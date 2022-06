Талисманы Олимпийских игр разных лет

Иззи, 1996





Летняя Олимпиада в Атланте, США, прославилась самым странным и непонятным талисманом за всю историю. Это был первый случай, когда талисман нарисовали не художники, а смоделировал компьютер. Правда, художники внесли некоторые коррективы, придав Иззи распахнутые глаза и лучезарную улыбку, но никто не понимал кто это. Тогда организаторы придумали имя, похожее на вопрос What is it? («Что это?»), а дети после его упростили.