В Германии мужчина купил на eBay кухонные шкафы и нашел в них 150 тысяч евро

Житель Германии нашел в подержанном кухонном гарнитуре, купленном на интернет-аукционе eBay, крупную денежную сумму и сдал ее полиции.
50-летний соцработник Томас Хеллер купил на eBay подержанный кухонный гарнитур. Мебель продавалась по 300 евро (23 тысячи рублей), но мужчина выторговал понижение цены до 240 евро (18,4 тысячи рублей).
Спустя несколько дней после покупки Хеллер обнаружил в шкафу две коробки с деньгами. Одна из них была открыта, и оттуда выглядывали купюры по 100 евро (7,6 тысячи рублей). В общей сложности в них лежало более 150 тысяч евро (11,5 миллиона рублей) наличными. Очевидно, что прежние владельцы гарнитура спрятали деньги и забыли об этом.
Мужчина не присвоил деньги, а отнес их в полицию. Чтобы установить владельца кухни, потребовалось расследование. Как выяснилось, гарнитур продавала престарелая вдова из города Галле, земля Саксония-Анхальт. 91-летняя женщина переехала в дом престарелых после того, как ее муж скончался, а продажей мебели занимался ее старший внук, который не знал о хранившихся внутри деньгах.
Согласно законодательству Германии, найденные деньги нельзя оставлять себе, если сумма превышает 10 евро (768 рублей). Нарушителям грозит до трех лет тюрьмы. Поскольку Хеллер добровольно сдал деньги полиции, ему причитается три процента от находки, что в данном случае составляет 4,5 тысячи евро (345,8 тысячи рублей). Мужчина не уточнил, на что собирается потратить вознаграждение.
Источник:
АНТИФИШКИ
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