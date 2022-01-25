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13 старинных строений, которые обрели новую жизнь

13 старинных строений, которые обрели новую жизнь (15 фото)

Автор:
25 января 2022 09:37
Сообщество : ФотоМир
Метки: было стало   здание   интересно   реставрация   старинные строения   фото   
553
15

Предлагаю посмотреть на несколько удачных примеров реставрации!

Когда люди восстанавливают старые сооружения, они отнюдь не всегда придерживаются тактики «сделать так, как было». Чаще всего у них даже нет такой задачи, даже если строения имеют историческое значение. В черте города их места занимают ТЦ или современные жилые здания, а за городом старинная плохо сохранившаяся архитектура может быть просто снесена или переделана под чью-то дачу без сохранения своего внешнего вида.


Благо, во всех странах мира существуют программы сохранения классической архитектуры в первозданном виде, под эгидой которых здания и прилегающие к ним территории восстанавливают в традиционном стиле без парковок и безликих панельных элементов.

1. Главный зал дворца Браницких в Белостоке, Польша

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В 1945 году он был практически полностью разрушен, но после восстановлен.


2. Музей зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево, отреставрированный в 2020 году

3. Реставрация здания 1918 года Кастелиньо да Флореста, Бразилия

4. Преображение здания в городе Липова, Румыния

5. Местный «Флэтайрон-билдинг» в Познани, Польша

Снесён в 2011 году из-за неудовлетворительного технического состояния и реконструирован в первоначальном виде в 2019 году.


6. Работа ещё в процессе, но главное, что это здание в Таллине не было снесено

7. Дворец изящных искусств в Мехико до и после ликвидации автопарковки

8. Превращение непривлекательного модернистского здания 20 века в симпатичную постройку в традиционном стиле, Великобритания

9. Реновация здания мануфактуры в городе Лодзь, Польша

10. Государственный музей-заповедник «Павловск»

Здание и весь парк сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были восстановлены в 1978 году.


11. Железнодорожный вокзал Жуанвилля в Бразилии, построенный в 1906 году и после отреставрированный

12. Отреставрированное здание старого элеватора, Новороссийск

13. Новое здание в георгианском стиле сменило здание 1950-х годов в Лондоне, Великобритания

Бонус: Биг-Бен, чья верхняя часть вновь видна горожанам после пятилетней реставрации

Знаменитая башня была закрыта в 2017 году, реконструкция должна полностью завершиться в середине 2022 года.

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Метки: было стало   здание   интересно   реставрация   старинные строения   фото   
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gavrosh Час назад
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Павел 22 минуты назад
Ничего себе... Павлу Первому памятник сохранился.
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