В феврале 1968 года на Олимпиаде в Гренобле (Франция) впервые был использован талисман. Предлагаю вам посмотреть на талисманы Олимпийских игр разных лет, среди которых встречаются животные, люди и диковинные существа.
Шусс, 1968
Этот крошечный лыжник стал символом во французском Гренобле и самым первым неофициальным талисманом. Шусса печатали на марках и открытках, делали брелоки. Он продавался огромными тиражами, и организаторы Олимпиады поняли, что теперь без талисманов никуда, и ввели на них разрешение.
Вальди, 1972
Такса — самая распространенная порода собак в Баварии. Когда же в Мюнхене проходило главное спортивное мероприятие в мире, именно этот пес стал первым официальным талисманом.
Шнееман, 1976
Этот странный снеговик сопровождал всех участников зимних игр в австрийском городе Инсбрук.
Миша, 1980
Олимпиада в Москве породила самого известного медведя в Союзе, который и после игр продавался многотысячными тиражами, являясь символом не только спорта, но и победы, радости.
Орленок Сэм, 1984
Летняя Олимпиада, проходившая в Лос-Анджелесе, США, сопровождалась орленком в шляпе, как у Линкольна, и с факелом, как у Статуи Свободы. Этот запоминающийся образ был придуман одним из художников компании Уолта Диснея, который старался сделать из самой грозной птицы мира радушного и гостеприимного персонажа.
Хиди и Хауди, 1988
Зимние игры проходили в канадском городе Калгари, и тогда талисманами были двое белых мишек. Тогда они стали первыми двойными символами. Позже другие страны станут применять такую тактику для разделения талисманов на олимпийские и паралимпийские.
Ходори, 1988
Амурский тигр стал талисманом, который выбрали корейцы для игр в Сеуле. Они хотели показать свою уникальность и силу, но при этом сделать персонажа дружелюбным, чтобы поддержать главную цель мероприятия — дружественность и гостеприимство.
Коби, 1992
Так испанцы представили овчарку на играх в Барселоне. Пес кажется весьма странным, пока не узнаешь его краткую историю: художники брали за основу технику Пикассо.
Хокон и Кристин, 1994
В городе Лиллехаммере, Норвегия, впервые был использован образ человека для талисманов. Ими стали двое детей, наряженных в костюмы викингов.
Иззи, 1996
Летняя Олимпиада в Атланте, США, прославилась самым странным и непонятным талисманом за всю историю. Это был первый случай, когда талисман нарисовали не художники, а смоделировал компьютер. Правда, художники внесли некоторые коррективы, придав Иззи распахнутые глаза и лучезарную улыбку, но никто не понимал кто это. Тогда организаторы придумали имя, похожее на вопрос What is it? («Что это?»), а дети после его упростили.
Сукки, Нокки, Лекки и Цукки, 1998
Снежные совы гуляли по Нагано, Япония. Под обликом простых сов японцы заложили глубокий смысл. Во-первых, они представляли четыре из главных островов, на которые делится страна, а во-вторых, символизировали четыре стихии.
Олли, Сид и Милли, 2000
В Сиднее, Австралия, организаторы решили использовать для образов символов эндемиков страны. Так были выбраны утконос, ехидна и птица кукабарра.
Порох, Уголь и Медь, 2002
После провального Иззи американцы решили с умом подойти к талисманам для Олимпиады в Солт-Лейк-Сити. Они использовали персонажей легенд индейцев, и каждого героя украсили амулетами с петроглифами.
Феб и Афина, 2004
Театральное искусство в Греции было развито еще в древние времена, и часто люди ставили кукольные представления, используя самых примитивных кукол-перчаток. Этот образ вдохновил художников во время игр в Афинах.
Кубик льда Глиз и снежок Неве, 2006
Они стали спутниками зимней Олимпиады в итальянском Турине. Тогда организаторы решили привлечь народ, и им прислали более 200 изображений с идеями будущих талисманов. Выбор пал на эту парочку.
«Пекин приветствует вас», 2008
Именно так можно перевести имена пяти персонажей Фува, если их сложить вместе в одну фразу. Они стали символами Китая на летних играх в Пекине.
Кватчи, Мига и Мукмук, 2010
Эти странные существа сопровождали участников игр в канадском Ванкувере. Художники говорят, что брали образы с таких зверей, как сурки и медведи.
Уэнлок и Мандевиль, 2012
Что вдохновило английских организаторов летних игр в Лондоне на такой странный талисман? Все дело в фантазии автора: считается, что после строительства стадиона для игр осталась лишняя стальная балка, и из нее родились два талисмана. Сталь позволяет лучше демонстрировать стойкий и боевой характер участников.
Леопард, зайка и белый мишка, 2014
Этих трех героев зимних игр в Сочи, Россия, выбрал народ во время прямой трансляции. Людям был предоставлен выбор, и каждый зритель национального телевидения мог отправить смс-сообщение, отдав свой голос за понравившегося персонажа.
Винисиус и Том, 2016
Во время летних игр в Рио бразильцы долго думали, кого сделать талисманами, и решили «поколдовать», смешав разных зверей и разные растения.
Сухоран и Пандаби, 2018
На зимних играх в корейском городе Пхенчхане белый тигр и черный медведь стали главными персонажами.
Мираитова и Сомеити, 2020
На играх в Токио, Япония, организаторы решили поиграть с японскими словами. Так, «мираитова» можно перевести как слияние слов «будущее» и «вечность», которые как нельзя лучше характеризуют Олимпиаду. «Сомеити» — это название цветущей японской вишни, и она стала талисманом для Паралимпиады.
Бинг Двен Двен и Шуей Рон Рон, 2022
Панда в ледяном панцире и красный бумажный фонарик — так в Пекине представили талисманы.
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