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Лакомство с огоньком: не плати, если сможешь съесть!

Лакомство с огоньком: не плати, если сможешь съесть!

Автор:
20 июня 2022 14:03
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Япония   бесплатное лакомство   испытание огнем   мороженое   острое   с огоньком   съешь если сможешь   хабанеро   
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Хирата, небольшая деревня в японской префектуре Фукусима, прославилась тем, что предлагает туристам попробовать суперострое мороженое с добавлением перца хабанеро. Вы даже можете получить его бесплатно - если сумеете доесть его до конца.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Япония   бесплатное лакомство   испытание огнем   мороженое   острое   с огоньком   съешь если сможешь   хабанеро   
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9  комментариев
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4k
Тамара 2 часа назад
На халяву - и уксус сладкий.
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2k
Copycat Полчаса назад
я бы смог - очень люблю острое, халопеньо ем как закусочки, проблема в другом - когда в туалет идешь это просто нечто в плане ощущение, глаза на выкате, задница горит, пот течер ручьями - по тому что задница в прямо смысле начинает полыхать)
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3k
PtDragon 37 минут назад
А парень молодец, не поленился даже капли за собой убрать!
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24k
Ego sum qui sum 48 минут назад
Лакомство с огоньком: не плати, если сможешь съесть!Посмотреть
Лакомство с огоньком: не плати, если сможешь съесть!
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61k
Опиум для народа Час назад
Ну и нах"й такое сомнительное лакомство, когда сожрать его до конца является испытанием. Просто замануха для дебилов, которым хочется потом ляпнуть "а я ел такое острое мороженое"...
"Магазин "Пятерочка" предлагает акцию. Сожри пакетик красного перца на кассе и получи его бесплатно", бл"дь...)
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8k
Б.Касторский 2 часа назад
Глупость какая-то. Так можно предложить выпить уксус, например. Дескать, выпей стакан! Если смог, то бесплатно, если нет, извиняй, пусть твои потомки оплатят некую сумму.
Надо думать о безопасности потребителя. А так и в Москве есть кафе с острыми крыльями, где самую острую порцию можно съесть бесплатно, если сможешь доесть. Даже фото обещают повесить на стену. Справедливости ради, там несколько фотографий есть. Но для нормального человека острота этих крыльев запредельная, язву можно не сходя с места получить.
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179
hammog 2 часа назад
Блин, то есть если я не смогу съесть, то меня заставят платить за нафиг не нужное мне надкусанное морожко????
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