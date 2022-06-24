Цыганка не смогла предсказать светлое будущее и ушла из кофейни с ветерком

Цыганка пристала с гаданием к посетительнице кофейни и не ушла бы без барыша. Однако вовремя появившийся официант не оставил представительнице кочевого племени ни единого шанса обогатиться за счет гостьи заведения.

Гадалку решительным пинком отправили в путь под ее возмущенные крики.