Лакомство с огоньком: не плати, если сможешь съесть!

Может ли мороженое быть острым? Звучит абсурдно, но если мы говорим об угощении, подаваемом в деревне Хирата в японской провинции Фукусима, - то да, разумеется! Здесь подают специальное мороженое, щедро посыпанное молотым перцем хабанеро, количество которого варьируется в зависимости от любви клиента к острому. Это действительно опасный аттракцион: прежде, чем съесть его, ты должен подписать документ, гласящий, что ты ешь это мороженое по собственной воле, - такой документ освобождает продавца от ответственности за то, что случится с клиентом.

История ныне известного мороженого хабанеро из Хираты восходит к катастрофе на Фукусиме в 2011 году. До того, как на регион обрушилось цунами, и страх перед радиационными осадками начал охватывать страну, в деревне никогда не было проблем с продажей овощей. Но потом все пошло под откос, и местные жители начали искать новые способы заработка.