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16 преображений из программы "Модный приговор", которые кардинально поменяли женщин

16 преображений из программы "Модный приговор", которые кардинально поменяли женщин

Автор:
27 июня 2022 16:36
Метки: Модный приговор   до и после   передача   преобржаения   стилисты   фото   
1863
16

"Модный приговор" - передача по Первому, которая меняет внешний вид героинь. Стать участницей программы можно, отправив заявку на сайте шоу. Сегодня мы решили посмотреть, какие преображения оказались удачными.

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А вы смотрели эту передачу?

Источник:

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Метки: Модный приговор   до и после   передача   преобржаения   стилисты   фото   
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13  комментариев
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6k
ValdemarNaftulievich Час назад
Ну--у-у- спорно
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Gigantes 3 минуты назад
Ну некоторые - да, ну а некоторые как будто и не менялись
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953
Faithless 8 минут назад
Смысл в том что кило штукатуры и помытые и уложенные волосы могут приукрасить женщину в плане внешней привлекательности? Как много чудных открытий приготовил для нас мир!
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3k
vbifyz Полчаса назад
Ну, незнаю.. некоторые до, выглядят более достойно, чем после. А некоторые после, как трансвеститы на ваданье! Хотя пару вариантов вполне достойное преображение
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9k
Izrin Maria 52 минуты назад
"Образ" человека должен соответсвовать его образу жизни.
Может я и очень хороша в бальном платье, с высокой причёской, длинными серьгами, и после часа макияжа.
Но - живу я в футболке и шортах, работаю - в пижаме (и всё время таскаю через голову одноразовые халаты).
Поэтому - двадцать лет стригусь у одного мастера. Если на выход - укладываю волосья за пять минут, если нет пяти минут - само нормально высохнет.
Покрасили женщину и переодели. Может даже и красивее сделали. (Часто - спорно.)
Но удобно-ли ей будет в новом образе, в новой одежде. Сможет-ли она сама (или с помощью) постоянно воссоздавать причёску, макияж?
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6k
Sanar 53 минуты назад
Не смотрят телек значит они, но волокут эту дрянь сюда.
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Тоша 57 минут назад
Мне всегда было интересно посмотреть на этих женщин через год после подобного преображения. Сдается мне, что 90% вернутся к своему привычному образу "до".
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11k
Antique computer Час назад
Что значит "поменяли женщин"? Женщины не изменились.
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239
Glot Remmy Час назад
Где-то и да, а где-то совсем наоборот.
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