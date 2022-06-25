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«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил

«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил

Автор:
25 июня 2022 06:15
Сообщество : Военное
Метки: Великая Отечественная война   летчики   подвиги   
2020
4

Лидия Литвяк воевала всего один год, но и этого времени хватило ей, чтобы стать самой результативной женщиной-пилотом Великой Отечественной войны.

В период с августа 1942 года по август 1943 года она записала на свой счет 14 вражеских самолетов и один аэростат-корректировщик.


Осенью 1942 года Лидия Владимировна Литвяк в составе группы летчиков-истребителей прибыла под Сталинград, где наши летчики уже вовсю громили немецкого гада.


Именно там, под Сталинградом, на борту самолета Як, который пилотировала Лидия, появилось изображении белой лилии, а ее имя стало символом бесстрашия. В памяти своих однополчан она так и осталась «Белой лилией Сталинграда».

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Лидия Литвяк у своего самолета


Там же, в Сталинграде, в ее жизни состоялся памятный бой, в котором она сбила немецкого летчика-аса из истребительной дивизии Рихтгофен.


В том бою Лидия Литвяк вместе со своим ведущим встретилась в лобовой атаке со звеном немецких бомбардировщиков. Лобовая атака, как известно, еще то испытание для летчика. Здесь самое главное - не отвернуть от врага, проявив смелость и выдержку.


Если взять общую статистику таких единоборств, то в большинстве случаев у немецких, так называемых асов, нервы не выдерживали в первую очередь.


Что, собственно, и случилось в том бою над Сталинградом.

Когда немцы метнулись в стороны, один сразу был подбит ведущим. Еще одного сбила Лидия Литвяк, а потом и еще одного.


Один из тех летчиков, которых сбила Лидия, попал в плен. Им оказался капитан немецкой истребительной дивизии Рихтгофен.


По его просьбе ему показали того самого советского летчика, который сбил его.

По приказу командира части Лидия бодро вошла в помещение и так же бодро отрапортовала: «Младший лейтенант Литвяк прибыла!».


Немец совсем не ожидал увидеть на месте советского летчика-аса хрупкую девушку.

В сердцах он произнес:

Как? Эта девочка? Не может такого быть! Тот летчик вел бой мастерски. Настоящий был ас...

Ну а когда Лидия рассказала все подробности воздушного сражения, у фашиста исчезли все сомнения, от чего ему совсем стало худо.

Лидия Литвяк с подругой Екатериной Будановой


После этого у Лидии Литвяк было еще много побед и боевых вылетов.

1 августа 1943 года она не вернулась с боевого задания, погибнув в ожесточенном бою.


Вот такой Лидию Литвяк нарисовали школьники из Волгограда

Лидия Литвяк. Рисунок школьников из Волгограда


☝ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ!

Только 5 мая 1990 года Президент СССР М.С. Горбачев подписал указ о присвоении Лидии Владимировне Литвяк звания Героя Советского Союза посмертно. Медаль "Золотая звезда" № 11616 была передана на хранение родственникам погибшей героини.


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Метки: Великая Отечественная война   летчики   подвиги   
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13  комментариев
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12k
gavrosh 4 часа назад
Гвозди бы делать из этих людей, не было бы крепче в мире гвоздей!
Милая хрупкая девушка, но крепкая как сталь!
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−28
jdd32322 8 минут назад
Бэрримор, что это там за ужасный вой на болотах?

HIMARS ! , сэр ...
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783
uid-5j7c27kq Полчаса назад
Пленные немец, мог так просто, просить привести к нему кого захочет?
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3k
Serhio Konyakoff 37 минут назад
Ну вот же!!! Вот о ком надо снимать фильмы ( и художественные и документальные) на всех центральных каналах! Причем в самое рейтинговое время! Вот о ком надо постоянно говорить во всех СМИ! А не о бл@дях,предателях и пи@орасах!!! Уберите с экранов всех этих "малаховых" и других дешевок, и сделайте постоянную,интересную и познавательную передачу например о Героях Советского Союза,о кавалерах всех орденов СССР и о современных Героях России! Неужели это так сложно и невыполнимо!?
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1k
Денис Ануфриев Час назад
у немецких летчиков как такого не было понятия ас,были эксперты
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7k
diman02 2 часа назад
За дополнение - Спасибо !
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