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Дома из конопли — будущее российского строительства

Дома из конопли — будущее российского строительства

Автор:
10 июня 2022 23:59
Сообщество : Жить в России
Метки: *******   Строительство   бетон   дешево   дом   интересно   костра   
1267
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Конопля - растение, которое издревле применялось в быту и не только так, как вы подумали. Из конопли делали веревки, одежду и другие предметы быта.

Российские ученые решили использовать мудрость предков и разработали "рецепт" производства нового бетона. Сотрудники Владимирского государственного университета создали "легкий" бетон.

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Главной новизной является наполнитель на основе костры конопли. Этот материал отход переработки технической конопли. Костру не едят мыши, но при этом она дешевле вдвое "классического" наполнителя арболита и более экологична. Помимо ценовой привлекательности, бетон в составе с коноплей имеет повышенную теплоизоляцию.

Более того, это не концепт, а технология, которая уже применяется на практике. Такой строительный материал использовали при постройке многоквартирного здания в Муроме.

Ожидается, что Владимирская область станет производственным центром по производству такого бетона. Разработчики уже получили предложение от инвесторов на 800 миллионов рублей. Под расширение производства планируют высадить 500 гектаров конопли, в дальнейшем плантации увеличатся в несколько раз.

Источник:

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Метки: *******   Строительство   бетон   дешево   дом   интересно   костра   
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4  комментария
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6k
Mowgley 46 минут назад
500 гектар конопли


Хз, че то вспомнилось:
Лет 20 назад мы с коллегой поехали купить ему рубашку для пикника. Пикник высокого уровня, поэтому рубашка нужна была очень приличного, но не строгого вида.
В бутике няшная девушка предложила рубашку из конопли за дурные деньги, и примерила ее на коллегу так, что после этой примерки порядочный мужик был обязан на ней жениться.
Естественно, рубашка подошла, то что надо, но мы-то люди дремучие:
- Носиться-то будет, не развалится?
Ответ девчонки:
- Не переживайте, если че - скурите
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2k
Трям 18 минут назад
Нас ожидает веселая череда пожаров и запредельный аппетит в тех местах ))
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5k
Shtoppi 22 минуты назад
А ванны будут плитками из гашиша отделывать))))))))))
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10k
Alex Djeff Полчаса назад
Я уже представил, кто будет охранять эти 500га конопли...
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