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Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами

Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами

Автор:
27 июня 2022 14:12
Сообщество : Криминал
Метки: активисты   арест   микроавтобус   парковка   спецназ   стопхам   суд   
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Активистам-«антипарковочникам» грозит реальный срок за нападение на сотрудников при исполнении.

«СтопХам» - довольно известная организация «народных дружинников». Как они заявляют, их цель - борьба с незаконными парковками. 24 июня активисты движения проводили рейд на Ярославском шоссе и их внимание привлёк микроавтобус, который заехал на тротуар.

Ребята подошли, поинтересовались причинами такой странной парковки, попросили переставить машину. Водитель же в ответ заявил, что он сотрудник «Грома» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД), и предупредил, что он сейчас при исполнении. Документы предоставить отказался.

Как выяснилось, он был не один:

«Их там было несколько. После — словесный конфликт и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединилось еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили», - сообщил основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов.

В отношении трех участников движения — 30-летнего Кирилла Бунина, 36-летнего Алексея Горбачевского и 23-летнего Кирилла Котова — возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти» и хулиганство. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Пока их арестовали и до 23 августа они будут в СИЗО.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: активисты   арест   микроавтобус   парковка   спецназ   стопхам   суд   
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32  комментария
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6k
ron 41 минуту назад
До 30 лет дожили, а ума не нажили. А в их любимых сша уже всех троих хоронили бы...
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751
White Oppressor 11 минут назад
А какое насилие произвели три активиста против 15 спецназовцев? Тогда бы уж и попытку изнасилования приплели...
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11k
harlamov 11 минут назад
Очень хорошая новость.
Не понимаю почему у нас так любят быковать на ментов. По идее они защищены законом, но на практике редко когда даже драка доходит до суда.
Эти хамы заслужили срок. Так бесстрашно они лезли на ментов, хватали, толкали, дрались... Так быть не должно. Сотрудник при исполнении должен быть защищен не только на бумаге, но и в жизни.
Понятно, что какой-нибудь уркаган пойдет до конца, для него закон не писан, но когда любой блогер, школьник, офисный толстяк, диванный ауешник ни во что не ставит правоохранительные органы, это очень плохой признак для государства.
Надо возвращать и защищать авторитет милиции.
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2k
Lovels Travel 15 минут назад
Апплодирую!
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7k
Николай 23 минуты назад
А спецназ то привысил полномочия, как не крути, и получается за любой вопрос или разговор эти ребятки имеют право заломать человека и срать что он ничего не сделал, и не представляет угрозы окружающим... мне интересно, а депутата они могут так же заломать если он им вопросы начнет задавать? никого не защищаю, ситуация просто возможна с каждым, мало ли что там стоит не правильно, может это шахиды, документы не предоставили никак не обозначились, слова я при исполнении любой олень может выговорить... и как бы машинам оперативных служб разрешены такие исключения, от сюда не понятна вообще, не адекватная реакция спецназа, по мне дак этим спецназовцам стоит посрывать погоны, и лучше бы они это сделали сами, чем народными руками...
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69
Валерий Петров Санёк 4 минуты назад
ну я к тебе подойду и скажу я при исполнении отдавай машину ключи и содержимое карманов. Ты сложишься сразу?)
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7k
Борис Карабанов 24 минуты назад
Забавно регулярно читать комментарии на "Фишках".
"Неравнодушные прохожие избили подозреваемого в педофилии".
Комментарии: "Правильно! Надо было вообще убить, а труп сжечь"
.................................
"Ночные мстители сожгли автомобиль наглеца, парковавшегося возле подъезда."
Комментарии: "Так и надо! По-другому эти быдланы они не понимают. Правоохранители вообще не работают по этим вопросам!"
.................................
"Активисты сделали замечание нарушителям ПДД".
Комментарии: "Какое они имеют право подменять собой правоохранительные органы!?"
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2k
Vad Полчаса назад
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8k
Б.Касторский Полчаса назад
Подменять собой правоохранительные органы опасное мероприятие.
Можно просто вызвать полицию и пусть они разбираются.
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2k
Трям Полчаса назад
"их цель - борьба с незаконными парковками."
Аффтар, ты ибанутый? Когда эти обмудки боролись с незаконными парковками? Они дойобывались только к владельцам припаркованных авто!

Мало им вломили. Жаль только в отношении простых людей, мусора встают на сторону этих провокаторов.
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615
HalloFreeSpace Полчаса назад
Наконец-то они озвездюлились ...
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11k
Kostick Полчаса назад
ну вот и закономерный итог. черти искали себе на жопу приключений, они себе их нашли. в нашей деревне знакомую барышню такие ушлепки кошмарили, ну да, дура, припарковала своё ведро по скотски. дпс-ники её обилетили. так нет, эти "правдорубы" давай провоцировать, с камерами носиться. главное у крайсуда да ск, где даже на остановках общественного припаркованы автопомойки - их нет))
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157
FollowMeBro 36 минут назад
Самодеятельные организации не имею права подменять собой государственные органы правопорядка, тем более выносить какие-то решения, тем более - наказывать провинившихся (по их мнению). Всё, что им дозволено - сфоткать и настучать в полицию, если там с ними будут вообще разговаривать.
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3k
Copycat 37 минут назад
дело конечно хорошее - но таким должны заниматься правоохранительные органы, я не могу вот так взять и пойти выполнять функцию правохранителей у меня тупо нет полномочий

по умному этот стопхам должен как делать: - заметили не правильно припаркованное авто, сделали фото самого факт не правильной парковки, что бы было видно номера и марку машины и вызывать полицию с эввакуатором, и пусть они разбираются

а это то что, я не смотрю стопхам хз что это, но если это типа как тот чел который ходил и до бьяных докапывался то осуждаю, по тому что тот это просто идиот который ходит с камерйо и делает шоу для ютюба для быдла
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7k
SuperTroll 37 минут назад
Ахахаха это эпично! Как я долго ждал, когда эти обоссаные питухи-провокаторы, с наклейками, нарвутся на знатные писдюля
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157
Чувак-в-багажнике 40 минут назад
Какой в пи.з.ду рейд? Кто дал этим обоссаным обсоскам право проводить какие-то рейды?
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August

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