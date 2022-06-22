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Импортозаместили: в магазине Казахстана в банке с кофе обнаружили гречку

Импортозаместили: в магазине Казахстана в банке с кофе обнаружили гречку

Автор:
22 июня 2022 10:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: бывает и такое   видео   импортозамещение   кофе   кража   магазин   смешно   
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Похоже, кто-то запасся гречей и теперь "импортозамещает" излишки.

Смотришь в банку с кофе и видишь нечто похожее на гранулы растворимого напитка, но не совсем. Как бы вы поступили в этой ситуации? Как минимум удивились. Вот и герои ролика пребывали в недоумении. Это ж надо до такого додуматься!


А вы попадали в похожие ситуации, друзья?

Источник:

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Метки: бывает и такое   видео   импортозамещение   кофе   кража   магазин   смешно   
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3  комментария
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Viktor 11 минут назад
Бляха, так банка-то стеклянная - неужели не видно замены?
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2k
Copycat 23 минуты назад
ну тут на подозрение сразу должно было навести то что пленка под крышкой сорвана)

интересно что за магазин уж не Магнум ли
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