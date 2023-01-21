Илон Маск опасается похищения своей семьи

Отец технического магната Эррол Маск говорит, что 51- летний Илон инвестировал средства в первоклассную защиту для него в его доме в Южной Африке. Также Маск-младший основательно подошел к безопасности и своего дома.

76-летний инженер на пенсии рассказал, что его сын опасается, что похитители могут «быстро заработать 20 миллионов долларов», похитив кого-нибудь из членов их семьи.