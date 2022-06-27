Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами

Активистам-«антипарковочникам» грозит реальный срок за нападение на сотрудников при исполнении.
«СтопХам» - довольно известная организация «народных дружинников». Как они заявляют, их цель - борьба с незаконными парковками. 24 июня активисты движения проводили рейд на Ярославском шоссе и их внимание привлёк микроавтобус, который заехал на тротуар.
Ребята подошли, поинтересовались причинами такой странной парковки, попросили переставить машину. Водитель же в ответ заявил, что он сотрудник «Грома» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД), и предупредил, что он сейчас при исполнении. Документы предоставить отказался.
Как выяснилось, он был не один:
«Их там было несколько. После — словесный конфликт и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединилось еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили», - сообщил основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов.
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В отношении трех участников движения — 30-летнего Кирилла Бунина, 36-летнего Алексея Горбачевского и 23-летнего Кирилла Котова — возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителей власти» и хулиганство. Им грозит до пяти лет лишения свободы.
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АНТИФИШКИ
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Не понимаю почему у нас так любят быковать на ментов. По идее они защищены законом, но на практике редко когда даже драка доходит до суда.
Эти хамы заслужили срок. Так бесстрашно они лезли на ментов, хватали, толкали, дрались... Так быть не должно. Сотрудник при исполнении должен быть защищен не только на бумаге, но и в жизни.
Понятно, что какой-нибудь уркаган пойдет до конца, для него закон не писан, но когда любой блогер, школьник, офисный толстяк, диванный ауешник ни во что не ставит правоохранительные органы, это очень плохой признак для государства.
Надо возвращать и защищать авторитет милиции.
"Неравнодушные прохожие избили подозреваемого в педофилии".
Комментарии: "Правильно! Надо было вообще убить, а труп сжечь"
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"Ночные мстители сожгли автомобиль наглеца, парковавшегося возле подъезда."
Комментарии: "Так и надо! По-другому эти быдланы они не понимают. Правоохранители вообще не работают по этим вопросам!"
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"Активисты сделали замечание нарушителям ПДД".
Комментарии: "Какое они имеют право подменять собой правоохранительные органы!?"
Можно просто вызвать полицию и пусть они разбираются.
Аффтар, ты ибанутый? Когда эти обмудки боролись с незаконными парковками? Они дойобывались только к владельцам припаркованных авто!
Мало им вломили. Жаль только в отношении простых людей, мусора встают на сторону этих провокаторов.
по умному этот стопхам должен как делать: - заметили не правильно припаркованное авто, сделали фото самого факт не правильной парковки, что бы было видно номера и марку машины и вызывать полицию с эввакуатором, и пусть они разбираются
а это то что, я не смотрю стопхам хз что это, но если это типа как тот чел который ходил и до бьяных докапывался то осуждаю, по тому что тот это просто идиот который ходит с камерйо и делает шоу для ютюба для быдла