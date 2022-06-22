Фотографии из прошлого

Свято место пусто не бывает

Немного мужских тайн, которые, на первый взгляд, выглядят как...

Три класса образования: пост о безграмотности

Странные правила этикета разных стран

Между миром и войной: СССР в июне 1941 года

Смешные и познавательные картинки

Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал...

У кота выдался неудачный день

Первый день страшной войны

Циолковский: он доказал, что смерти не существует

Интересные фотофакты из анналов истории

Соблюдая традицию: компания друзей, которая каждые 5 лет делает...

17 человек, к которым удача вовремя пришла на помощь

"Выпил и докопался": в Подмосковье задержали агрессивного...

Вкусные, но не самые аппетитные на вид деликатесы

В Госдуме предложили отдать замок Галкина и Пугачёвой беженцам из...

Угадай себя по мему: пост об усталости

13 ужасных пассажиров, которых мало с самолета высадить, а надо...