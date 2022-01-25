13 старинных строений, которые обрели новую жизнь

Предлагаю посмотреть на несколько удачных примеров реставрации!
Когда люди восстанавливают старые сооружения, они отнюдь не всегда придерживаются тактики «сделать так, как было». Чаще всего у них даже нет такой задачи, даже если строения имеют историческое значение. В черте города их места занимают ТЦ или современные жилые здания, а за городом старинная плохо сохранившаяся архитектура может быть просто снесена или переделана под чью-то дачу без сохранения своего внешнего вида.
Благо, во всех странах мира существуют программы сохранения классической архитектуры в первозданном виде, под эгидой которых здания и прилегающие к ним территории восстанавливают в традиционном стиле без парковок и безликих панельных элементов.
1. Главный зал дворца Браницких в Белостоке, Польша
В 1945 году он был практически полностью разрушен, но после восстановлен.
2. Музей зимних Олимпийских игр 1984 года в Сараево, отреставрированный в 2020 году
3. Реставрация здания 1918 года Кастелиньо да Флореста, Бразилия
4. Преображение здания в городе Липова, Румыния
5. Местный «Флэтайрон-билдинг» в Познани, Польша
Снесён в 2011 году из-за неудовлетворительного технического состояния и реконструирован в первоначальном виде в 2019 году.
6. Работа ещё в процессе, но главное, что это здание в Таллине не было снесено
7. Дворец изящных искусств в Мехико до и после ликвидации автопарковки
8. Превращение непривлекательного модернистского здания 20 века в симпатичную постройку в традиционном стиле, Великобритания
9. Реновация здания мануфактуры в городе Лодзь, Польша
10. Государственный музей-заповедник «Павловск»
Здание и весь парк сильно пострадали во время Великой Отечественной войны и были восстановлены в 1978 году.
11. Железнодорожный вокзал Жуанвилля в Бразилии, построенный в 1906 году и после отреставрированный
12. Отреставрированное здание старого элеватора, Новороссийск
13. Новое здание в георгианском стиле сменило здание 1950-х годов в Лондоне, Великобритания
Бонус: Биг-Бен, чья верхняя часть вновь видна горожанам после пятилетней реставрации
Знаменитая башня была закрыта в 2017 году, реконструкция должна полностью завершиться в середине 2022 года.
Источник:
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