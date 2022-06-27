16 преображений из программы "Модный приговор", которые кардинально поменяли женщин

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"Модный приговор" - передача по Первому, которая меняет внешний вид героинь. Стать участницей программы можно, отправив заявку на сайте шоу. Сегодня мы решили посмотреть, какие преображения оказались удачными.
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А вы смотрели эту передачу?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Может я и очень хороша в бальном платье, с высокой причёской, длинными серьгами, и после часа макияжа.
Но - живу я в футболке и шортах, работаю - в пижаме (и всё время таскаю через голову одноразовые халаты).
Поэтому - двадцать лет стригусь у одного мастера. Если на выход - укладываю волосья за пять минут, если нет пяти минут - само нормально высохнет.
Покрасили женщину и переодели. Может даже и красивее сделали. (Часто - спорно.)
Но удобно-ли ей будет в новом образе, в новой одежде. Сможет-ли она сама (или с помощью) постоянно воссоздавать причёску, макияж?
водил сына на тренировку, и там одна из мамочек снялась в этой передаче. Из девушки спортика сделали бизнес леди. Красиво.. но девушка продолжила ходить в спортивном, а о смене образа отзывалась крайне негативно.
Многослойность - это очень неудобно.
Всякие бантики - финтифлюшечки, хулиганские принты на сиськах у зрелых женщин, ремешки поперёк пуза.
И обувь!
Образ создаёт обувь! Не все могут носить то, что предлагает костюмер.
И редко предлагается обувь высокого качества.