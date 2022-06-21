Знаменитости и их дети поделились семейными фотографиями в честь Дня отца

19 июня 2022 года, то есть на третье воскресенье июня во многих странах праздновали День отца. Традиционно в честь этого события люди выкладывают в соцсетях фотографии своих отцов с тёплыми посланиями — тем же занялись и знаменитости, их дети и жёны.





Кейт Хадсон