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Автоподставщик в Краснодаре разыграл спектакль, но остался ни с чем

Автоподставщик в Краснодаре разыграл спектакль, но остался ни с чем

Автор:
20 июня 2022 14:45
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомошенники   автоподстава   видео   видеорегистратор   газель   краснодар   под колеса   
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Автоподставщики - отдельная каста бездельников, которые ни за что хотят получить изрядную мзду. Правда, с каждым годом действать этим ушлым актёрам погорелого театра становится всё сложнее.


На улице Седина в Краснодаре гений автоподставы, завидев "Газель", решил действовать. Но аккуратно. Хлопнув ладошкой по заднему борту, он картинно повалился на землю. Водитель авто , услышав звук удара, остановился.



Дальше ситуация, по словам свидетеля, развивалась не в пользу водителя. Тут же возникли правоохранители, которые попытались "развести" бедолагу на деньги. Однако пополнить карманы ни служивым, ни якобы получившему травмы пешеходу не удалось - водитель с регистратором, записавшим это видео, спас газелиста от ненужных расходов и нервотрёпки.

Источник:

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Метки: авто   автомошенники   автоподстава   видео   видеорегистратор   газель   краснодар   под колеса   
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4  комментария
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Mowgley Z ⚔ Час назад
Судя по тексту поста, и актеру, и оборотням-правоохранителям все сошло с рук?
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Борис Карабанов 24 минуты назад
Надо было дать официальный ход делу, дождаться официальных обвинений, а потом заявить о факте ложного доноса и, возможно (сомневаюсь) о факте злоупотребления служебными полномочиями. Я не думаю, что "правоохранители", как указывается в тексте, не понимали в чём тут дело и пытались что-то поиметь, явно рискуя должностями. Но кому охота связываться с такими вещами, да и время не у всех на это есть.
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3k
Babangdida 2 часа назад
Плохо что ни с чем. Надо было оштрафовать или даже дать небольшой срок (скажем 15 суток).
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