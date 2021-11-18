Татарстанский суд отправил противницу вакцинации в сумасшедший дом

Мать Алтынбаевой отказалась брать под опеку своих внуков и поэтому старших детей возмутительницы спокойствия поместили в детский дом в Челнах, а младшего перевезут в другой город, так как он не годится для детдома по возрасту. Кстати, в 2019 году Алтынбаева посадила одного из своих малолетних детей за руль автомобиля, движущегося со скоростью 130 км/ч.

2021-11-18T17:52:29+03:00