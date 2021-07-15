Не выкарабкался: умер Петр Мамонов

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Сегодня, 15 июля, в возрасте 70 лет скончался музыкант и актер, после пребывания в искусственной коме.
Последние две недели актер находился в больнице на Коммунарке в связи с осложнениями, вызванными коронавирусом. У Петра Николаевича было зафиксировано 87% поражения легких.
Мамонова подключили к аппарату ИВЛ, и
в последние дни супруга артиста сообщала об ухудшении его состояния. Его пытались вывести из искусственной комы, но это сделать не удалось.
в последние дни супруга артиста сообщала об ухудшении его состояния. Его пытались вывести из искусственной комы, но это сделать не удалось.
Петр Мамонов - создатель и фронтмен группы "Звуки Му". Мы знаем его по ролям в фильмах "Остров", "Такси-блюз", "Царь", "Шапито-шоу", "Пыль"и "Игла".
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Метки: актер знаменитости коронавирус люди русский рок слава
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Добрая светлая память Петру!