Татарстанский суд отправил противницу вакцинации в сумасшедший дом

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Агину Алтынбаеву из Набережных Челнов направили на принудительную судебно-психиатрическую экспертизу в Казанскую психиатрическую больницу.
Несколько ранее Алтынбаева выступала против вакцинации и QR-кодов. По данным республиканского МВД в отношении женщины возбуждено несколько уголовных дел, в том числе за причинение вред здоровью, клевету и уничтожение имущества. В квартире дамы прошел обыск.
Агина Алтынбаева в компании других противников вакцинации "захватила" торговый центр Нижнекамска, пропуская посетителей без QR-кодов и громко заявляя о незаконности антиковидной вакцинации. По факту этого перформанса на нее возбудили административные дела по статьям КоАП "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "самоуправство".
Мать Алтынбаевой отказалась брать под опеку своих внуков и поэтому старших детей возмутительницы спокойствия поместили в детский дом в Челнах, а младшего перевезут в другой город, так как он не годится для детдома по возрасту.
Кстати, в 2019 году Алтынбаева посадила одного из своих малолетних детей за руль автомобиля, движущегося со скоростью 130 км/ч.
Кстати, в 2019 году Алтынбаева посадила одного из своих малолетних детей за руль автомобиля, движущегося со скоростью 130 км/ч.
Мать года снимала происходящее на видео.
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Метки: qr-код Вакцинация Россия активисты правонарушение суд
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Что то не видать тех баранов, которые топили за вменяемость этих дур
одного поля ягоды