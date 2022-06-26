15 фотографий, которые расскажут больше чем энциклопедия

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Для развития интеллекта любому человеку полезна новая информация. Ведь мир полон захватывающих вещей, которые могут вас ошеломить. В этом посте вы узнаете интересные факты, которые расширят ваш кругозор.
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На острове Рождества (Австралия) есть мосты для крабов, таким образом власти предотвращают их гибель от автомобилей во время массовой миграции
Сульфгемоглобинемия - редкое заболевание, при котором изменяется уровень серы в крови, в результате чего кровь приобретает зеленый цвет
Мода на эпиляцию подмышек у женщин началась в 1915 году. До этого большинство женщин не удаляли лишнюю растительность
Несмотря на то, что они выглядят опасно, последний случай смерти от укуса паука в Австралии, был в 1981 году
В 1885 году военный парусник «Изер» доставил разобранную статую из Парижа в Нью-Йорк. Она была разделена на 350 частей и упакована в 214 ящика. Статую собирали 4 месяца
Боб Марли считали "белым человеком"в его общине на Ямайке. Это потому, что его отец был британцем, из-за этого он стал жертвой расизма в детстве
Существует змея, называемая африканский бумсланг. Её яд - гемотоксин заставляет тело истекать кровью из всех отверстий
Источник:
АНТИФИШКИ
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Гемотоксин, от греческого эма = кровь и токсин = яд. Токсин от токсон (фармакон) = яд для лука. В древности таким ядом намазывали наконечники стрел для лука. Гемотоксин = яд крови.