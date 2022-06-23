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Водитель такси для домашних животных делает селфи с пассажирами

Водитель такси для домашних животных делает селфи с пассажирами

Автор:
23 июня 2022 09:00
Сообщество : Животные
Метки: Идея бизнеса   домашние животные   перевозка   полезное дело   служба перевозки   собаки   такси   хорошая идея   
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Два года назад Гамильтон Таурино (Hamilton Taurino) столкнулся с неприятной ситуацией, когда нужно было срочно отвезти собаку к ветеринару, а вызванные такси отказывались это делать. Тогда мужчине пришла в голову идея основать службу перевозки для домашних животных. Теперь служба Taxi Dog приносит Гамильтону не только основной доход, но и массу положительных эмоций!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Идея бизнеса   домашние животные   перевозка   полезное дело   служба перевозки   собаки   такси   хорошая идея   
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