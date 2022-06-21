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Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца

Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца

Автор:
21 июня 2022 13:26
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Tesla   Xavier Alexander Musk   Илон Маск   попадос   семья   смена пола   суд   шоу бизнес   
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18-летний Ксавье Александр Маск подал в суд прошение о смене имени. Отпрыск миллиардера больше не собирается носить фамилию папы, да и вообще, иметь с ним какие-либо отношения.

Сын миллиардера Илона Маска решил полностью дистанцироваться от папы. Он подал документы в суд Лос-Анджелеса, который должен признать его новый гендер и сменить имя. В обосновании прошения говорится следующее: «Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу вместе и не желаю быть связанной с моим биологическим отцом в каком-либо смысле, виде и форме». Оказывается, обращение было подано еще в апреле, сразу после дня рождения Ксавье Александра. Юноше тогда исполнилось 18 лет - этот возраст в Калифорнии считается возрастом согласия. С наступлением 18-летия граждане могут подавать прошения на смену имени, пола и выдачу новых документов.


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Каким будет новое имя сына Маска, не сообщается, но в ряде СМИ фигурирует Вивьен Уилсон. Вполне возможно, так действительно будут звать сына Илона. Кстати, Ксавье Александр - один из близнецов, рожденных в первом браке миллиардера с Джастин Маск. Его брат Гриффин - нормальный мальчишка, который о смене пола не заговаривает. Может, пока?



Первый брак Маска распался в 2008 году, и с тех пор, как пишут некоторые американские СМИ, отношения с детьми у основателя Теслы были напряженными. Из -за чего было утеряно взяимопонимание, не ясно - возможно, причиной стали разногласия в позиции Маска и его детей относительно ЛГБТ-сообщества. Известно, что Илон в прошлом поддерживал Республиканскую партию, выступающую за ограничения прав американских трансгендеров.


А вообще, миллиардер - многодетный папа. У Маска семеро детей: пятеро родились в браке с Джастин Маск, двое - с певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше). Последний на сегодняшний день ребенок появился на свет в марте 2022 года - к тому моменту Граймс и Маск уже не жили вместе.

Видимо, отцу всех этих отпрысков теперь остается надеяться, что остальные дети будут ощущать себя в границах того пола, который предназначила им природа.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Tesla   Xavier Alexander Musk   Илон Маск   попадос   семья   смена пола   суд   шоу бизнес   
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35  комментариев
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16k
alexis 2 часа назад
Отрёкся от всего. Кроме папиных денег.
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510
Жопа Полминуты назад
Такой молодой, а уже такой пи....ас.
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10k
Ivan 2 минуты назад
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1k
Duke_kir 6 минут назад
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279
VDVForever Полчаса назад
И когда уже все упоротые байденовские жополизы свалят в америку и сменят пол....
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18k
Александр Полчаса назад
Мне Илон, как личность, не особо нравится, но импонирует, что мужик родился в Африке во вполне простой семье и всем чернож....всем доказал, что можно быть откуда угодно и достичь многого.

Ну а его сынок сосунок, лишь доказал, что США лучшая страна, ведь она позволяет себе хер отрезать.

Надеюсь Маск прописал в наследство только своих детей с правильным гендером и ориентацией, чтоб этот звездюк, смог себе отрезанный хер за щеку заложить- зато сделает это сам, а не благодаря связям\деньгам папочки.
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25k
SerGProS Полчаса назад
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27k
koleos72 Полчаса назад
Короче, зажрались, пи.дора,сы! Илону надо им кислород перекрыть, пусть очком зарабатывают, а то на халявку живут и ещё зал.упаются!
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913
сергей ремизов Полчаса назад
Да нафиг такой сын нужен. Чувствует себя уродом, ну и пусть себе живет отдельно как урод.
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30k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Их дети сходят с ума
От того, что им нечего больше хотеть

Недолюбливаю БГ, но здесь точно..
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9k
Пётр Полчаса назад
Реалии современного мира из серии Америка сегодня...Если ты не идешь ровным шагом вместе с безудержной ЛГБТ пропагандой вселенского масштаба, не признаешь 864 пола, то от тебя будут все отворачиваться и даже собственные дети...
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6k
Echo 49 минут назад
"Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки"
Илон Маск.
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275
Мазай зайцев Echo 44 минуты назад
до него это сказали 150 человек. нехрен ему заслуги приписывать
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7k
♚ Мрачный Жнец ♚ 52 минуты назад
Да и Х:Й с ними.
Мне какое дело до их з@ё6ов?
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69
Ame onna 56 минут назад
Господи, ну где же вся эта армия психологов,когда она конкретно нужна? Где вот,а?! Значит, деньги тянуть из людей,когда они,видите ли,на работе переработали,это мы можем,а помочь, когда по настоящему у человека крыша едет -это нам стрёмно? Упахался на работе -отпуск возьми,или увольняйся,ищи лучше условия труда,жопа в отношениях -ищи другого партнёра,который по судьбе будет, просто муторно от жизни -иди к друзьям,родне,напейся,я не знаю, всё решаемо же! Но вот когда ТАКОЕ начинается -тут реально помощь нужна,но психологи им в ней отказывают! На черта они тогда нужны-то вообще,когда действительно проблема у человека?!... Ой,уроды!!!...(((
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30k
MatveiVainrub 56 минут назад
Всё перепуталось с головы на жопу .
А если по честному то ... Лишить нахрен шлёцика всего вообще . Он же ничего не умеет полюбасу . Пусть идёт жопой торговать !!!
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557
Бухтей Час назад
В семье не без урода.
Джеки Чан показал пример правильного отношения к такой ситуации.
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2k
Григорий Водениктов Час назад
лишить наследства 3.14dora, вообще всего, ты же не хочешь иметь с отцом ничего общего.
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28k
Григорий Час назад
Если мама сумасшедшая, а папа умнейший из людей, то дети возьмут все от мамы - они проживают с ней. А поскольку папа безумно богат, то они не знают почем фунт лиха, они в золотых памперсах с золотой ложкой. На детях гениев природа отдыхает.
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4k
Горожанин Час назад
Маска жалко!

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4k
Горожанин Час назад
Вот ещё одно доказательство, что сексуальная ориентация - это во многом следствие пропаганды, социума. Близнецовый метод исследования - один из самых научных и доказательных. Два человека с одним и тем же геномом - но совершенно разный итог развития личности. Впрочем, нужно ещё понаблюдать. Но в любом случае, очень любопытно.
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103
Kot13 Горожанин 21 минуту назад
Сексуальная ориентация, это не только гены, но и гормональные изменения, и строение некоторых отделов мозга. Близнецовый метод исследовпния, как Вы правильно заметили, позволяет эти различия выявить.
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234
Кристофер Робин Горожанин 8 минут назад
Когда учился на первом курсе, снимал комнату у бабушки, окно выходило на задний двор, где постоянно, что то ремонтировал в своей рыжой копейке мужичок лет 55ти. Как то в беседе, с бабкой, уронил фразу: бедный мужик, больше мучается со своей машиной чем ездит. Это не мужик это Аня, которая всегда себя называла Николаем, работает сантехником в местном ЖЭКе, одевается и ведет себя как мужчина столько сколько ее знаем. Это был 2001 год, а знала бабушка эту Аню(на тот момент) уже без малого 32 года, так откуда взяться пропаганде ЛГБТ в советское время, в республиканской столице за 5,6 тыс. Км от столицы СССР?
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39k
kalinser Час назад
Обоссытся пару раз,стоя в очереди в женский туалет,и опять возжелает писюн пришить!
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69
Ame onna kalinser 52 минуты назад
Нет. После калечащей операции назад пути нет. Поэтому столько недоделок и ходит по земле -матушке,"шемале" называются. Ей-богу, инквизицию надо вернуть,ох,много голов конечно полетело бы,но и выздоровели бы тоже очень много людей.
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