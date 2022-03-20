Видеосалоны в СССР: в тесноте, да не в обиде

Конечно, в видеосалонах царил не только Арнольд. Фильмы со Сталлоне, ночные просмотры «клубнички» вроде «Дикой орхидеи» или «Греческой смоковницы». На фоне адского порева, которым сейчас забита сеть, эти фильмы кажутся выступлением пионеров на школьном утреннике.

В общем, люди хотели смотреть всё, что угодно, лишь бы «западное». Сейчас-то понятно, что 90% таких фильмов были категории B и С, а по-нашему - настоящим Г. Но тогда казались интересными и необычными. В видеосалоны ходила, в основном, молодёжь, а ей не особенно нравились фильмы вроде «Любовь и голуби» или «Дело было в Пеньково». Им был нужен Арнольд и треш.

Почему видеосалоны так быстро «взлетели?» Причина очевидна - у людей не было денег на покупку видеомагнитофона. Хотя в СССР выпускалась модель «Электроника ВМ-12», но достать её было не так-то просто.