Израиль открывает для посещения дворец Ирода после крупных раскопок и реставрации

Дворец-крепость Иродион, расположенный на вершине холма в Иудейской пустыне, - чрезвычайно популярное туристическое место. Здесь жил царь Иудеи Ирод Великий, известный своей жестокостью. Считается, что здесь же находится и его гробница. И сейчас впервые для публики будут открыты некоторые дворцовые постройки, над которыми до этого долгое время трудились археологи и реставраторы.
Посетители смогут увидеть арочную лестницу Иродиона, фойе и частный театр - строения, которые раньше были закрыты для показа. Управление природы и парков Израиля планирует открытие в воскресенье 13 декабря.
Иродион представляет собой конусообразный холм в пустыне, покрывающий то, что осталось от роскошного дворца царя Ирода. Находится он недалеко от Вифлеема на Западном берегу, однако в районе, где Израиль осуществляет полный военный и гражданский контроль.
Иродион представляет собой конусообразный холм в пустыне, покрывающий то, что осталось от роскошного дворца царя Ирода. Находится он недалеко от Вифлеема на Западном берегу, однако в районе, где Израиль осуществляет полный военный и гражданский контроль.
Назначенный римлянами царь, правивший Иудеей между 37 г. до н. э. и 4 г. до н. э., был известен как своей жестокостью, так и масштабными строительными проектами на протяжении всей своей жизни. Ирод умер в Иерихоне весной 4 г. до н. э. от длительной и тяжелой болезни и был похоронен в Иродионе.
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Говорят, перед смертью он потребовал превратить свой любимый дворец в место своего вечного упокоения: засыпать крепость землей с холма, на котором она стояла, так, чтобы даже контуры сооружений не проглядывали. Благодаря этому дворец и сохранился так хорошо.
"Это уникальная археологическая лаборатория", - говорит Рой Порат, археолог из Еврейского университета в Иерусалиме, ответственный за раскопки. По его словам, это место можно сравнить с Помпеями, застывшими и сохранившимися в лаве.
Царь Ирод на троне. Историки помнят его как непредсказуемого, параноидального и жестокого правителя. За время своего 36-летнего кровавого правления Ирод Великий приказал казнить множество людей, не пожалев, том числе, одну из своих жен и трех сыновей.
Специалисты Управления древностей Израиля реставрируют древнюю настенную роспись во дворце-крепости Ирода.
Рой Порат, археолог Еврейского университета в Иерусалиме, отмечает, что картины в королевской комнате для свиданий были заказаны в честь завоевания Египта Марком Агриппой перед его визитом в 15 г. до н. По словам Пората, Ирод принимал Марка Агриппу, заместителя Цезаря Августа, в этой комнате в 15 г. до н.э.
Марк Аврахами (слева), реставратор Управления древностей Израиля, восстанавливает древние фрески в коридоре арок, ведущем к дворцу Иродион.
Раскопки и консервация новейших частей дворца начались около 13 лет назад с нахождения могилы Ирода.
Реставраторы Управления древностей Израиля работают над колоннами знаменитого античного театра 7 декабря 2020 года.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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