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В супермаркете Англии орудует чайка-вор

В супермаркете Англии орудует чайка-вор

Автор:
20 мая 2022 13:05
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   животные   магазин   птицы   смешно   смешные животные   фото   фотографии   чайка   чайки   
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Сотрудники супермаркета в английском городе Пейтон заметили пернатого преступника - чайку. Тот периодически ворует пачки с чипсами, крекерами, и другую еду, и поймать с поличным его удаётся не всегда! По подсчетам персонала, за год он обворовал магазин на 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).

Источник:

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Метки: Великобритания   животные   магазин   птицы   смешно   смешные животные   фото   фотографии   чайка   чайки   
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3  комментария
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58
Сигизмунд Лазаревич 54 минуты назад
растомана какого-то подкармливает...
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23k
Юрий 42 минуты назад
На Стивена можно много списать.
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11k
Kostick 50 минут назад
чайки, вот зенит-арену бакланы затоталили, и не на жалкие 20 косарей)
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