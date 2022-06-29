«Живыми не брать»: настоящая история «Пиратов XX века»

А самое интересное в нём то, что он основан на реальных событиях.

После Второй мировой войны пиратство стало огромной проблемой для мирного мореплавания. Правительство Тайваня, под прикрытием США, организовало «плавучие банды» - корабли с пиратами на борту, которые лишь за 5 лет ограбили 43 британских, 14 панамских, 2 польских и 2 греческих судна. Всего же они «обнесли»около 110 торговых и грузовых судов.