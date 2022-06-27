Суд в Москве арестовал участников движения «СтопХам» за драку со спецназовцами

«СтопХам» - довольно известная организация «народных дружинников». Как они заявляют, их цель - борьба с незаконными парковками. 24 июня активисты движения проводили рейд на Ярославском шоссе и их внимание привлёк микроавтобус, который заехал на тротуар.

Ребята подошли, поинтересовались причинами такой странной парковки, попросили переставить машину. Водитель же в ответ заявил, что он сотрудник «Грома» (созданное в 2003 году специальное подразделение ФСКН России, ныне действует в составе МВД), и предупредил, что он сейчас при исполнении. Документы предоставить отказался.

Как выяснилось, он был не один:

«Их там было несколько. После — словесный конфликт и этот джентльмен напал на активиста, сел сверху и начал кричать: "Работает полиция". Потом присоединилось еще человек 10–15, которые активистов в жесткой форме избили», - сообщил основатель «СтопХама» Дмитрий Чугунов.