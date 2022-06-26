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Актёры, получившие один или несколько «Оскаров» в неактёрских категориях

Актёры, получившие один или несколько «Оскаров» в неактёрских категориях

Автор:
26 июня 2022 12:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   знаменитость   кино   оскар   селебрити   шоу бизнес   
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Несмотря на некоторые разногласия в последние годы, «Оскар» остается самой престижной церемонией вручения наград в Голливуде, а статуя по-прежнему является желанным призом для всех великих актеров.
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Источник:

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Метки: актер   знаменитость   кино   оскар   селебрити   шоу бизнес   
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