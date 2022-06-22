Фотографии из прошлого

Автор:
22 июня 2022 22:38
Фотография - это вообще неприкрытая правда. Времени, людей. Даже в постановочных фото, даже в рекламных, даже в официальных. Просто всматриваться надо.
2.
Александра Степанофф, первая ученица Леона Термена в США, играет на терменвоксе на радио NBC, 1930 год
3.
Летайте самолетами нашей авиакомпании
4.
Английская летчица Эми Джонсон (1903-1941) показана на приземлении в Берлине. Она была первой женщиной, совершившей самостоятельный перелет из Лондона в Австралию в 1930 году
5.
«Опасно, но сносно», Сан-Франциско, 1935 год
6.
Английский ассенизатор вообще-то...(gongfermor)
7.
Банан для полицейской лошади, 1938 год
8.
Баночка с верхней полки
9.
Sikorsky S-43 Бэби Клипер
10.
Британский завод по сборке пистолетов-пулеметов Sten. 1942 год
11.
Британский солдат в противогазе на борту танкетки Vickers Carden Loyd Mk VI. 1929 год
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Венера, бульдог-талисман британского эсминца HMS Vansittart, 1941 год
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Heinkel HE III - крушение в Англии
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Истребитель И-16 под крылом бомбардировщика конструктора Туполева ТБ-3. 1930-е годы, СССР
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Катание на коньках в Париже, 1938 год
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Китайский солдат. 1938 год
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Колесная подметальная машина ГАЗ-ММ Пу-7
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Время чая в Лондоне, 1938 год
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Всего лишь Амстердам 1934 год
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Демонстрация нового танка Джона Уолтера Кристи на Капитолийском холме. Вашингтон. 1929 год
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Джордж Оруэлл держит щенка вместе с сослуживцами во время Гражданской войны в Испании, 1937 год. На заднем плане виден Эрнест Хемингуэй
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Дирижабль USS Los Angeles приземляется на USS Saratoga. Январь 1928 года
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Домашняя собака и ее владелец пьют пиво в пабе, 1931 год
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Дэниел Хангерфорд и его ракетный автомобиль, 1934 год
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Женщина верхом на аллигаторе в Мемориальном Колизее Лос-Анджелеса, 1930-е гг
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Женщину арестовали в США из-за того, что она выбрала не тот купальник (слишком короткий) в 1920-е годы
29.
Заправочная станция Shell, Англия, 1935 г. - источник Another Vintage Point
30.
Кен Мюррей и Paramount Girls в Малибу Ла Коста
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Мальчики играют на музыкальных инструментах на улице, Куба, 1933 год
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Мигрант, ностальгия. апрель 1939 г., Хаммонд, Луизиана
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Мисс Хелен Хикс, 18-летняя звезда гольфа, и Элинор Смит, 17-летняя летчица, в Фэйрчайлд Филд, Фармингдейл, Нью-Йорк
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Молодые девушки в купальниках играют в гольф, 1926 год
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Мото-Такси. Берлин 1920-х годов
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Подполковник Шарль де Голль рядом с Char D2
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Работник зоопарка поливает пингвина водой в жаркий день, 28 августа 1930 года
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Саркофаг Тутанхамона, 1924 год
Источник:
АНТИФИШКИ
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