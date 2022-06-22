Импортозаместили: в магазине Казахстана в банке с кофе обнаружили гречку

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Похоже, кто-то запасся гречей и теперь "импортозамещает" излишки.
Смотришь в банку с кофе и видишь нечто похожее на гранулы растворимого напитка, но не совсем. Как бы вы поступили в этой ситуации? Как минимум удивились. Вот и герои ролика пребывали в недоумении. Это ж надо до такого додуматься!
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А вы попадали в похожие ситуации, друзья?
Источник:
АНТИФИШКИ
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интересно что за магазин уж не Магнум ли