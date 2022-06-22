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Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на гуманитарную помощь людям Донбасса

Хороший пример от остроумного кинокритика: BadComedian пожертвовал деньги на гуманитарную помощь людям Донбасса

Автор:
22 июня 2022 16:49
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: badcomedian   Украина   баженов   блогеры   гуманитарная помощь   донбасс   политика   
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В сложной геополитической ситуации в мировом сообществе говорят только об одном — ужасной гуманитарной катастрофе на Украине.

Публичные лица, лидеры общественных мнений выстроились в очередь, чтобы сделать публичное заявление в поддержку, а некоторые и вовсе приезжают, чтобы лично попозировать на фоне местных жителей.

За всем этим "мейнстримным движением сострадания" мировая общественность не замечает проблемы тех, кто живет в гуманитарном кризисе чуть меньше десяти лет.

От этого такие поступки от популярных блогеров, вещающих для молодежи, вызывают вдвойне приятные эмоции.

Евгений Баженов "BadComedian", известный кинообзорщик, решил пожертвовать всю монетизацию со своего ютуб-канала (200 тысяч рублей) на оказание гуманитарной помощи людям Донбасса.

Это не пиар-акция, так как об этом общественность узнала из заявления местного журналиста из ДНР Андрея Лысенко. Сам BadComedian пока никак не прокомментировал эту новость.

Источник:

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Метки: badcomedian   Украина   баженов   блогеры   гуманитарная помощь   донбасс   политика   
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7  комментариев
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2k
Copycat 2 часа назад
не очень люблю бэдкомедиана - у нас разные взгляды но тут...
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1k
GoInDown 3 минуты назад
Это все здорово, когда народ объединяется и помогает армии и гражданским, но есть одно "НО" наше Государство должно делать это, хотя бы на 99%. А получается так что добровольцев на войну одевает народ, кормит народ, в армию беспилотники, тепловизоры и прочие приблуды поставляют гражданские на свои деньги, а у пузатых генералов за все время за аэто ни одна звезда с погон не улетела.
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2k
Григорий Водениктов 14 минут назад
Женя красава! обзоры в тему все.
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4k
Умница-красавица Полчаса назад
Надо срочно против него санкции ввести кое-кому, а то еще не все приличные люди ими охвачены..
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67
Руслан 47 минут назад
Молодец даже не потому, что сделал, а потому, что в тайне! Уважаю!
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21k
Serg2001 Час назад
Ссылка www.youtube.com
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Александр Невский
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