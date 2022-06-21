Удар в спину: сын Илона Маска решил сменить пол и отречься от отца





Первый брак Маска распался в 2008 году, и с тех пор, как пишут некоторые американские СМИ, отношения с детьми у основателя Теслы были напряженными. Из -за чего было утеряно взяимопонимание, не ясно - возможно, причиной стали разногласия в позиции Маска и его детей относительно ЛГБТ-сообщества. Известно, что Илон в прошлом поддерживал Республиканскую партию, выступающую за ограничения прав американских трансгендеров.





А вообще, миллиардер - многодетный папа. У Маска семеро детей: пятеро родились в браке с Джастин Маск, двое - с певицей Граймс (настоящее имя Клэр Буше). Последний на сегодняшний день ребенок появился на свет в марте 2022 года - к тому моменту Граймс и Маск уже не жили вместе.

Видимо, отцу всех этих отпрысков теперь остается надеяться, что остальные дети будут ощущать себя в границах того пола, который предназначила им природа.