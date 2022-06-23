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Талисманы Олимпийских игр разных лет

Талисманы Олимпийских игр разных лет

Автор:
23 июня 2022 08:17
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   в мире   интересно   олимпиада   подборка   талисман   
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В феврале 1968 года на Олимпиаде в Гренобле (Франция) впервые был использован талисман. Предлагаю вам посмотреть на талисманы Олимпийских игр разных лет, среди которых встречаются животные, люди и диковинные существа.

Шусс, 1968


Этот крошечный лыжник стал символом во французском Гренобле и самым первым неофициальным талисманом. Шусса печатали на марках и открытках, делали брелоки. Он продавался огромными тиражами, и организаторы Олимпиады поняли, что теперь без талисманов никуда, и ввели на них разрешение.

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Вальди, 1972


Такса — самая распространенная порода собак в Баварии. Когда же в Мюнхене проходило главное спортивное мероприятие в мире, именно этот пес стал первым официальным талисманом.

Шнееман, 1976


Этот странный снеговик сопровождал всех участников зимних игр в австрийском городе Инсбрук.

Миша, 1980


Олимпиада в Москве породила самого известного медведя в Союзе, который и после игр продавался многотысячными тиражами, являясь символом не только спорта, но и победы, радости.

Орленок Сэм, 1984


Летняя Олимпиада, проходившая в Лос-Анджелесе, США, сопровождалась орленком в шляпе, как у Линкольна, и с факелом, как у Статуи Свободы. Этот запоминающийся образ был придуман одним из художников компании Уолта Диснея, который старался сделать из самой грозной птицы мира радушного и гостеприимного персонажа.

Хиди и Хауди, 1988


Зимние игры проходили в канадском городе Калгари, и тогда талисманами были двое белых мишек. Тогда они стали первыми двойными символами. Позже другие страны станут применять такую тактику для разделения талисманов на олимпийские и паралимпийские.

Ходори, 1988


Амурский тигр стал талисманом, который выбрали корейцы для игр в Сеуле. Они хотели показать свою уникальность и силу, но при этом сделать персонажа дружелюбным, чтобы поддержать главную цель мероприятия — дружественность и гостеприимство.

Коби, 1992


Так испанцы представили овчарку на играх в Барселоне. Пес кажется весьма странным, пока не узнаешь его краткую историю: художники брали за основу технику Пикассо.

Хокон и Кристин, 1994


В городе Лиллехаммере, Норвегия, впервые был использован образ человека для талисманов. Ими стали двое детей, наряженных в костюмы викингов.

Иззи, 1996


Летняя Олимпиада в Атланте, США, прославилась самым странным и непонятным талисманом за всю историю. Это был первый случай, когда талисман нарисовали не художники, а смоделировал компьютер. Правда, художники внесли некоторые коррективы, придав Иззи распахнутые глаза и лучезарную улыбку, но никто не понимал кто это. Тогда организаторы придумали имя, похожее на вопрос What is it? («Что это?»), а дети после его упростили.

Сукки, Нокки, Лекки и Цукки, 1998


Снежные совы гуляли по Нагано, Япония. Под обликом простых сов японцы заложили глубокий смысл. Во-первых, они представляли четыре из главных островов, на которые делится страна, а во-вторых, символизировали четыре стихии.

Олли, Сид и Милли, 2000


В Сиднее, Австралия, организаторы решили использовать для образов символов эндемиков страны. Так были выбраны утконос, ехидна и птица кукабарра.

Порох, Уголь и Медь, 2002


После провального Иззи американцы решили с умом подойти к талисманам для Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Они использовали персонажей легенд индейцев, и каждого героя украсили амулетами с петроглифами.

Феб и Афина, 2004


Театральное искусство в Греции было развито еще в древние времена, и часто люди ставили кукольные представления, используя самых примитивных кукол-перчаток. Этот образ вдохновил художников во время игр в Афинах.

Кубик льда Глиз и снежок Неве, 2006


Они стали спутниками зимней Олимпиады в итальянском Турине. Тогда организаторы решили привлечь народ, и им прислали более 200 изображений с идеями будущих талисманов. Выбор пал на эту парочку.

«Пекин приветствует вас», 2008


Именно так можно перевести имена пяти персонажей Фува, если их сложить вместе в одну фразу. Они стали символами Китая на летних играх в Пекине.

Кватчи, Мига и Мукмук, 2010


Эти странные существа сопровождали участников игр в канадском Ванкувере. Художники говорят, что брали образы с таких зверей, как сурки и медведи.

Уэнлок и Мандевиль, 2012


Что вдохновило английских организаторов летних игр в Лондоне на такой странный талисман? Все дело в фантазии автора: считается, что после строительства стадиона для игр осталась лишняя стальная балка, и из нее родились два талисмана. Сталь позволяет лучше демонстрировать стойкий и боевой характер участников.

Леопард, зайка и белый мишка, 2014


Этих трех героев зимних игр в Сочи, Россия, выбрал народ во время прямой трансляции. Людям был предоставлен выбор, и каждый зритель национального телевидения мог отправить смс-сообщение, отдав свой голос за понравившегося персонажа.

Винисиус и Том, 2016


Во время летних игр в Рио бразильцы долго думали, кого сделать талисманами, и решили «поколдовать», смешав разных зверей и разные растения.

Сухоран и Пандаби, 2018


На зимних играх в корейском городе Пхенчхане белый тигр и черный медведь стали главными персонажами.

Мираитова и Сомеити, 2020


На играх в Токио, Япония, организаторы решили поиграть с японскими словами. Так, «мираитова» можно перевести как слияние слов «будущее» и «вечность», которые как нельзя лучше характеризуют Олимпиаду. «Сомеити» — это название цветущей японской вишни, и она стала талисманом для Паралимпиады.

Бинг Двен Двен и Шуей Рон Рон, 2022


Панда в ледяном панцире и красный бумажный фонарик — так в Пекине представили талисманы.

Источник:

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Метки: Спорт   в мире   интересно   олимпиада   подборка   талисман   
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23k
Сибиряк Час назад
Уродов больше чем нормальных
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8
Nike_sergey Taurus Полчаса назад
Лучше советского Мишки ничего нет !
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1k
Dimon Полчаса назад
Увы американизация и глобализация не проходят даром! Это как ресторан без картошки - фри: не будет в меню, то можешь укакаться со своими народными блюдами, но семьи с детьми не пойдут!
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859
Tashka75 48 минут назад
интересно, что курили "создатели" многих из представленных талисманов?
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7k
Natrogrii 58 минут назад
наркота, как вижу, прогрессирует.
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Dobriy drug

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