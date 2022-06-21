Грот "Бельведер" в саду им. Баумана в Москве после реставрации. Сравнение До/После

Грот был построен около 200 лет назад. В то время на территории находилось владение купца Николая Стахеева.
В советские годы "Бельведер" многое пережил: внутри него размещались буфет, шашлычная и пивной бар. Значительная часть декоративного оформления, а также бассейн были разрушены. От грота сохранилась лишь пещера с обзорной площадкой и лестницы. В 1950-х годах на вершине грота была установлена скульптура оленя, которая впоследствии также была утрачена.
В 1990-х годах пивную закрыли, а "Бельведер" был внесен в реестр памятников архитектуры. С 2009 года грот был закрыт для посетителей из-за аварийного состояния.
Реставрация продолжалась два года. Специалистам удалось воссоздать его исторический облик, и сейчас он вновь готов встречать посетителей.
Что сделано?
Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У обновленной смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Родена "Танцевальное упражнение".
Наглядное сравнение изменений:
Источник:
АНТИФИШКИ
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В Юрмале при совке было подобное заведение.
" Ну "автор" не знает о чем пишет. Я жил на Новой Басманной, как раз напротив сада. С молодых ногтей там гулял, зимой с этого грота катался и на санках и на "картонках" (стеклопластиковые гафрированные куски кровельного покрытия, если кто помнит). Олень в 70-80х стоял , вместе с другими скульптурами, на территории сада. А в сраных 90-х исчез, как и все остальные изваяния.
Они еще и осень на лето поменяли!