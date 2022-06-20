Скончался культовый советский актер Регимантас Адомайтис

663
2
20 июня в Вильнюсе скончался Регимантас Адомайтис, советский, литовский актер театра, кино и ТВ, один из самых популярных и любимых в СССР прибалтийских артистов.
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 в городе Шяуляй. В 1959-м окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1962-м - актерский факультет Литовской государственной консерватории. Работал в Капсукском и Каунасском драмтеатрах, с 1967-го служил в Национальном академическом драматическом театре Литовской республики. Лауреат множества наград и званий.
×
×
На счету Адомайтиса, начиная с 60-х, порядка девяти десятков фильмов и сериалов, включая образы Локиса в "Никто не хотел умирать", Сергей Лазо в одноимённой ленте 1967 года, Антонио во "Всей правде о Колумбе", Эдмонда в "Короле Лире" 1970-го, Орландо в "Кентаврах", Алексея Павлищева в "Из жизни отдыхающих", Орвила Мейсона в экранизации "Американской трагедии", Вейланд в "Трудно быть богом" 1989-го, Морган в "Мираже", Червеня в "Зеленом фургоне" и, конечно, Энди Таккера в мини-сериале "Трест, который лопнул" (за Адомайтиса там говорит Александр Демьяненко, а поет - Павел Смеян).
Регимантас Адомайтис получил звание Народного артиста СССР в 1985 году.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Никакого хромакея: хитрости и ухищрения на съемках культовых фильмов
- Почему фильм "Верные друзья" был отправлен "на полку"
- Куда исчезла одна из самых красивых актрис СССР Лилита Озолиня
- Потаённые ТВ-страхи детворы лихих 90-х
- Почему коллегам было стыдно за Николая Рыбникова
Новости партнёров
На смену им уже пришли другие литовцы: злобные нацисты, ненавидящие Россию.