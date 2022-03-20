Видеосалоны в СССР: в тесноте, да не в обиде

Небольшое помещение, битком набитое народом, картинка отвратительного качества и ужасный перевод. И всё равно - люди выстраивались в очередь, чтобы посмотреть зарубежный фильм.
Видеосалоны появились во второй половине 1980-х. Их организовывали в подвалах, спортивных залах, арендовали помещения в домах культуры и кинетеатрах. Или не особенно заморачивались и открывали «салон» прямо в квартире.
Стоило такое удовольствие 1 рубль, реже полтора. Но цена «гуляла» от региона к региону. Например, в гостеприимном Магадане за просмотр боевика с Арни с вас могли спокойно взять 3 рубля. Это сейчас такие фильмы смотрятся как матёрый трешак, а тогда они были супер популярны, люди мечтали посмотреть как стероидный, раздутый мужик убивает десятки врагов и отпускает весёлые шуточки. В оригинале Арнольд говорил с жутким австрийским акцентом, а в нашем переводе - он «курлыкал» гнусавым голосом знатного мастера Леонида Володарского: «Эй, стой, мать твою! Ты сукин сын! Я тебя уничтожу!» И сразу пробивает ностальгическая слеза…
Конечно, в видеосалонах царил не только Арнольд. Фильмы со Сталлоне, ночные просмотры «клубнички» вроде «Дикой орхидеи» или «Греческой смоковницы». На фоне адского порева, которым сейчас забита сеть, эти фильмы кажутся выступлением пионеров на школьном утреннике.
В общем, люди хотели смотреть всё, что угодно, лишь бы «западное». Сейчас-то понятно, что 90% таких фильмов были категории B и С, а по-нашему - настоящим Г. Но тогда казались интересными и необычными. В видеосалоны ходила, в основном, молодёжь, а ей не особенно нравились фильмы вроде «Любовь и голуби» или «Дело было в Пеньково». Им был нужен Арнольд и треш.
Почему видеосалоны так быстро «взлетели?» Причина очевидна - у людей не было денег на покупку видеомагнитофона. Хотя в СССР выпускалась модель «Электроника ВМ-12», но достать её было не так-то просто.
Да и стоила она дорого, поэтому люди ходили в видеосалоны.
Когда Союз распался, в Россию хлынул поток китайской и прочей техники. «Видики» стали подешевле и появились во многих семьях. Тогда и закончилась эпоха видеосалонов.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Советские фильмы, которые не прошли цензуру и попали на полку
- На грани трэша и шедевра — 9 советских фантастических фильмов про космос
- 10 фильмов про советское будущее
- Как снимались откровенные сцены в известных советских фильмах
- Какие зарубежные фильмы любили в СССР? ТОП-10 лидеров советского проката
Понравилось34
Мультики (как правило Том и Джерри или Дональд) в вскр. бесплатно, потом 50 копеек
фильм - 1р
Око за око
Не отступать и не сдаваться
Кровавый спорт
Выход дракона и остальные с Брюской Ли )))
и прочее :))
А еще ходили слухи что якобы милиция охотится за нелегальными показчиками. Говорили де что якобы выключали свет а потом врывались в квартиру и всех арестовывали. А кассета как вещественное доказательство приклеплялась к уголовному делу.. Особенно если на ней была порнуха, то как пел один певец в те времена "А вот за кассеты, с фильмами про это ему будет даже летом холодно в пальто". И поэтому слишком пугливые несознательные граждане могли видак в ведро с водой окунуть. Кассете и дорогостоящему видаку ечтественно хана (а за видак можно было на авто обменять).Зато улики уничтожены и остаешься на свободе. А потом оказывалось что это были просто перебои в подаче электроэнергии а стук в дверь - сосед пришел поинтересоваться почему свет выключили. И никаких ментов даже близко не было...
Высушил и дальше смотри.
Я так ноут восстановил у соседа, который ему двоюродная отдала, коты с кошками обоссали :lolсильно обоссали, их у нее 8 - 10 было).
3 флакона (фанфурика 100 граммовых) со спиртом потратил и даже запах слегка только остался, после прогрева только
---------------------------------
...Ну какая радость на такую гадость
Мне с тобою рядом два часа смотреть...