FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5931 пост • 846 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Видеосалоны в СССР: в тесноте, да не в обиде

Видеосалоны в СССР: в тесноте, да не в обиде (4 фото)

Автор:
20 марта 2022 12:12
Сообщество : Жить в России
Метки: СССР   арнольд   видеомагнитофон   видеосалон   клубничка   треш   фильм   
1320
4

Небольшое помещение, битком набитое народом, картинка отвратительного качества и ужасный перевод. И всё равно - люди выстраивались в очередь, чтобы посмотреть зарубежный фильм.

Видеосалоны появились во второй половине 1980-х. Их организовывали в подвалах, спортивных залах, арендовали помещения в домах культуры и кинетеатрах. Или не особенно заморачивались и открывали «салон» прямо в квартире.

×
×

Стоило такое удовольствие 1 рубль, реже полтора. Но цена «гуляла» от региона к региону. Например, в гостеприимном Магадане за просмотр боевика с Арни с вас могли спокойно взять 3 рубля. Это сейчас такие фильмы смотрятся как матёрый трешак, а тогда они были супер популярны, люди мечтали посмотреть как стероидный, раздутый мужик убивает десятки врагов и отпускает весёлые шуточки. В оригинале Арнольд говорил с жутким австрийским акцентом, а в нашем переводе - он «курлыкал» гнусавым голосом знатного мастера Леонида Володарского: «Эй, стой, мать твою! Ты сукин сын! Я тебя уничтожу!» И сразу пробивает ностальгическая слеза…

Конечно, в видеосалонах царил не только Арнольд. Фильмы со Сталлоне, ночные просмотры «клубнички» вроде «Дикой орхидеи» или «Греческой смоковницы». На фоне адского порева, которым сейчас забита сеть, эти фильмы кажутся выступлением пионеров на школьном утреннике.

В общем, люди хотели смотреть всё, что угодно, лишь бы «западное». Сейчас-то понятно, что 90% таких фильмов были категории B и С, а по-нашему - настоящим Г. Но тогда казались интересными и необычными. В видеосалоны ходила, в основном, молодёжь, а ей не особенно нравились фильмы вроде «Любовь и голуби» или «Дело было в Пеньково». Им был нужен Арнольд и треш.

Почему видеосалоны так быстро «взлетели?» Причина очевидна - у людей не было денег на покупку видеомагнитофона. Хотя в СССР выпускалась модель «Электроника ВМ-12», но достать её было не так-то просто.

Да и стоила она дорого, поэтому люди ходили в видеосалоны.

Когда Союз распался, в Россию хлынул поток китайской и прочей техники. «Видики» стали подешевле и появились во многих семьях. Тогда и закончилась эпоха видеосалонов.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: СССР   арнольд   видеомагнитофон   видеосалон   клубничка   треш   фильм   
Любите повспоминать, как всё было раньше?
Присоединяйтесь, поностальгируем вместе:
0
20
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
20  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
5k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
vijilante 10 минут назад
"На фоне адского порева, которым сейчас забита сеть, эти фильмы кажутся выступлением пионеров на школьном утреннике." - ЭТО ТОЧНО !!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
781
Уля 14 минут назад
Это нам напомнили "как было" или намекнули "как будет"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Wadim 14 минут назад
Именно так
Мультики (как правило Том и Джерри или Дональд) в вскр. бесплатно, потом 50 копеек
фильм - 1р

Око за око
Не отступать и не сдаваться
Кровавый спорт
Выход дракона и остальные с Брюской Ли )))
и прочее :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
jonnyD 58 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Sergiy Rambus 59 минут назад
Блин, если не успел занять место поближе к телевизору (а они были аж 20" диагонали), сиди за 100500 метров и пытайся хоть что-то посмотреть
и смотрели, и были довольны. А сейчас 50" какой-то маленький
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Тордион Час назад
Если бы телевизор тех лет не было так затянут идеологией и пуританством, то вряд ли понадобились видеосалоны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vovan Petroff Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ACU900 Час назад
Помню, первый фильм который я смотрел в подобном заведении это "Том и Джери". И и помню ржали над непутевым котом от души. А сегодня вроде в некоторых странх этот мульт как бы запретели, мол насилия много. Хотя тогда никому этого не казалось, прикольный мульт типа нашего "Ну погоди"
А еще ходили слухи что якобы милиция охотится за нелегальными показчиками. Говорили де что якобы выключали свет а потом врывались в квартиру и всех арестовывали. А кассета как вещественное доказательство приклеплялась к уголовному делу.. Особенно если на ней была порнуха, то как пел один певец в те времена "А вот за кассеты, с фильмами про это ему будет даже летом холодно в пальто". И поэтому слишком пугливые несознательные граждане могли видак в ведро с водой окунуть. Кассете и дорогостоящему видаку ечтественно хана (а за видак можно было на авто обменять).Зато улики уничтожены и остаешься на свободе. А потом оказывалось что это были просто перебои в подаче электроэнергии а стук в дверь - сосед пришел поинтересоваться почему свет выключили. И никаких ментов даже близко не было...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
39k
Геша Бородач Час назад
в 89-м ехал на дембель в поезде "Архангельск-Москва" и всю ночь просидел в вагоне-видеосалоне - "оператор" на ночь перекрыл дверь и мы с ним на пару под ящик пива 3 или 4 раза подряд "Кобру" пересматривали! так в первый раз и узнал, что это такое
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Поручик 2 часа назад
В конце 80-х мой одноклассник, обладатель "видика", был и "королём пацанских посиделок", и предметом "влажных воздыханий"
всех более-менее симпатичных девиц на всей нашей параллели классов, а так же на год младше и на год-два старше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hairov 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье На грани трэша и шедевра — 9 советских фантастических фильмов про космос На грани трэша и шедевра — 9 советских фантастических фильмов про космос Советские фильмы, которые не прошли цензуру и попали на полку Советские фильмы, которые не прошли цензуру и попали на полку Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката 10 фильмов про советское будущее 10 фильмов про советское будущее Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98660



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
4
23
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему не последовало продолжение фильма
1
54
Внимание, розыск! Как искали близнецов для съемок "Приключений Электроника" и почему...
Набирающие популярность в сообществах
Представители Ростехнадзора в Боливии обсуждают надзора в сфере электроэнергетики и ядерных технологий
0
7
Представители Ростехнадзора в Боливии обсуждают надзора в сфере электроэнергетики и...
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из милашки в Шрека
0
36
18 фотографий девушек, которые с юмором показывают, как легко можно превратиться из...
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
1
0

Популярные теги
#Юмор#животные#фотографии#люди#картинки#ватермарк#Приколы#gif#война
#фото#прикол#подборка#забавно#интересное#космос#СССР#вещи#Украина
#Россия#интересно#история#факты#красота#позитив#природа#удивительно#страна

На что жалуетесь?

Вернуться