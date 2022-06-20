Лакомство с огоньком: не плати, если сможешь съесть!

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Хирата, небольшая деревня в японской префектуре Фукусима, прославилась тем, что предлагает туристам попробовать суперострое мороженое с добавлением перца хабанеро. Вы даже можете получить его бесплатно - если сумеете доесть его до конца.
Может ли мороженое быть острым? Звучит абсурдно, но если мы говорим об угощении, подаваемом в деревне Хирата в японской провинции Фукусима, - то да, разумеется! Здесь подают специальное мороженое, щедро посыпанное молотым перцем хабанеро, количество которого варьируется в зависимости от любви клиента к острому. Это действительно опасный аттракцион: прежде, чем съесть его, ты должен подписать документ, гласящий, что ты ешь это мороженое по собственной воле, - такой документ освобождает продавца от ответственности за то, что случится с клиентом.
История ныне известного мороженого хабанеро из Хираты восходит к катастрофе на Фукусиме в 2011 году. До того, как на регион обрушилось цунами, и страх перед радиационными осадками начал охватывать страну, в деревне никогда не было проблем с продажей овощей. Но потом все пошло под откос, и местные жители начали искать новые способы заработка.
История ныне известного мороженого хабанеро из Хираты восходит к катастрофе на Фукусиме в 2011 году. До того, как на регион обрушилось цунами, и страх перед радиационными осадками начал охватывать страну, в деревне никогда не было проблем с продажей овощей. Но потом все пошло под откос, и местные жители начали искать новые способы заработка.
Трех местных фермеров привлекла идея выращивания симпатичных маленьких перцев хабанеро. Увы, они не задумались о том, что эти перцы слишком острые для большинства японских потребителей. Они не могли найти рынок для своей продукции, да и добавление перца к мисо и карри тоже не удавалось.
В 2015 году во время мозгового штурма, пытаясь придумать, как они могли бы использовать перец хабанеро, фермеры решили применить его в качестве ингредиента для мягкого мороженого. Идея прижилась, и привлечение любителей острого, желающих попробовать мороженое Хабанеро", стало центральной частью рекламных усилий деревни.
Приготовление мороженого "Хабанеро" — не самая легкая работа в мире. Рабочие в перчатках, масках и защитных очках посыпают угощение обжигающим язык порошком перца хабанеро. Но еще сложнее будет съесть необычное лакомство.
В 2015 году во время мозгового штурма, пытаясь придумать, как они могли бы использовать перец хабанеро, фермеры решили применить его в качестве ингредиента для мягкого мороженого. Идея прижилась, и привлечение любителей острого, желающих попробовать мороженое Хабанеро", стало центральной частью рекламных усилий деревни.
Приготовление мороженого "Хабанеро" — не самая легкая работа в мире. Рабочие в перчатках, масках и защитных очках посыпают угощение обжигающим язык порошком перца хабанеро. Но еще сложнее будет съесть необычное лакомство.
Смельчаки, решившиеся попробовать это угощение, могут выбрать различную степень остроты, причем самая крайняя — адская острота — предлагается бесплатно, если претендент сможет его съесть. Таким образом тот, кто съест это мороженое, может не только прославиться, но и сэкономить 500 иен, или $3,80.
Корреспондент популярного японского реалити-шоу недавно ездил в деревню Хирата, чтобы попробовать знаменитое мороженое Хабанеро, и выбрал самый острый уровень. Хотя в начале эксперимента он выглядел смелым и решительным, в конце концов, он зарыдал и стал заливать в рот холодную воду, не доев лакомство.
Корреспондент популярного японского реалити-шоу недавно ездил в деревню Хирата, чтобы попробовать знаменитое мороженое Хабанеро, и выбрал самый острый уровень. Хотя в начале эксперимента он выглядел смелым и решительным, в конце концов, он зарыдал и стал заливать в рот холодную воду, не доев лакомство.
Итак, если вам нравятся по-настоящему горячие штучки, вы можете отправиться в деревню Хирата и попробовать знаменитое мороженое "Хабанеро". Ну, а если вы хотите чего-нибудь оригинального, но не являетесь поклонником экстрима, - здесь же, в деревне, можно купить мягкое мороженое с корицей, посыпанное сухим порошком чая матча.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Надо думать о безопасности потребителя. А так и в Москве есть кафе с острыми крыльями, где самую острую порцию можно съесть бесплатно, если сможешь доесть. Даже фото обещают повесить на стену. Справедливости ради, там несколько фотографий есть. Но для нормального человека острота этих крыльев запредельная, язву можно не сходя с места получить.