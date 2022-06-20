Товары, которые в полной мере достойны своей прекрасной упаковки

По идее, рисунок на упаковке продукта должен сообщать покупателю о том, что лежит внутри. Но, увы, в реальности он чаще всего дарит напрасные надежды, и в красивой упаковке обычно обнаруживается продукт, так же далекий от оригинала, как царевна от лягушки. Но, оказываются, бывают и исключения. Вот этим покупателям, например, невероятно повезло: они купили ровно то, за что заплатили.

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Пирок с кремом из персика и манго выглядит ровно так, как обещано 0 Источник:

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В этой пицце даже больше салями, чем нарисовано на упаковке 0 Источник:

Цыпленок с пастой альфредо - точно, как должно быть 0 Источник:

Упаковка с пиццей не обманула! 0 Источник:

Идеальный тортик 0 Источник:

Печенье с мороженым, где не пожалели ни мороженого, ни шоколада - и получилось так же, как на витрине 0 Источник:

Лимонный кекс на упаковке и внутри словно отрезан от одного куска 0 Источник:

Да, точно такая пицца, и даже число кусочков козьего сыра совпадает 0 Источник:

Один в один 0 Источник:

Образцовые пирожные 0 Источник:

Шоколадный торт, на 100% соответствующий стандарту 0 Источник:

Японский рулет: как будто с натуры рисовали! 0 Источник:

Чизкейк в реальности - лучше, чем на коробке: редчайший случай! 0 Источник:

Найдите деять отличий... ну, или хотя бы одно 0 Источник: