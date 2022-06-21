Тинькофф - это вынужденная мера по взыманию комисси в валюте

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Тинькофф объяснил комиссию за переводы в валюте вынужденной мерой.
Источник:
АНТИФИШКИ
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А в других банках можно обналичить валюту?
Осталось только запастись попкорном, чтобы наблюдать как быстро банк превратится в тефлоновое покрытие дна.
Уже сколько говорилось на эту тему!