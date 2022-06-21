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Тинькофф - это вынужденная мера по взыманию комисси в валюте

Тинькофф - это вынужденная мера по взыманию комисси в валюте

Автор:
21 июня 2022 03:46
Метки: Неюмор   Тинькоф   деньги   
1404
2

Тинькофф объяснил комиссию за переводы в валюте вынужденной мерой.

ну и несколько комментов от пользователей:
"Тинькофф бьёт все рекорды по пробитию дна" - DocNok
"Мораль проста - если твоё не у тебя в руках, значит это уже не твоё..." - AleXXX82
"Вот именно. Давай деньги только в те руки, которые можешь сломать в любой момент." - strijj78

Источник:

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7  комментариев
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Банк Тинька национализировать и переименовать в Деньги и точка!
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31k
Fat Lynx 13 минут назад
Ростовщичество - грех!
А в других банках можно обналичить валюту?
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36k
Антон Полчаса назад
Ростовщичество всегда было злом, раньше их даже в церковь не пускали. Да и история тамплиеров более чем показательна.
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7k
Trenzel2003 38 минут назад
У этого паразита даже офиса нет. Физического офиса. И именно по этой причине этот тожеБанк был послан в первые мгновения когда их представитель начал предлагать карту.
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25k
ɯǝvvоwɔ uєʞ 39 минут назад
Ну дык Тиньков продал свою долю акций. Кому? Не поленитесь, погуглите (или пояндексьте).
Осталось только запастись попкорном, чтобы наблюдать как быстро банк превратится в тефлоновое покрытие дна.
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10k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Ранее основатель «Тинькофф банка» Олег Тинькков высказался против спецоперации в Украине и ответил россиянам, которые ... Основатель «Тинькофф банка» Олег Тиньков пообщался с читателями, поддерживающими спецоперацию в Украине, назвав тех, кто рисует Z, «дебилами».(ц)
Уже сколько говорилось на эту тему!
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