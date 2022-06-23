Синхронистка из США пошла ко дну во время выступления на ЧМ и чуть не умерла. Год назад ее уже реанимировали

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Автор:
23 июня 2022 17:32
Метки: Спорт   потеря сознания   происшестие   синхронное плавание   
941
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В Будапеште с 17 июня по 3 июля проходит чемпионат мира по водным видам спорта. И 22 июня произошел крайне неприятный случай.

Специальная комиссия решит, будет ли Альварес в финале, в четверг (23 июня). Сама Альварес говорит: «Я в порядке. Прошу прощения у всех, кого испугала. И спасибо всем, кто переживал. Я хочу выступить в финале. Для меня это будет лучшим решением».

Источник:

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Метки: Спорт   потеря сознания   происшестие   синхронное плавание   
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16  комментариев
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766
Просто прохожий 6 часов назад
Ну она из сша, а значит комиссия примет единственно правильное решение-она будет участвовать и обязательно выиграет золото, это дело престижа. Ну для страховки могут дисквалифицировать другие команды, а судьям подсказать правильное решение. Такой вот он спорт под диктовку сша.
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29k
Антон 55 минут назад
Спасатели "красавцы", конечно. А девушка лучше со спортом завязывать - в следующий раз могут и не спасти.
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962
Sieras Death Час назад
красиво под водой тренер шла, прямо воду рукой разрезала. А девушке наверное не стоит выступать если она сознание теряет в воде.
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6k
ZORRO 2 часа назад
это гейские соревнования, россиян и беларусов не пустили, пусть они все там перетонут.не жалко.
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302
Lexx 4 часа назад
А этой Фуэнтес даже спасибо не сказали. И нахрена нужны такие горе-спасатели, которые "ничего не видят и ничего не понимают".
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22k
Добрый Алабай 4 часа назад
Передоз допинга?
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1k
SHAGREEN 5 часов назад
Звиздатый выбор профессии для обморочной, ещё б водителем школьного автобуса пошла б.
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2k
Трям 6 часов назад
Да дайте вы ей уже сдохнуть!
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38k
jonnyD 6 часов назад
Тонула два раза в год ....Она вообще плавать то умеет ?
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1k
Мурчелло 6 часов назад
Да и х с ней.
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8k
Игорь 6 часов назад
....Специальная комиссия решит, будет ли Альварес в финале.... - ну конечно - двух раз не достаточно.
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