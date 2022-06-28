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Гомеопати и полоторг: новые каламбуры и лингвошутки

Гомеопати и полоторг: новые каламбуры и лингвошутки

Автор:
28 июня 2022 17:35
Сообщество : Юмор
Метки: Анекдоты   Баяны   Твиттер   Юмор   гомеопати   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   язык   
4194
20

Почему нельзя доверять собакам, как чувствуют себя похищенные инопланетяне, как исландцы называют компьютеры и кое-что ещё.

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Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Анекдоты   Баяны   Твиттер   Юмор   гомеопати   каламбуры   лингвошутки   русский язык   шутки   язык   
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12  комментариев
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583
Arti 2 часа назад
Мало кто заметит тут ешё и реку убей и дорогу фишки.нет
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84
Ame onna 6 минут назад
Какая я скучная,блин...я сразу прочитала слово "бизнес". Пока старший сын не заржал,до меня не дошло.(((
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1k
Vadim Balabanov 58 минут назад
Все у него в порядке с английским...
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10k
Самка Хорька 2 часа назад
Это ж схема рассадки гостей на свадьбе.


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9k
Izrin Maria 2 часа назад
А вот сижу и гадаю, какое же НАСТОЯЩЕЕ слово должно было быть на фотографии с ПМЭФ.
Памамгите!
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84
Ame onna Izrin Maria 5 минут назад
Бизнес...
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46k
dima423 2 часа назад
Комментарий к фото
ПИ*ДЕЖ)
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