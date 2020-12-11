Израиль открывает для посещения дворец Ирода после крупных раскопок и реставрации

Назначенный римлянами царь, правивший Иудеей между 37 г. до н. э. и 4 г. до н. э., был известен как своей жестокостью, так и масштабными строительными проектами на протяжении всей своей жизни. Ирод умер в Иерихоне весной 4 г. до н. э. от длительной и тяжелой болезни и был похоронен в Иродионе.