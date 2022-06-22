Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на гуманитарную помощь людям Донбасса

В сложной геополитической ситуации в мировом сообществе говорят только об одном — ужасной гуманитарной катастрофе на Украине.
Публичные лица, лидеры общественных мнений выстроились в очередь, чтобы сделать публичное заявление в поддержку, а некоторые и вовсе приезжают, чтобы лично попозировать на фоне местных жителей.
За всем этим "мейнстримным движением сострадания" мировая общественность не замечает проблемы тех, кто живет в гуманитарном кризисе чуть меньше десяти лет.
От этого такие поступки от популярных блогеров, вещающих для молодежи, вызывают вдвойне приятные эмоции.
Евгений Баженов "BadComedian", известный кинообзорщик, решил пожертвовать всю монетизацию со своего ютуб-канала (200 тысяч рублей) на оказание гуманитарной помощи людям Донбасса.
Это не пиар-акция, так как об этом общественность узнала из заявления местного журналиста из ДНР Андрея Лысенко. Сам BadComedian пока никак не прокомментировал эту новость.
Источник:
АНТИФИШКИ
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