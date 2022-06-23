Водитель такси для домашних животных делает селфи с пассажирами

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Два года назад Гамильтон Таурино (Hamilton Taurino) столкнулся с неприятной ситуацией, когда нужно было срочно отвезти собаку к ветеринару, а вызванные такси отказывались это делать. Тогда мужчине пришла в голову идея основать службу перевозки для домашних животных. Теперь служба Taxi Dog приносит Гамильтону не только основной доход, но и массу положительных эмоций!
Гамильтон совершает три-четыре поездки в день и никогда не упускает возможности сделать селфи со своими пассажирами. На вопрос, каково это — видеть и помогать множеству животных каждый день, Гамильтон отвечает, что это просто замечательно. Каждый день у него появляются новые друзья, любящие и преданные.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Идея бизнеса домашние животные перевозка полезное дело служба перевозки собаки такси хорошая идея
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