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Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения

Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения (5 фото + 1 видео)

Автор:
18 ноября 2021 08:39
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   дорожные войны   кофнликт   лопата   оренбург   травматическое оружие   цыгане   
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Дорожный конфликт перерос в настроящий боевик с лопатами и стрельбой.

В Оренбурге на улице Чичерина произошел конфликт, закончившийся дракой и стрельбой из травматического пистолета. По свидетельству очевидцев, "ВАЗ" догнал грузовичок "Исузу", подрезал его, заставив остановиться.


Из отечественного авто вышла группа мужчин с лопатами, которыми они принялись избивать водителя грузовика. Свидетели инцидента назвали напавших цыганами. По их словам, силы были неравны, а потому защищавшийся достал травматический пистолет и выстрелил в одного из бузотеров.


Только так, с оружием, мужчина смог отбиться от группы разъяренных цыган. По сообщениям в СМИ, одному из напавших отстрелили кончик носа, и для него конфликт закончился посещением травмопункта. Затем, по сообщениям СМИ, пострадавшего госпитализировали.


В местных пабликах развернулась дискуссия на тему: можно или нельзя стрелять в подобных случаях. Все-таки выстрел в лицо опасен для жизни. С другой стороны, если нападавших много и они вооружены, пусть и не пистолетами - как поступить в этой ситуации?

А вы как считаете, уважаемые фишкяне, допустимо ли применение травматического оружия в схожих случаях?

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Метки: видео   дорожные войны   кофнликт   лопата   оренбург   травматическое оружие   цыгане   
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48k
noName Час назад
"допустимо ли применение травматического оружия в этой ситуации?" - не понял сути вопроса? В такой ситуации нужно было ждать пока тебя этими же лопатами закопают!?
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10k
Мафусаил 50 секунд назад
У мужика теперь кличка - Томми?
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7k
Позитив Минуту назад
их вообще отстреливать нужно всех поголовно!
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2k
Sergius SPb 5 минут назад
У них там профессия водитель грузовичков приравняна к инкассаторам?
Со стволами катают? Судя по видео да. Еще тот городок.
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23k
Ваня 7 минут назад
ы-ы-ы-ы...
ы-ы-ы-ы...Посмотреть
ы-ы-ы-ы...
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950
Иван Иванов 8 минут назад
Да тут любое оружие подойдет- бактериологическое, химическое, радиоактивное, напалм, огнемет, пулемёт, палка с ржавым гвоздём, флюгегехаймен.
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12k
koleos72 12 минут назад
Я против применения газового и травматического оружия к цыганам! Только боевое, причём сразу как только они показались из за горизонта!
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1k
Укротитель 6огдашек 13 минут назад
Тупой вопрос. А давайте спросим цыган: разумно ли было в данной ситуации нападать толпой с лопатами на одного?
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128
Иванов Петров Сидоров 14 минут назад
Хорошая новость
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2k
alex5450 16 минут назад
Дело в том, что одновременно нападал только один, а остальные в конфликте не участвовали (и даже пытались таким образом разнять и успокоить дерущихся граждан), поэтому это было столкновение один на один. Лопата оружием не является, поэтому фактически мы видим, что потерпевший цыган, был атакован вооруженным водителем, который нанёс ему повреждение средней носовой тяжести. Опять же цыган размахивая лопатой постоянно шёл на примирение конфликта, выкрикивая "Тебе конец!", то есть "Давай заканчивать эту драку!" .
Думаю, что условным сроком дело не обойдётся, штурмовое травматическое оружие должно быть запрещено, лопаты на учёт в Росгвардию.
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5k
IceBazooka 19 минут назад
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1k
Лёха 24 минуты назад
"отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения".
Жаль,что не яйца...
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9k
Uron Полчаса назад
всегда хочется спросить у противников стрельбы (в лицо, ноги или вообще как таковой), как бы они вели себя на месте потерпевшего?
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120
BOBeR Полчаса назад
Хорошо бы ему не нос было отстрелить, а х#й, всем троим причём
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12k
Святослав Полчаса назад
неплохая новость

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1k
CKO Полчаса назад
Все правильно сделал. В такой ситуации, как говорится, пусть лучше трое судят, чем четверо - несут.
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−14
darkw1ng 37 минут назад
Как мне понравилась фраза "В одном автомобиле был мужчина, в другом цыгане"
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42k
Элек Мек 40 минут назад
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86
HunterKiller 51 минуту назад
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440
Юстас ЗаПутинцев 53 минуты назад
Если на тебя нападают два и более человек, даже без оружия, это считается групповым нападением и можно стрелять на поражение из боевого. В эстонии так, во всяком случае. И в законе не указано, куда стрелять-куда попал, туда и попал, самое главное, не промазать, иначе можешь попасть в невинного человека.
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34
horror stalker Юстас ЗаПутинцев Полчаса назад
В Росси тоже можно при групповом и вооружённом нападении, запрет стрельбы в область головы имеет рекомендательный характер. Но как говорят дьявол в деталях. Правоприменительная практика у нас не на стороне обороняющихся, к огромному сожалению.
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9k
The Dude 54 минуты назад
Если эти животные научились прикрывать срам одеждой, то это не значит, что они стали не опасны для человека.
Это всё те же животные. И при нападении на людей, необходимо итгонять их любыми подручными средствами, а при возможности отстреливать. Потому что животное, которое почувствовало вкус человеческой крови должно быть ликвидировано.
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