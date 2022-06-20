Скончался культовый советский актер Регимантас Адомайтис

На счету Адомайтиса, начиная с 60-х, порядка девяти десятков фильмов и сериалов, включая образы Локиса в "Никто не хотел умирать", Сергей Лазо в одноимённой ленте 1967 года, Антонио во "Всей правде о Колумбе", Эдмонда в "Короле Лире" 1970-го, Орландо в "Кентаврах", Алексея Павлищева в "Из жизни отдыхающих", Орвила Мейсона в экранизации "Американской трагедии", Вейланд в "Трудно быть богом" 1989-го, Морган в "Мираже", Червеня в "Зеленом фургоне" и, конечно, Энди Таккера в мини-сериале "Трест, который лопнул" (за Адомайтиса там говорит Александр Демьяненко, а поет - Павел Смеян).