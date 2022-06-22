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Фотографии из прошлого

Фотографии из прошлого

Автор:
22 июня 2022 22:38
Метки: интересно   ретро   фото   
213
40
Фотография - это вообще неприкрытая правда. Времени, людей. Даже в постановочных фото, даже в рекламных, даже в официальных. Просто всматриваться надо.
×

Источник:

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Viktor Час назад
Термена зовут не Леон, а Лев!

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