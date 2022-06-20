Испугался популярности и стал дальнобойщиком: Вилле Хаапасало «стукнул» полтинник

В фильме 1995 года «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина Вилле сыграл парня из Финляндии, который изучает обычаи русской охоты. К волне бешеной популярности актер оказался не готов, и после премьеры фильма на канале ОРТ, уехал в родную Финляндию, где стал … дальнобойщиком. В то время он не хотел возвращаться в кино. Максимум, что он допускал – работу в каком-нибудь провинциальном театре.

Однако вскоре Вилле Хаапасало изменил свое решение и в кино все-таки вернулся. Его следующая яркая роль – финский снайпер Вейкко в фильме «Кукушка» 2002 года, за которого актер получил несколько престижных премий.