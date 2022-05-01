В Германии мужчина купил на eBay кухонные шкафы и нашел в них 150 тысяч евро

Спустя несколько дней после покупки Хеллер обнаружил в шкафу две коробки с деньгами. Одна из них была открыта, и оттуда выглядывали купюры по 100 евро (7,6 тысячи рублей). В общей сложности в них лежало более 150 тысяч евро (11,5 миллиона рублей) наличными. Очевидно, что прежние владельцы гарнитура спрятали деньги и забыли об этом.

