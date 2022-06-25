«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил

Лидия Литвяк у своего самолета

Там же, в Сталинграде, в ее жизни состоялся памятный бой, в котором она сбила немецкого летчика-аса из истребительной дивизии Рихтгофен.

В том бою Лидия Литвяк вместе со своим ведущим встретилась в лобовой атаке со звеном немецких бомбардировщиков. Лобовая атака, как известно, еще то испытание для летчика. Здесь самое главное - не отвернуть от врага, проявив смелость и выдержку.

Если взять общую статистику таких единоборств, то в большинстве случаев у немецких, так называемых асов, нервы не выдерживали в первую очередь.

Что, собственно, и случилось в том бою над Сталинградом.

Когда немцы метнулись в стороны, один сразу был подбит ведущим. Еще одного сбила Лидия Литвяк, а потом и еще одного.

Один из тех летчиков, которых сбила Лидия, попал в плен. Им оказался капитан немецкой истребительной дивизии Рихтгофен.

По его просьбе ему показали того самого советского летчика, который сбил его.

По приказу командира части Лидия бодро вошла в помещение и так же бодро отрапортовала: «Младший лейтенант Литвяк прибыла!».

Немец совсем не ожидал увидеть на месте советского летчика-аса хрупкую девушку.

В сердцах он произнес:

Как? Эта девочка? Не может такого быть! Тот летчик вел бой мастерски. Настоящий был ас...

Ну а когда Лидия рассказала все подробности воздушного сражения, у фашиста исчезли все сомнения, от чего ему совсем стало худо.