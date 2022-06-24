Цыганка не смогла предсказать светлое будущее и ушла из кофейни с ветерком

Цыгане с их навязчивым сервисом "дай, погадаю" досаждают обычным людям по всему миру. И практически везде к этим мошенникам относятся одинаково. Последняя минута видео может доставить удовольствие всем, кого когда-либо обманули ромалэ.
Цыганка пристала с гаданием к посетительнице кофейни и не ушла бы без барыша. Однако вовремя появившийся официант не оставил представительнице кочевого племени ни единого шанса обогатиться за счет гостьи заведения.
Гадалку решительным пинком отправили в путь под ее возмущенные крики.
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Интересно было бы узнать мнение феминисток: допустимо ли подобное обращение с женщиной-мошенницей?
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АНТИФИШКИ
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