«Живыми не брать»: настоящая история «Пиратов XX века»

Знаменитый фильм был основан на реальной операции: когда советские моряки и военные пустили на дно пиратские корабли. Позже из этого сделали замечательное кино.
«Пираты XX века» - самый кассовый советский фильм, его посмотрело почти 88 миллионов зрителей. Это был настоящий блокбастер: шикарные съёмки, отважные герои, драки с приёмами карате в конце концов! Он и сейчас смотрится отлично, а тогда просто взорвал советский кинематограф.
А самое интересное в нём то, что он основан на реальных событиях.
После Второй мировой войны пиратство стало огромной проблемой для мирного мореплавания. Правительство Тайваня, под прикрытием США, организовало «плавучие банды» - корабли с пиратами на борту, которые лишь за 5 лет ограбили 43 британских, 14 панамских, 2 польских и 2 греческих судна. Всего же они «обнесли»около 110 торговых и грузовых судов.
Нападали и на советские корабли. В прессе об этом не писали, но случаи были из ряда вон - например, в 1954 году пираты захватили танкер «Туапсе», он шёл в Китай с грузом топлива. Наших моряков взяли в плен: пытали, морили голодом, били и не давали спать. Хотели, чтобы они выступили с заявлением и публично отказались от СССР и рассказали об «ужасах, творящихся в этой стране». Но моряки не дрогнули и никто из них не сдался, даже под пытками.
Дипотношений с Тайванем у СССР не было и моряков пытались вызволить с помощью переговоров с Францией и США. Они длились 13 месяцев, всё это время над людьми издевались, в итоге, на родину вернулось только 29 из захваченных 49 человек, остальные погибли в плену.
Советское руководство хотело сразу же после захвата судна наказать пиратов, но справедливо опасалось, что тогда они убьют всех членов экипажа. А когда моряки оказались дома, наступил час возмездия.
Десантный корабль замаскировали под торговое судно: нарастили фальшборт, изменили форму надстроек и перекрасили. А по дипломатическим каналам и через торговое представительство, сделали «вброс»: заявили, что корабль идёт с золотыми слитками и пятью тоннами опия-сырца для фармацевтической промышленности.
Мимо такой добычи пираты пройти не могли.
На деле же, на корабле находилась рота морпехов, готовых вернуть должок пиратам-отморозкам.
В Малаккском проливе, судно стало лавировать между островами, всячески привлекая к себе внимание. На это клюнули и к советскому кораблю со всех сторон ринулись катера с пиратами. Когда они пошли на абордаж, декоративные борта упали и «морскую братву» радушно встретили 300 морпехов, вооружённых автоматами, гранатомётами и крупнокалиберными пулемётами. Всех нападающих вместе с их катерами отправили на корм рыбам. Среди морпехов был только несколько раненых.
После этого грабежи советских судов прекратились, а история легла в основу легендарного фильма.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Советские фильмы, которые не прошли цензуру и попали на полку
- Реквизит в фильмах про СССР: где берут старые вещи и куда их потом девают
- Видеосалоны в СССР: в тесноте, да не в обиде
- Популярные советские фильмы, снятые по заказу государства
- О чем можно узнать из эпизода, в котором Катерина из фильма «Москва слезам не верит» делает покупки?
"встретили 300 морпехов"...
Автор - лопух, и даже аппаратура не при нём...