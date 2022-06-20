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Скончался культовый советский актер Регимантас Адомайтис

Скончался культовый советский актер Регимантас Адомайтис

Автор:
20 июня 2022 15:26
Метки: Регимантас Адомайтис   СССР   кино   народный артист   
663
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20 июня в Вильнюсе скончался Регимантас Адомайтис, советский, литовский актер театра, кино и ТВ, один из самых популярных и любимых в СССР прибалтийских артистов.
Регимантас Адомайтис родился 31 января 1937 в городе Шяуляй. В 1959-м окончил физико-математический факультет Вильнюсского университета, в 1962-м - актерский факультет Литовской государственной консерватории. Работал в Капсукском и Каунасском драмтеатрах, с 1967-го служил в Национальном академическом драматическом театре Литовской республики. Лауреат множества наград и званий.
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На счету Адомайтиса, начиная с 60-х, порядка девяти десятков фильмов и сериалов, включая образы Локиса в "Никто не хотел умирать", Сергей Лазо в одноимённой ленте 1967 года, Антонио во "Всей правде о Колумбе", Эдмонда в "Короле Лире" 1970-го, Орландо в "Кентаврах", Алексея Павлищева в "Из жизни отдыхающих", Орвила Мейсона в экранизации "Американской трагедии", Вейланд в "Трудно быть богом" 1989-го, Морган в "Мираже", Червеня в "Зеленом фургоне" и, конечно, Энди Таккера в мини-сериале "Трест, который лопнул" (за Адомайтиса там говорит Александр Демьяненко, а поет - Павел Смеян).
Регимантас Адомайтис получил звание Народного артиста СССР в 1985 году.

Источник:

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11  комментариев
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2k
Лёха 2 часа назад
Земля пухом.
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wild cat 6 минут назад
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Александр Голованов 2 часа назад
Замечательный актер. А в "Никто не хотел умирать" вообще уникальный актерский состав. Жаль, но и возраст вполне себе почтенный. 85 лет, это достойная цифра.
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Frank Borman 2 часа назад
Уходит советское поколение. Еще лет 20, и не останется людей, выросших при СССР.
На смену им уже пришли другие литовцы: злобные нацисты, ненавидящие Россию.
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199
Albert Rost Нанук Паналык 38 минут назад
Ага. А Охлоина не была понад усе. Юбер аллес, бандерченок
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