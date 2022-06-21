Знаменитости и их дети поделились семейными фотографиями в честь Дня отца

В третье воскресенье июня, 19 числа, во многих странах праздновали День отца. Знаменитости поделились тёплыми фотографиями с участием своих пап и мужей.
19 июня 2022 года, то есть на третье воскресенье июня во многих странах праздновали День отца. Традиционно в честь этого события люди выкладывают в соцсетях фотографии своих отцов с тёплыми посланиями — тем же занялись и знаменитости, их дети и жёны.
Кейт Хадсон
Актриса выложила фото со своим любимым отчимом — Куртом Расселом, который занимался воспитанием Кейт практически с самого детства.
Дэвид Бекхэм
Выложил детское фото со своим отцом — Тэдом Бекхэмом.
Виктория Бекхэм
В свою очередь Виктория выложила фото своего мужа и отца их пятерых детей — самого Дэвида Бекхэма.
Дэйзи Ридли
Звезда последней трилогии «Звёздных войн» выложила совместное фото с отцом — Крисом Ридли.
Пол Маккартни
Недавний юбиляр Пол Маккартни выложил давнее фото со своим отцом Джеймсом Маккартни, сделанное его братом Питером.
Кэтрин Юнис Шварценеггер
Выложила фото со своим мужем, актёром Крисом Праттом, с которым у неё двое детей, и легендарным отцом — Арнольдом Шварценеггером.
Талулла Бэлль Уиллис
28-летняя Дочь Брюса Уиллиса выложила совместное фото с отцом.
Галь Гадот
Актриса выложила фото со своим отцом — Майклом Гадот.
Дженнифер Лопес
Выложила серию фотографий со своим отцом — Дэвидом Лопесом.
Джессика Бил
Актриса выложила фото со своим мужем и отцом их двоих детей Джастином Тимберлейком.
Джейми Ли Кёртис
Джейми Ли Кёртис — дочь двух голливудских актёров: Джанет Ли и Тони Кёртиса. Её отец, фото с которым актриса выложила, даже номинировался на «Оскар».
Кэтрин Зета-Джонс
Актриса выложила фото со своим отцом — предпринимателем Дэвидом Джеймсом Джонсом.
Рита Уилсон
С днем отца!!!!! Он может все!
На фото муж Риты — Том Хэнкс, с которым у неё двое детей.
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АНТИФИШКИ
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