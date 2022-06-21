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Грот "Бельведер" в саду им. Баумана в Москве после реставрации. Сравнение До/После

Грот "Бельведер" в саду им. Баумана в Москве после реставрации. Сравнение До/После

Автор:
21 июня 2022 13:46
Сообщество : Урбанистика всякая
Метки: Культурное наследие   Москва   было стало   грот   достопримечательности   реставрация   
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Грот был построен около 200 лет назад. В то время на территории находилось владение купца Николая Стахеева.

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В советские годы "Бельведер" многое пережил: внутри него размещались буфет, шашлычная и пивной бар. Значительная часть декоративного оформления, а также бассейн были разрушены. От грота сохранилась лишь пещера с обзорной площадкой и лестницы. В 1950-х годах на вершине грота была установлена скульптура оленя, которая впоследствии также была утрачена.

В 1990-х годах пивную закрыли, а "Бельведер" был внесен в реестр памятников архитектуры. С 2009 года грот был закрыт для посетителей из-за аварийного состояния.

Реставрация продолжалась два года. Специалистам удалось воссоздать его исторический облик, и сейчас он вновь готов встречать посетителей.

Что сделано?

Реставраторы укрепили свод, восстановили лестницы, арки и историческую кладку каменного каскада. У обновленной смотровой площадки установили скульптуру, созданную по мотивам известного произведения Родена "Танцевальное упражнение".

Наглядное сравнение изменений:

Источник:

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Метки: Культурное наследие   Москва   было стало   грот   достопримечательности   реставрация   
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11  комментариев
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304
Денис00000 4 часа назад
хорохо у вас в москвах, надо съездить, пока визы не ввели(челябинск)
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58k
Похабыч 52 минуты назад
Провёл на этом гроте всё детство в начале 70х
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639
Иннoгeнтий 2 часа назад
Не понятно тактикоТехническое предназначение подобных землянок !!! Бухать во время войны удобно ....
В Юрмале при совке было подобное заведение.
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10k
BWSHARK 3 часа назад
"В 1950-х годах на вершине грота была установлена скульптура оленя, которая впоследствии также была утрачена.
" Ну "автор" не знает о чем пишет. Я жил на Новой Басманной, как раз напротив сада. С молодых ногтей там гулял, зимой с этого грота катался и на санках и на "картонках" (стеклопластиковые гафрированные куски кровельного покрытия, если кто помнит). Олень в 70-80х стоял , вместе с другими скульптурами, на территории сада. А в сраных 90-х исчез, как и все остальные изваяния.
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31k
Fat Lynx 3 часа назад
Ох-у-е-ть!
Они еще и осень на лето поменяли!
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2k
Григорий Водениктов 4 часа назад
давайте фотки болота до постройки питера и после!
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30k
MatveiVainrub 4 часа назад
Лепота то какая !!! КРАСОТА !!!
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4k
Умница-красавица 4 часа назад
Была поздняя осень, а стало лето- до чего техника дошла! А почем теперь берут сбор на реставрацию [провала] грота?
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7k
Борис Карабанов 4 часа назад
Невероятно! Какое мастерство! Даже листва и трава из бурых стали изумрудными, а небо из грязно-серого - ослепительно голубым.
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3k
brrr 4 часа назад
Когда солныышко всё позитивней выглядит.
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