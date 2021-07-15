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Не выкарабкался: умер Петр Мамонов

Не выкарабкался: умер Петр Мамонов (2 фото + 1 видео)

Автор:
15 июля 2021 19:00
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   знаменитости   коронавирус   люди   русский рок   слава   
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Сегодня, 15 июля, в возрасте 70 лет скончался музыкант и актер, после пребывания в искусственной коме.

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Метки: актер   знаменитости   коронавирус   люди   русский рок   слава   
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6  комментариев
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5k
Duckk 12 минут назад
Покойся с миром, Петя! Земля тебе пухом!
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7k
Pillin Alex Полминуты назад
Это был гений. Жаль. Земля пухом.
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8k
Эльза Вайнц 3 минуты назад
"Остров" с участием Мамонова - очень сильный фильм! Советую к просмотру.
Добрая светлая память Петру!
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6k
кот базилий 4 минуты назад
ТАКСИ-БЛЮЗ - ЗВЕЗДНАЯ РОЛЬ . Земля пухом тебе - простой русский мужик.
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16k
Сергей 6 минут назад
Только сейчас крутилась в голове его "Досуги буги", услышанная утром по радио. И такая новость... Спи спокойно!
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579
Tigerclaw Ω 10 минут назад
Помним Звуки Му, фильм Такси Блюз...Память.PS пойду помяну (...
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