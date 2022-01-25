13 старинных строений, которые обрели новую жизнь

Когда люди восстанавливают старые сооружения, они отнюдь не всегда придерживаются тактики «сделать так, как было». Чаще всего у них даже нет такой задачи, даже если строения имеют историческое значение. В черте города их места занимают ТЦ или современные жилые здания, а за городом старинная плохо сохранившаяся архитектура может быть просто снесена или переделана под чью-то дачу без сохранения своего внешнего вида.

Благо, во всех странах мира существуют программы сохранения классической архитектуры в первозданном виде, под эгидой которых здания и прилегающие к ним территории восстанавливают в традиционном стиле без парковок и безликих панельных элементов.

1. Главный зал дворца Браницких в Белостоке, Польша