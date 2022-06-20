Товары, которые в полной мере достойны своей прекрасной упаковки

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По идее, рисунок на упаковке продукта должен сообщать покупателю о том, что лежит внутри. Но, увы, в реальности он чаще всего дарит напрасные надежды, и в красивой упаковке обычно обнаруживается продукт, так же далекий от оригинала, как царевна от лягушки. Но, оказываются, бывают и исключения. Вот этим покупателям, например, невероятно повезло: они купили ровно то, за что заплатили.
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Печенье с мороженым, где не пожалели ни мороженого, ни шоколада - и получилось так же, как на витрине
Источник: — переведено специально для fishki.net
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