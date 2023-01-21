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Илон Маск опасается похищения своей семьи

Илон Маск опасается похищения своей семьи

Автор:
21 января 2023 14:46
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Илон Маск   безопасность   охрана   покушения   похищения   семья   
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Чтобы этого ни произошло основатель Tesla, SpaceX и глава Twitter вооружил охрану до зубов и наполнил дом отца камерами.

Отец технического магната Эррол Маск говорит, что 51- летний Илон инвестировал средства в первоклассную защиту для него в его доме в Южной Африке. Также Маск-младший основательно подошел к безопасности и своего дома.

76-летний инженер на пенсии рассказал, что его сын опасается, что похитители могут «быстро заработать 20 миллионов долларов», похитив кого-нибудь из членов их семьи.


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Илон озадачился безопасностью семьи после того, как опубликовал в свободном доступе файлы Twitter, которые разоблачают то, что, по его мнению, является сговором правительства США с платформой социальных сетей для цензуры контента.


Еще тревожнее стало на душе Маска после того, как "сумасшедший" преследовал машину с его младшим сыном X Æ A-12 в Лос-Анджелесе. А тут как раз ему на глаза попался аккаунт, который «опубликовал его точное местоположение в реальном времени, в основном координаты убийства».

Аккаунт снесли и попутно заблокировали еще одну учетку, которая отслеживала его частный самолет и журналистов, которые особо рьяно ретвитили его сообщения.


Ну и плюс за последний год в дом отца Маска несколько раз наведывались злоумышленники, папеньку не сперли, зато похитили два больших телевизора.

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Метки: Илон Маск   безопасность   охрана   покушения   похищения   семья   
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9  комментариев
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paulgr Час назад
Обратная сторона богатства и известности...
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3k
Константин 4 минуты назад
Илон, давай к нам, возглавишь Роскосмос. Пределов финансирования не будет.
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40k
Сергей 15 минут назад
А не надо было говорить что "Крым наш" Росийский, теперь перебирайся в Россию.....
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3k
Дмитрий 22 минуты назад
Илон, голову [мат]и, укроблядям тЫрнет отключи, со своими [мат] из пентагона инфой не делись, трампу акк востанови, и можешь любым рейсом свою семью в РОССИЮ присылать, каждый гражданин РФ после такого, лично выгрызет глаз любому кто на твоих хоть немного косо посмотрит.
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30k
АнтонПолднев Полчаса назад
Телевизоры жалко...
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2k
NIS 45 минут назад
Интересное отчество будет у маскова внука !
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2k
poбт 59 минут назад
ну ладно хоть Путина не упомянул
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27k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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