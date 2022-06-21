Тинькофф - это вынужденная мера по взыманию комисси в валюте

ну и несколько комментов от пользователей:

"Тинькофф бьёт все рекорды по пробитию дна" - DocNok

"Мораль проста - если твоё не у тебя в руках, значит это уже не твоё..." - AleXXX82

"Вот именно. Давай деньги только в те руки, которые можешь сломать в любой момент." - strijj78