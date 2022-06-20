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Товары, которые в полной мере достойны своей прекрасной упаковки

Товары, которые в полной мере достойны своей прекрасной упаковки

Автор:
20 июня 2022 13:35
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: внутри и снаружи   идеальный товар   картинка   повезло   реклама   товар   упаковка   честный подход   
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По идее, рисунок на упаковке продукта должен сообщать покупателю о том, что лежит внутри. Но, увы, в реальности он чаще всего дарит напрасные надежды, и в красивой упаковке обычно обнаруживается продукт, так же далекий от оригинала, как царевна от лягушки. Но, оказываются, бывают и исключения. Вот этим покупателям, например, невероятно повезло: они купили ровно то, за что заплатили.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: внутри и снаружи   идеальный товар   картинка   повезло   реклама   товар   упаковка   честный подход   
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2  комментария
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Сергей Семенов 2 часа назад
"Лимонный кекс на упаковке и внутри словно отрезан от одного куска" - а ничего что на коробке написано "Pound cake mix", то есть "смесь для однофунтового кекса"?! Если сложно прочитать, то можно включить логику и понять, что с такой глазурью кекс в коробку не ляжет. Ну а уж если совсем сложно, то можно зайти на страничку производителя и посмотреть что с этой коробкой (точнее, с ее содержимым) нужно делать.

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Nevad Black 2 часа назад
что в коробке, то и на коробке!
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