Синхронистка из США пошла ко дну во время выступления на ЧМ и чуть не умерла. Год назад ее уже реанимировали

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В Будапеште с 17 июня по 3 июля проходит чемпионат мира по водным видам спорта. И 22 июня произошел крайне неприятный случай.
Вечером того дня проходил финал произвольной программы у синхронисток. Очередь дошла до американки Аниты Альварес. И во время выступления она начала тонуть. В какой-то момент в воду прыгнула ее тренер Андреа Фуэнтес, вытащила ее практически со дна, и только потом ей помог спасатель. Оказалось, Альварес потеряла сознание, а Фуэнтес среагировала, потому что никто из спасателей это не сделал.
Детали этой ситуации: • Медики сразу же оказали Альварес первую помощь. Она в порядке. • Когда Фуэнтес вытащила Альварес из воды, она не дышала: «У нее была только вода в легких. Как только она снова начала дышать, все было в порядке. Она сказала, что хочет участвовать в финале. Мне казалось, что вся ситуация происходила целый час. Я помню, что кричала спасателям, чтобы они лезли в воду. Но они не поняли, что я сказала. Она не дышала, и у нее был очень высокий пульс. Если честно, я подплыла к ней так быстро, будто был олимпийский финал». • Врачи зафиксировали, что Альварес не дышала две минуты. • Уже второй раз тренер Фуэнтес вытаскивала Альварес из воды. Первый произошел в 2021 году во время квалификации на ОИ-2020. После того случая мать Альварес сказала, что раньше ее дочь падала в обморок, но это никогда не случалось во время соревнований.
«Я увидела, что вместо подъема она пошла вниз, и подумала: «Здесь происходит что-то странное». Анита не дышала и не дышала, пока не прошло две минуты. Когда я подняла ее, ее челюсть была сжата так сильно, что она не дышала», — цитирует Фуэнтес El Partidazo de la Cadena Cope.
Специальная комиссия решит, будет ли Альварес в финале, в четверг (23 июня). Сама Альварес говорит: «Я в порядке. Прошу прощения у всех, кого испугала. И спасибо всем, кто переживал. Я хочу выступить в финале. Для меня это будет лучшим решением».
Источник:
АНТИФИШКИ
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