В супермаркете Англии орудует чайка-вор

Со временем Стивен стал местной знаменитостью и любимцем. Хотя, по подсчетам персонала, за год этот преступник обворовал магазин примерно на 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). Одна покупательница рассказала, что стояла на кассе и увидела, как чайка ворует пачку кукурузных чипсов: "Я сказала кассиру, что он только что украл чипсы, а она просто ответила: "Да, он их очень любит!"