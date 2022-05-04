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Загадочный доллар: легенды и факты о самой популярной в мире валюте

Загадочный доллар: легенды и факты о самой популярной в мире валюте

Автор:
04 мая 2022 23:19
Сообщество : Истории
Метки: Легенды и мифы   США   валюты   деньги   доллары   истории   
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Как бы люди не относились к американскому доллару, на сегодняшний день эта валюта считается самой востребованной на рынке. Но самое главное, что за этой популярностью скрывается немало интересных секретов и легенд.

В Америке, как в Европе и некоторых азиатских странах, в денежном обращении участвовали серебряные монеты. Их называли «йоахимсталер» и чеканили в Чехии. Позже его сократили до слова «талер», а на английский перевели как «доллар».  Именно так и появилось известное сегодня название этой валюты.

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Бумажные банкноты появились лишь в 1861 году, однако их дизайн неоднократно менялся. Правда, зелёный оттенок сохранялся на протяжении всего времени, поскольку ассоциировался с провозглашением независимости. Именно этот цвет и стал неким символом доллара.

Самое интересное, что «бумажные» банкноты – не совсем верно. Их изготавливают из ткани: на ¾ из хлопка и ¼ изо льна.

А откуда появилось слово «баксы»? На этот счёт существует две версии, однако ни одна из них не имеет достоверного подтверждения. По одной из них оно появилось от сокращения buckskin, то есть «оленьей шкуры», поскольку их американцы когда-то использовали в торговых отношениях.


По другой, у истоков стоял Линкольн, который в период гражданской войны отдал распоряжение выпустить новые банкноты. Их тыльная сторона была зелёного цвета, отсюда получив название greenbacks или же сокращённо «баксы».

Наверняка многих интересовало, что же значит массонский треугольник, размещённый на банкноте. Сама пирамида символизирует формирование штатов. Её 13 ступеней – это колонии США, а незавершённость означает, что государство не имеет границ и готово к расширению.  

Треугольник с глазом же таит в себе христианскую тематику. Он является символом святой Троицы: Отца, Сына и Святого Духа.  Внизу же находится надпись «NOVUS ORDO SECLORUM», которую можно перевести как «Новый закон на века», а дата символизирует год подписания всем известной Декларации. К слову, массонский треугольник также можно встретить на государственных печатях.


Как доллар стал такой авторитетной валютой, ведь не один век лидерство удерживал английский фунт? Всё дело в стабильности экономики, ведь США пережили лишь одну Гражданскую войну, сторонясь других. Именно во время Второй мировой войны американская валюта набила очки доверия, из-за чего после её завершения многие страны поддерживали свои деньги не золотом, а долларом.

На сегодняшний день самой крупной считается банкнота в $100.  Однако в денежном обращении были даже 10-тысячные купюры. В период великой депрессии 1929-1939 годов и вовсе существовала «деньга» номиналом в $100 тыс. Правда, рассчитываться ей могли лишь банки и казначейство. Всего в обращении было 42 тыс. банкнот, однако использование их простыми людьми считалось незаконным.


Ну и закончим весь необычным секретом о долларовых банкнотах. По данным некоторых исследований, на большей части банкнот содержатся микроскопические частицы кокаина, а также других наркотиков вроде амфетамина и героина.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Легенды и мифы   США   валюты   деньги   доллары   истории   
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Бритва 2 часа назад
"грязная зеленая бумажка".
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Антибиотик
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