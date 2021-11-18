Житель Оренбурга отстрелил цыгану нос, защищаясь от нападения

Дорожный конфликт перерос в настроящий боевик с лопатами и стрельбой.
В Оренбурге на улице Чичерина произошел конфликт, закончившийся дракой и стрельбой из травматического пистолета. По свидетельству очевидцев, "ВАЗ" догнал грузовичок "Исузу", подрезал его, заставив остановиться.
Из отечественного авто вышла группа мужчин с лопатами, которыми они принялись избивать водителя грузовика. Свидетели инцидента назвали напавших цыганами. По их словам, силы были неравны, а потому защищавшийся достал травматический пистолет и выстрелил в одного из бузотеров.
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Только так, с оружием, мужчина смог отбиться от группы разъяренных цыган. По сообщениям в СМИ, одному из напавших отстрелили кончик носа, и для него конфликт закончился посещением травмопункта. Затем, по сообщениям СМИ, пострадавшего госпитализировали.
В местных пабликах развернулась дискуссия на тему: можно или нельзя стрелять в подобных случаях. Все-таки выстрел в лицо опасен для жизни. С другой стороны, если нападавших много и они вооружены, пусть и не пистолетами - как поступить в этой ситуации?
А вы как считаете, уважаемые фишкяне, допустимо ли применение травматического оружия в схожих случаях?
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Со стволами катают? Судя по видео да. Еще тот городок.
Думаю, что условным сроком дело не обойдётся, штурмовое травматическое оружие должно быть запрещено, лопаты на учёт в Росгвардию.
Жаль,что не яйца...
Это всё те же животные. И при нападении на людей, необходимо итгонять их любыми подручными средствами, а при возможности отстреливать. Потому что животное, которое почувствовало вкус человеческой крови должно быть ликвидировано.