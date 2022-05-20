В супермаркете Англии орудует чайка-вор

263
6
1
Сотрудники супермаркета в английском городе Пейтон заметили пернатого преступника - чайку. Тот периодически ворует пачки с чипсами, крекерами, и другую еду, и поймать с поличным его удаётся не всегда! По подсчетам персонала, за год он обворовал магазин на 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей).
Эта история случилась в городе Пейнтон, Англия. Сотрудники местного супермаркета заметили пернатого преступника, который периодически ворует пачки с чипсами, крекерами, и другое. Чайке даже дали кличку - Стивен (Steven). Вор оказался таким ловким, что его не всегда удавалось выследить. На его счету - пачки с крекерами, чипсы, сэндвичи, и другая еда, до которой мог дотянуться его клюв.
Со временем Стивен стал местной знаменитостью и любимцем. Хотя, по подсчетам персонала, за год этот преступник обворовал магазин примерно на 300 фунтов стерлингов (20 тысяч рублей). Одна покупательница рассказала, что стояла на кассе и увидела, как чайка ворует пачку кукурузных чипсов: "Я сказала кассиру, что он только что украл чипсы, а она просто ответила: "Да, он их очень любит!"
По словам персонала, Стивен заглядывает в магазин 1-3 раза в день. В последнее время его стараются отгонять от полок с продуктами, потому что иногда Стивен начинает наглеть и воровать слишком много. К тому же, сотрудники обеспокоены тем, что чайка ворует вредную еду, что может плохо сказаться на его здоровье.
Чайки - известные любители что-нибудь своровать. Их периодически замечают возле магазинов, или они запросто могут украсть еду, если вы сидите на пляже - и не только еду. Не так давно в английском графстве Девон произошла невообразимая история - чайка "похитила" чихуахуа, пока пёс спокойно лежал в саду возле дома!
Видео со Стивеном:
Источник:
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- 20+ уморительных кадров с животными
- Самые весёлые фото животных с конкурса Comedy Pet Photography
- 20+ животных со странными и смешными причёсками
- Умора: смешные кадры с животными, которые поднимут настрой
- Умора: забавные и странные фото с птицами
Новости партнёров