Испугался популярности и стал дальнобойщиком: Вилле Хаапасало «стукнул» полтинник

Он проснулся знаменитым в 1995 году вовсе не в родной Финляндии, а в России, где он снялся в русской народной комедии «Особенности национальной охоты».
На актера Вилле Хаапасало учился в Институте театра, музыки и кинематографии в Санкт-Петербурге, куда отправился сразу после школы. Он практически не знал русского языка, поэтому у нас ему пришлось не просто, он несколько раз собирался вернуться домой, однако все же остался, чтобы не стать неудачником в глазах родных и друзей.
В фильме 1995 года «Особенности национальной охоты» Александра Рогожкина Вилле сыграл парня из Финляндии, который изучает обычаи русской охоты. К волне бешеной популярности актер оказался не готов, и после премьеры фильма на канале ОРТ, уехал в родную Финляндию, где стал … дальнобойщиком. В то время он не хотел возвращаться в кино. Максимум, что он допускал – работу в каком-нибудь провинциальном театре.
Однако вскоре Вилле Хаапасало изменил свое решение и в кино все-таки вернулся. Его следующая яркая роль – финский снайпер Вейкко в фильме «Кукушка» 2002 года, за которого актер получил несколько престижных премий.
Помимо работы актером, режиссером и продюсером, сегодня Вилле Хаапасало занимается ресторанным бизнесом. Восемь лет назад он открыл ресторан «Ville"s Mayak» в городке Лаппеэнранта в родной Финляндии, а в 2017 году в самом центре Хельсинки открыл двери для посетителей его ресторан грузинской кухни.
Сам актер признается, что ест хинкали и хачапури с юных лет, их он полюбил во время учебы в Санкт-Петербурге.
Вилле живет в финском селе Пуумала, где пару лет назад он открыл пекарню, в которой время от времени сам готовит угощения для посетителей. Хаапасало признается, что время, проведенное в России научило его умению жить одним днем, не переживая ни о прошлом, ни о будущем. В его родной Финляндии такое мышление недопустимо.
И сегодня актер в свои 50 лет часто бывает в России – приезжает к друзьям, снимает циклы передач, работает.
На улицах больших городов с ним здоровается каждый второй, и все это благодаря той самой роли в фильме «Особенности национальной охоты».
Источник:
АНТИФИШКИ
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