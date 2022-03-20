FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4309 постов • 1161 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
13 изображений, показывающих бесконечность человеческого дебилизма

13 изображений, показывающих бесконечность человеческого дебилизма (14 фото)

Автор:
20 марта 2022 22:58
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Изображения   Человеческая   бесконечность   глупость   интеллект   неумные   поступки   
3544
14
У каждого человека есть две стороны личности. Когда проявляется светлая сторона, то у нас появляется вера в возрождение нашего вида. Но, когда преобладает темная, то диапазон её проявления очень широк, начиная от саморазрушения, и заканчивая проявлением запредельной глупости и наглости. Иногда она настолько очевидна, что является оскорблением человеческого интеллекта и достоинства. В этом посте вы увидите примеры неумных поступков людей.
×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Изображения   Человеческая   бесконечность   глупость   интеллект   неумные   поступки   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
au3 2 часа назад
А как это ест?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
azuver 46 минут назад
В щеке дупла,маловато будет. Нужно ещё было в тупой башке,сквозное просверлить размером с кулак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Alex 58 минут назад
Нахрена здесь это мерикосское дерьмо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье Гений экономии: женщина 20 лет не покупает туалетную бумагу и нижнее белье 15 изображений, от которых подскочит уровень адреналина в крови 15 изображений, от которых подскочит уровень адреналина в крови "У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество "У них IQ не выше 10": интернет-истории про глупость и невежество 15 редкостей, которые не встретишь каждый день 15 редкостей, которые не встретишь каждый день 17 абсурдных поступков людей, которые привели окружающих в ступор 17 абсурдных поступков людей, которые привели окружающих в ступор 16 ситуаций, претендующих на звание epic fail (по-русски — капец!) 16 ситуаций, претендующих на звание epic fail (по-русски — капец!)
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

226855



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
4
23
20+ кадров, заряженных кошачьей милотой
Картинки со смыслом
5
46
Картинки со смыслом
Набирающие популярность в сообществах
Дебаты касаемо советской школьной формы
0
34
Дебаты касаемо советской школьной формы
Автовсячина
0
0
Автовсячина
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
В выгоде три категории: что будет с работой и рынком труда на фоне санкций
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
1
0

Лучшие демотиваторы
Извините, у вас есть время поговорить об окружающей среде?
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#фотографии#прикол#подборка#СССР#комментарии#удивительно
#Юмор#животные#забавно#картинки#космос#страна#позитив#природа
#Россия#люди#интересно#факты#Приколы#вещи#сарказм#Украина

На что жалуетесь?

Вернуться
Request: MTA3LjIzLjIxOC40IC0gQ0NCb3QvMy4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvOyBpbmZvQGNvbW1vbmNyYXdsLm9yZykgLSAyMDIyLTAzLTIxIDAxOjA4OjI2IC0gZmlzaGtpLm5ldCAtIHNlcnZlcltIVFRQU10gPSBubyAtIHNlcnZlcltIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX1BST1RPXSA9IGh0dHBzIC0g Time: 0.1672 sec / Memory usage: 6.22 MB / Host: dynamic2 / City: / Geo: 3 -->