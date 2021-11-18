Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения

В местных пабликах развернулась дискуссия на тему: можно или нельзя стрелять в подобных случаях. Все-таки выстрел в лицо опасен для жизни. С другой стороны, если нападавших много и они вооружены, пусть и не пистолетами - как поступить в этой ситуации?