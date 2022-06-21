Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца

18-летний Ксавье Александр Маск подал в суд прошение о смене имени. Отпрыск миллиардера больше не собирается носить фамилию папы, да и вообще, иметь с ним какие-либо отношения.
Сын миллиардера Илона Маска решил полностью дистанцироваться от папы. Он подал документы в суд Лос-Анджелеса, который должен признать его новый гендер и сменить имя. В обосновании прошения говорится следующее: «Гендерная идентичность и тот факт, что я больше не живу вместе и не желаю быть связанной с моим биологическим отцом в каком-либо смысле, виде и форме». Оказывается, обращение было подано еще в апреле, сразу после дня рождения Ксавье Александра. Юноше тогда исполнилось 18 лет - этот возраст в Калифорнии считается возрастом согласия. С наступлением 18-летия граждане могут подавать прошения на смену имени, пола и выдачу новых документов.
Каким будет новое имя сына Маска, не сообщается, но в ряде СМИ фигурирует Вивьен Уилсон. Вполне возможно, так действительно будут звать сына Илона. Кстати, Ксавье Александр - один из близнецов, рожденных в первом браке миллиардера с Джастин Маск. Его брат Гриффин - нормальный мальчишка, который о смене пола не заговаривает. Может, пока?
Первый брак Маска распался в 2008 году, и с тех пор, как пишут некоторые американские СМИ, отношения с детьми у основателя Теслы были напряженными. Из -за чего было утеряно взяимопонимание, не ясно - возможно, причиной стали разногласия в позиции Маска и его детей относительно ЛГБТ-сообщества. Известно, что Илон в прошлом поддерживал Республиканскую партию, выступающую за ограничения прав американских трансгендеров.
А вообще, миллиардер - многодетный папа. У Маска семеро детей: пятеро родились в браке с Джастин Маск, двое - с певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше). Последний на сегодняшний день ребенок появился на свет в марте 2022 года - к тому моменту Граймс и Маск уже не жили вместе.
Видимо, отцу всех этих отпрысков теперь остается надеяться, что остальные дети будут ощущать себя в границах того пола, который предназначила им природа.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а его сынок сосунок, лишь доказал, что США лучшая страна, ведь она позволяет себе хер отрезать.
Надеюсь Маск прописал в наследство только своих детей с правильным гендером и ориентацией, чтоб этот звездюк, смог себе отрезанный хер за щеку заложить- зато сделает это сам, а не благодаря связям\деньгам папочки.
От того, что им нечего больше хотеть
Недолюбливаю БГ, но здесь точно..
Илон Маск.
Чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки автор фразы неизвестен. Её приписывают немецкому поэту Генриху Гейне (1797-1856), английскому драматургу Бернарду Шоу (1856-1950), французской писательнице Мари де Рабютен-Шанталь (1626-1696), Чехову (1860-1904), немецкому философу Ницше (1844-1900).
В конце ХIХ, начале ХХ века Александр Фёдоров написал стихотворение «Охота», в котором последняя фраза взята в кавычки, то есть уже была известна.
Мне какое дело до их з@ё6ов?
А если по честному то ... Лишить нахрен шлёцика всего вообще . Он же ничего не умеет полюбасу . Пусть идёт жопой торговать !!!
Джеки Чан показал пример правильного отношения к такой ситуации.
А тот , что без причиндал - трансгендер с коррекцией пола.