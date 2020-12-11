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Израиль открывает для посещения дворец Ирода после крупных раскопок и реставрации

Израиль открывает для посещения дворец Ирода после крупных раскопок и реставрации (13 фото)

Автор:
11 декабря 2020 14:13
Сообщество : Путешествия
Метки: Израиль   Иродион   дворец   достопримечательность   древний дворец   ирод   раскопки   реставрация   
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Дворец-крепость Иродион, расположенный на вершине холма в Иудейской пустыне, - чрезвычайно популярное туристическое место. Здесь жил царь Иудеи Ирод Великий, известный своей жестокостью. Считается, что здесь же находится и его гробница. И сейчас впервые для публики будут открыты некоторые дворцовые постройки, над которыми до этого долгое время трудились археологи и реставраторы.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Израиль   Иродион   дворец   достопримечательность   древний дворец   ирод   раскопки   реставрация   
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1  комментарий
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Andrei Полчаса назад
Ну, вообще-то, согласно "историческим документам" (Библии), он ещё через 4 года после своей смерти приказал убить 14 тысяч младенцев в Вифлееме с парой тысяч всего населения.
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