Водитель такси для домашних животных делает селфи с пассажирами

Гамильтон совершает три-четыре поездки в день и никогда не упускает возможности сделать селфи со своими пассажирами. На вопрос, каково это — видеть и помогать множеству животных каждый день, Гамильтон отвечает, что это просто замечательно. Каждый день у него появляются новые друзья, любящие и преданные.