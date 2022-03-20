13 изображений, показывающих бесконечность человеческого дебилизма

У каждого человека есть две стороны личности. Когда проявляется светлая сторона, то у нас появляется вера в возрождение нашего вида. Но, когда преобладает темная, то диапазон её проявления очень широк, начиная от саморазрушения, и заканчивая проявлением запредельной глупости и наглости. Иногда она настолько очевидна, что является оскорблением человеческого интеллекта и достоинства. В этом посте вы увидите примеры неумных поступков людей.

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Зачем помещать драгоценности в рот? 0 Источник:

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Это отвратительно 0 Источник:

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