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15 фотографий, которые расскажут больше чем энциклопедия

15 фотографий, которые расскажут больше чем энциклопедия

Автор:
26 июня 2022 22:30
Сообщество : Факты
Метки: Изображения   Расскажут   интеллект   информация   кругозор   расширят   энциклопедия   
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Для развития интеллекта любому человеку полезна новая информация. Ведь мир полон захватывающих вещей, которые могут вас ошеломить. В этом посте вы узнаете интересные факты, которые расширят ваш кругозор.
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Источник:

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Метки: Изображения   Расскажут   интеллект   информация   кругозор   расширят   энциклопедия   
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14  комментариев
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42k
Карандаш 10 часов назад
Ну если фото акулы из фильма "Челюсти" и мода на эпиляцию подмышек расскажет мне больше чем энциклопедия, то минус от меня гарантирован.
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17k
scorpick 23 минуты назад
Не имеют кровоснабжения ногти, только их корни, также эмаль и дентин зубов, и, самая большая проблема человека, не имеют кровоснабжения, а значит, способности к восстановлению хрящи. Они истираются в межпозвонковых дисках, коленных и локтевых суставах. Лечения нет.
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14k
эмосурикат прямоползающий 41 минуту назад
единица атома, что бл.я?
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2k
Диагноз Час назад
Комментарий к фото
ААААААААААААААААААААААААААА, я могу сильно сэкономить на топливе, надо только вывести в бак жиропровод...
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38k
KiploksAKS 8 часов назад
Пламя не отбрасывает тень только тогда, когда его яркость выше, чем яркость подсветки. Вроде бы, у Перельмана это тоже было.
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3k
Babangdida 9 часов назад
Онихофагия... Я думал это называется автоканибализм.
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2k
Peter Griffin 10 часов назад
А не хрусталик?Если мне память не изменяет.
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4k
Frank Borman 10 часов назад
Онихофагия, от древнегреческого оникс = ноготь и фаго = ем. Буквально, поедание ногтей.
Гемотоксин, от греческого эма = кровь и токсин = яд. Токсин от токсон (фармакон) = яд для лука. В древности таким ядом намазывали наконечники стрел для лука. Гемотоксин = яд крови.
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