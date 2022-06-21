Грот "Бельведер" в саду им. Баумана в Москве после реставрации. Сравнение До/После

В советские годы "Бельведер" многое пережил: внутри него размещались буфет, шашлычная и пивной бар. Значительная часть декоративного оформления, а также бассейн были разрушены. От грота сохранилась лишь пещера с обзорной площадкой и лестницы. В 1950-х годах на вершине грота была установлена скульптура оленя, которая впоследствии также была утрачена.



В 1990-х годах пивную закрыли, а "Бельведер" был внесен в реестр памятников архитектуры. С 2009 года грот был закрыт для посетителей из-за аварийного состояния.



Реставрация продолжалась два года. Специалистам удалось воссоздать его исторический облик, и сейчас он вновь готов встречать посетителей.



Что сделано?



Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У обновленной смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Родена "Танцевальное упражнение".



Наглядное сравнение изменений: