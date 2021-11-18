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Татарстанский суд отправил противницу вакцинации в сумасшедший дом

Татарстанский суд отправил противницу вакцинации в сумасшедший дом (2 фото + 2 видео)

Автор:
18 ноября 2021 17:52
Сообщество : Жить в России
Метки: qr-код   Вакцинация   Россия   активисты   правонарушение   суд   
552
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Агину Алтынбаеву из Набережных Челнов направили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Казанскую психиатрическую больницу.

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Метки: qr-код   Вакцинация   Россия   активисты   правонарушение   суд   
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13  комментариев
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3k
RomaXz Час назад
О, снова эта идиотка пиарится. Давно пора было ее в психушку засунуть. Она опасна для себя и окружающих, и была такой ещё до пандемии.
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4k
fin4all 4 минуты назад
"Мать Алтынбаевой отказалась брать под опеку своих внуков" - это всё объясняет.
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−4
Nikolaj Podguzov 9 минут назад
вАГИНА , она же такая , непредсказуемая.
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5k
пирожок 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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10k
fire fly 14 минут назад
Наконец то яжемать стали пристраивать в их родные дома.
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18k
KOSTELLO Полчаса назад
«Кстати, в 2019 году Алтынбаева посадила одного из своих малолетних детей за руль автомобиля, движущегося со скоростью 130 км/ч.»

Что то не видать тех баранов, которые топили за вменяемость этих дур
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63k
Нанук Паналык Час назад
Про вакцину я ХЗ ,но так краситься , может только не очень здоровый человек...
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10k
vvv Час назад
Антиваксерам только в психушке и место. Если раньше на кладбище не попадут.
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205
Шурман Administrator Час назад
Бельгия -Вчера тоже одного скрутили , пришел с детьми в бассейн а без кода теперь даже в кинотеатр не попасть , он просто раздел детей у входа и отправил их купаться , но музыка не долго играла и файер поехал писать объяснительные .
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