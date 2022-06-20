Автоподставщик в Краснодаре разыграл спектакль, но остался ни с чем

Автоподставщики - отдельная каста бездельников, которые ни за что хотят получить изрядную мзду. Правда, с каждым годом действать этим ушлым актёрам погорелого театра становится всё сложнее.
На улице Седина в Краснодаре гений автоподставы, завидев "Газель", решил действовать. Но аккуратно. Хлопнув ладошкой по заднему борту, он картинно повалился на землю. Водитель авто , услышав звук удара, остановился.
Осторожно! В видео присутствует ненормативная лексика!
Дальше ситуация, по словам свидетеля, развивалась не в пользу водителя. Тут же возникли правоохранители, которые попытались "развести" бедолагу на деньги. Однако пополнить карманы ни служивым, ни якобы получившему травмы пешеходу не удалось - водитель с регистратором, записавшим это видео, спас газелиста от ненужных расходов и нервотрёпки.
Источник:
АНТИФИШКИ
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