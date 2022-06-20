Автоподставщик в Краснодаре разыграл спектакль, но остался ни с чем

Дальше ситуация, по словам свидетеля, развивалась не в пользу водителя. Тут же возникли правоохранители, которые попытались "развести" бедолагу на деньги. Однако пополнить карманы ни служивым, ни якобы получившему травмы пешеходу не удалось - водитель с регистратором, записавшим это видео, спас газелиста от ненужных расходов и нервотрёпки.