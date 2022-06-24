FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 4854 поста • 1191 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники 
Цыганка не смогла предсказать светлое будущее и ушла из кофейни с ветерком

Цыганка не смогла предсказать светлое будущее и ушла из кофейни с ветерком

Автор:
24 июня 2022 09:20
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   гадалка   гадание на кофейной гуще   кофейня   мошенница   наказал   не срослось   ромалэ   цыгане   
2027
1
1

Цыгане с их навязчивым сервисом "дай, погадаю" досаждают обычным людям по всему миру. И практически везде к этим мошенникам относятся одинаково. Последняя минута видео может доставить удовольствие всем, кого когда-либо обманули ромалэ.

Цыганка пристала с гаданием к посетительнице кофейни и не ушла бы без барыша. Однако вовремя появившийся официант не оставил представительнице кочевого племени ни единого шанса обогатиться за счет гостьи заведения.


Гадалку решительным пинком отправили в путь под ее возмущенные крики.

Интересно было бы узнать мнение феминисток: допустимо ли подобное обращение с женщиной-мошенницей?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: видео   гадалка   гадание на кофейной гуще   кофейня   мошенница   наказал   не срослось   ромалэ   цыгане   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
21  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
pinbalist Час назад
Ну и как обычно в посте про цыган нужен этот парень :)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
7k
Николай 5 минут назад
минимально необходимо...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
ПушЫстый ЙожЫг 7 минут назад
но чашечку все таки прихватила )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
udok7856 20 минут назад
Пинок прям можно вечно смотреть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
419
udok7856 21 минуту назад
На второй секунде кто то сиранул чтоли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
198
Андрей Елизаров 24 минуты назад
Ролик из категории "На это можно смотреть вечно".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Максим Полчаса назад
Сколько лет видео, а на этот пендель не устану смотреть)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
157
Сергей Полчаса назад
Я залип )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Kostick Полчаса назад
раза три пересмотрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей Полчаса назад
Ваще нихера хорошего не жди от них
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
232
Карл 36 минут назад
Ай красава! :))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30k
MatveiVainrub 38 минут назад
Разум , логика и критическое мышление творят великие чудеса .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Вася 38 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
143
Юрий Алматы Вася 24 минуты назад
А потом 2 года лечился от того "букета" венерических заболеваний, которые подхватил от гадалки
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
ACU900 45 минут назад
Совпадение ли это или нет, но у меня в комментариях к этому посту выскочила такая реклама:
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Горожанин Час назад
Зачем женщину обидели? Вся либеральная рыночная экономика на этом построена. Купи - продай подороже - узаконенная спекуляция. Игра на бирже - узаконенный лохотрон. Охмурил людей в рекламе - озолотился - узаконенное мошенничество. Чем цыганка хуже? Бизнес - есть бизнес.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Radugananebe Час назад
Даже кофейной чашкой пожертвовали, лишь бы умелась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Андрей Ма-С Час назад
смачный пендель)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98052



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на гуманитарную помощь людям Донбасса
Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на...
Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота
Тогда и сейчас: от крохотного котёнка до взрослого кота
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 23- 24 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Покупатели магазина Shein перепутали рекомендации по стирке с криком о помощи
Покупатели магазина Shein перепутали рекомендации по стирке с криком о помощи
«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Сердючка спела в Амстердаме «Раша, гудбай»
«Думали из Украины не выпускают мужчин»: Сердючка спела в Амстердаме «Раша, гудбай»
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграл и уничтожил !

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#прикол#подборка#фото#Разное#факты#картинки#маразм#автомобили#фотографии#знаменитости
#Юмор#в мире#история#аварии#люди#позитив#автомир#новости#шоу бизнес#кино
#интересно#животные#интересное#дтп#авто аварии#Ynews#Жизнь#птицы#женщина за рулем#коты
Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Ридер ONYX BOOX Edison – идеальный выбор для комфортного чтения Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев Конфликт из-за алиментов перерос в массовую драку цыган и азербайджанцев В Крыму цыгане избили 17-летнюю девушку В Крыму цыгане избили 17-летнюю девушку Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку Срочно нужен телефон Земфиры: в Гомеле группа цыган избила соседа, пожаловавшегося на громкую музыку "Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской "Вижу, что вы ходите!": в Солигорске таксист отказался везти попрошайку с инвалидной коляской Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли Тайный визит во Львов: в кофейне на Украине заметили Анджелину Джоли

На что жалуетесь?

Вернуться