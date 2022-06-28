Гомеопати и полоторг: новые каламбуры и лингвошутки

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Почему нельзя доверять собакам, как чувствуют себя похищенные инопланетяне, как исландцы называют компьютеры и кое-что ещё.
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10. Когда человек становится чиновником, он начинает разговаривать отглагольными существительными, то есть осуществляет коммуникацию отглагольными существительными
11. Значение русских слов в представлении американского обывателя в номере журнала Courtesy Life за 1923 год.
Слева направо сверху вниз: мужики, погромы, дрожки танцуют Кремль, самовар играет на Украине, Омск.
Источник:
АНТИФИШКИ
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