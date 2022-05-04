Загадочный доллар: легенды и факты о самой популярной в мире валюте

А откуда появилось слово «баксы»? На этот счёт существует две версии, однако ни одна из них не имеет достоверного подтверждения. По одной из них оно появилось от сокращения buckskin, то есть «оленьей шкуры», поскольку их американцы когда-то использовали в торговых отношениях.

По другой, у истоков стоял Линкольн, который в период гражданской войны отдал распоряжение выпустить новые банкноты. Их тыльная сторона была зелёного цвета, отсюда получив название greenbacks или же сокращённо «баксы».