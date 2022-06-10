Дома из конопли — будущее российского строительства

Конопля - растение, которое издревле применялось в быту и не только так, как вы подумали. Из конопли делали веревки, одежду и другие предметы быта.
Российские ученые решили использовать мудрость предков и разработали "рецепт" производства нового бетона. Сотрудники Владимирского государственного университета создали "легкий" бетон.
Главной новизной является наполнитель на основе костры конопли. Этот материал отход переработки технической конопли. Костру не едят мыши, но при этом она дешевле вдвое "классического" наполнителя арболита и более экологична. Помимо ценовой привлекательности, бетон в составе с коноплей имеет повышенную теплоизоляцию.
Более того, это не концепт, а технология, которая уже применяется на практике. Такой строительный материал использовали при постройке многоквартирного здания в Муроме.
Ожидается, что Владимирская область станет производственным центром по производству такого бетона. Разработчики уже получили предложение от инвесторов на 800 миллионов рублей. Под расширение производства планируют высадить 500 гектаров конопли, в дальнейшем плантации увеличатся в несколько раз.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Хз, че то вспомнилось:
Лет 20 назад мы с коллегой поехали купить ему рубашку для пикника. Пикник высокого уровня, поэтому рубашка нужна была очень приличного, но не строгого вида.
В бутике няшная девушка предложила рубашку из конопли за дурные деньги, и примерила ее на коллегу так, что после этой примерки порядочный мужик был обязан на ней жениться.
Естественно, рубашка подошла, то что надо, но мы-то люди дремучие:
- Носиться-то будет, не развалится?
Ответ девчонки:
- Не переживайте, если че - скурите