Актёры, получившие один или несколько «Оскаров» в неактёрских категориях

Не все известные актёры и актрисы — лишь мастера экранных перевоплощений и пребывания в кадре. Некоторые из них способны на большее, чем просто удачно произносить свои реплики. Многие актёры со временем уходят в режиссуру, некоторые пишут сценарии, другие продвигают кинопроекты в качестве продюсеров, а кто-то и вовсе может писать хорошие песни или инструментальную музыку, которую не грех сделать саундтреком к новой картине.



Одно дело, когда актёры занимаются всем вышеперечисленным исключительно ради разнообразия, не пытаясь как-то сильно в этом преуспеть — ведь это всё-таки не основная их профессия. А вот те актёры, которых мы вам сегодня покажем, сумели настолько удачно раскрыть свои второстепенные таланты, что их за это наградили. Причём «Оскаром»!



Итак, перед вами 11 известных человек, которые прославились как актёры и актрисы, но у которых есть оскаровская статуэтка, не относящаяся к актёрству. А то и не одна! Крайне редкие экземпляры.