десантный корабль замаскировали под торговое судно: нарастили фальшборт, изменили форму надстроек и перекрасили. А по дипломатическим каналам и через торговое представительство, сделали «вброс»: заявили, что корабль идёт с золотыми слитками и пятью тоннами опия-сырца для фармацевтической промышленности.

Мимо такой добычи пираты пройти не могли.

На деле же, на корабле находилась рота морпехов, готовых вернуть должок пиратам-отморозкам.

В Малаккском проливе, судно стало лавировать между островами, всячески привлекая к себе внимание. На это клюнули и к советскому кораблю со всех сторон ринулись катера с пиратами. Когда они пошли на абордаж, декоративные борта упали и «морскую братву» радушно встретили 300 морпехов, вооружённых автоматами, гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами. Всех нападающих вместе с их катерами отправили на корм рыбам. Среди морпехов был только несколько раненых.

После этого грабежи советских судов прекратились, а история легла в основу легендарного фильма.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Пираты XX века   СССР   абордаж   блокбастер   корабль   морпехи   судно   фильм   
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4  комментария
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6k
Doomer Час назад
Забавно сложили в кучу 2 разных, не связанных с собой события, да ещё и изрядно переврав. И эта лажа гуляет по сети где-то с 2019 года. Единственная правда - оба случая действительно были. И в основу фильма легла действительно реальная история, когда пираты утопили судно с последней поставкой опия-сырца в СССР из Юго-Восточной Азии. После этого случая закупки прекратили и перешли на синтетические аналоги. И второй случай, когда пара пиратских катеров в потёмках попутали БДК с сухогрузом. Правда шуганули их не морпехи, а артогнём. Один катер утоп, второй - успел сбежать.
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17k
Александр Сучков 15 минут назад
старая шляпа на фишках, многоплюсанники постоянно кидают это гомно. При чем этот пост отличается очень малым количеством информации. От души- минус. Однако лайкодрочеру пофих при таком раскладе....
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69k
Доктор Джонс 3 часа назад
"На деле же, на корабле находилась рота морпехов"...
"встретили 300 морпехов"...
Автор - лопух, и даже аппаратура не при нём...
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