Илон Маск опасается похищения своей семьи

Чтобы этого ни произошло основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter вооружил охрану до зубов и наполнил дом отца камерами.
Отец технического магната Эррол Маск говорит, что 51- летний Илон инвестировал средства в первоклассную защиту для него в его доме в Южной Африке. Также Маск-младший основательно подошел к безопасности и своего дома.
76-летний инженер на пенсии рассказал, что его сын опасается, что похитители могут «быстро заработать 20 миллионов долларов», похитив кого-нибудь из членов их семьи.
Илон озадачился безопасностью семьи после того, как опубликовал в свободном доступе файлы Twitter, которые разоблачают то, что, по его мнению, является сговором правительства США с платформой социальных сетей для цензуры контента.
Еще тревожнее стало на душе Маска после того, как "сумасшедший" преследовал машину с его младшим сыном X Æ A-12 в Лос-Анджелесе. А тут как раз ему на глаза попался аккаунт, который «опубликовал его точное местоположение в реальном времени, в основном координаты убийства».
Аккаунт снесли и попутно заблокировали еще одну учетку, которая отслеживала его частный самолет и журналистов, которые особо рьяно ретвитили его сообщения.
Ну и плюс за последний год в дом отца Маска несколько раз наведывались злоумышленники, папеньку не сперли, зато похитили два больших телевизора.
Источник:
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